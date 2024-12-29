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Fatih Terim yeni takımında ilk mesajını verdi: 'Yallah Shabab'
Fatih Terim yeni takımında ilk mesajını verdi: 'Yallah Shabab'
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, Katar'ın başkenti Doha'da kamp yapan takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Takıma dair ilk... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T15:37+0300
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spor
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suudi arabistan
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Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Fatih Terim, ilk açıklamalarını yaptı. Terim'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:'Birbirimizi çok iyi anladık''Çok heyecanlıyım''Yallah Shabab'Terim, konuşmasının ardından sözlerini "Yallah Shabab" ifadeleriyle bitirdi.
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fatih terim, fatih terim hangi takımda, fatih terim suudi arabistan

Fatih Terim yeni takımında ilk mesajını verdi: 'Yallah Shabab'

15:37 29.12.2024
© İHA-AW359906Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim
Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© İHA-AW359906
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Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, Katar'ın başkenti Doha'da kamp yapan takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Takıma dair ilk mesajlarını veren Terim "Yallah Shabab" dedi.
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Fatih Terim, ilk açıklamalarını yaptı. Terim'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:
"Burada olmaktan son derece mutluyum. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın artan lig seyri herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor. Yallah Shabab"

'Birbirimizi çok iyi anladık'

"Al Shabab ile ilk andan itibaren görüşmelerimizde birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzden çok hızlı bir şekilde ortak bir noktaya vardık ve birbirimizi çok iyi anladık. Bu görüşmeler esnasında teşekkür etmem gereken iki kişi var. Bir tanesi Prens Abdurrahman bin Türkî, bir diğeri de başkanımız sayın Mohamad Almunajem. Çünkü bu görüşmeler süresince nezaketli bir davranış sergilediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

'Çok heyecanlıyım'

"Buradan tüm emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve ben de yeni bir sayfa açtığımız Suudi Arabistan'da çok heyecanlıyım. İnşallah her şey gönlümüzce olur.Ortaya kendi felsefesini, kendi oyun anlayışını koyan bir takım koyacağız. Bu da inşallah hep beraber beğendiğimiz bir takım olacak."

'Yallah Shabab'

Terim, konuşmasının ardından sözlerini "Yallah Shabab" ifadeleriyle bitirdi.
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