https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/arda-guler-icin-surpriz-gelisme-arsenal-kancayi-atti-mikel-arteta-onu-almadan-donmeyecek-1092083009.html

Arda Güler için sürpriz gelişme: 'Arsenal kancayı attı, Mikel Arteta onu almadan dönmeyecek'

Arda Güler için sürpriz gelişme: 'Arsenal kancayı attı, Mikel Arteta onu almadan dönmeyecek'

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, ocak transfer döneminde yeniden gündeme geldi. Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka'nın sakatlığı, Arda Güler'in İngiliz... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T08:12+0300

2024-12-27T08:12+0300

2024-12-27T08:12+0300

spor

real madrid

arsenal

sevilla

lamine yamal

bukayo saka

arda güler

transfer

mikel arteta

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Real Madrid, Sevilla galibiyetiyle LaLiga'da liderliğini sürdürürken, genç yıldız Arda Güler yeniden gündeme oturdu. İspanyol basını, Arsenal’in yıldızı Bukayo Saka’nın sakatlığının, Arda Güler’in transferini mümkün kılabileceğini iddia etti.Arda Güler’in performansı dikkat çekiyorReal Madrid’in 2023 yılında Fenerbahçe’den transfer ettiği Arda Güler, sakatlıklarla başladığı sezonda yıl sonuna doğru forma şansı bulmaya başladı. Genç yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıktı, 676 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.Sevilla maçının ardından genç oyuncuya bir ödül de geldi. Arda Güler, LaLiga U23 Ayın Oyuncusu Ödülü’nü kazanarak adından söz ettirdi. Arda, bu ödül için adaylar arasında yer alan Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı geride bıraktı.İspanyol Basını: Arda daha fazla süre almalıArda Güler, son dönemdeki çıkışına rağmen Real Madrid’de ideal ilk 11’de düzenli forma şansı bulamıyor. İspanyol basını, genç oyuncunun daha fazla süre alarak gelişmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor.Arsenal ve Mikel Arteta devredeİspanyol basınından Defensa Central’in haberine göre, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bukayo Saka ve Raheem Sterling’in sakatlıkları sonrası kış transfer döneminde kadroyu güçlendirme planları yapıyor. Arteta’nın radarındaki isimlerden biri ise Arda Güler.Haberde şu ifadeler yer aldı:"Arteta, sağ kanatta oynayabilen ve orta sahaya destek sağlayabilecek bir oyuncu arıyor. Arda Güler, Arteta’nın hayalini kurduğu bir transfer. Ancak Real Madrid, Türk yıldızını göndermeye sıcak bakmıyor."Real Madrid kararını vermek i̇stemiyorReal Madrid’in, Arda Güler’i gelişim sürecinde takımda tutarak daha fazla süre vermek istediği ve bu nedenle kiralama tekliflerine kapalı olduğu belirtiliyor. Ancak Arsenal’in, Arteta’nın ısrarıyla kış transfer döneminde ısrarcı bir tavır sergileyebileceği öne sürüldü.Arda’nın geleceği ne olacak?İspanyol basını, Arda Güler’in genç yaşına rağmen hem Real Madrid’in hem de uluslararası futbol dünyasının önemli bir oyuncusu olma yolunda ilerlediğini yazıyor. Ancak Arsenal’e transfer ihtimali, oyuncunun kariyerini nasıl şekillendireceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

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