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Arda Güler için sürpriz gelişme: 'Arsenal kancayı attı, Mikel Arteta onu almadan dönmeyecek'
Arda Güler için sürpriz gelişme: 'Arsenal kancayı attı, Mikel Arteta onu almadan dönmeyecek'
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, ocak transfer döneminde yeniden gündeme geldi. Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka'nın sakatlığı, Arda Güler'in İngiliz... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T08:12+0300
2024-12-27T08:12+0300
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Real Madrid, Sevilla galibiyetiyle LaLiga'da liderliğini sürdürürken, genç yıldız Arda Güler yeniden gündeme oturdu. İspanyol basını, Arsenal’in yıldızı Bukayo Saka’nın sakatlığının, Arda Güler’in transferini mümkün kılabileceğini iddia etti.Arda Güler’in performansı dikkat çekiyorReal Madrid’in 2023 yılında Fenerbahçe’den transfer ettiği Arda Güler, sakatlıklarla başladığı sezonda yıl sonuna doğru forma şansı bulmaya başladı. Genç yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıktı, 676 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.Sevilla maçının ardından genç oyuncuya bir ödül de geldi. Arda Güler, LaLiga U23 Ayın Oyuncusu Ödülü’nü kazanarak adından söz ettirdi. Arda, bu ödül için adaylar arasında yer alan Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı geride bıraktı.İspanyol Basını: Arda daha fazla süre almalıArda Güler, son dönemdeki çıkışına rağmen Real Madrid’de ideal ilk 11’de düzenli forma şansı bulamıyor. İspanyol basını, genç oyuncunun daha fazla süre alarak gelişmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor.Arsenal ve Mikel Arteta devredeİspanyol basınından Defensa Central’in haberine göre, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bukayo Saka ve Raheem Sterling’in sakatlıkları sonrası kış transfer döneminde kadroyu güçlendirme planları yapıyor. Arteta’nın radarındaki isimlerden biri ise Arda Güler.Haberde şu ifadeler yer aldı:"Arteta, sağ kanatta oynayabilen ve orta sahaya destek sağlayabilecek bir oyuncu arıyor. Arda Güler, Arteta’nın hayalini kurduğu bir transfer. Ancak Real Madrid, Türk yıldızını göndermeye sıcak bakmıyor."Real Madrid kararını vermek i̇stemiyorReal Madrid’in, Arda Güler’i gelişim sürecinde takımda tutarak daha fazla süre vermek istediği ve bu nedenle kiralama tekliflerine kapalı olduğu belirtiliyor. Ancak Arsenal’in, Arteta’nın ısrarıyla kış transfer döneminde ısrarcı bir tavır sergileyebileceği öne sürüldü.Arda’nın geleceği ne olacak?İspanyol basını, Arda Güler’in genç yaşına rağmen hem Real Madrid’in hem de uluslararası futbol dünyasının önemli bir oyuncusu olma yolunda ilerlediğini yazıyor. Ancak Arsenal’e transfer ihtimali, oyuncunun kariyerini nasıl şekillendireceği sorusunu da beraberinde getiriyor.
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real madrid arda güler transfer haberleri, arda güler arsenal iddiaları, arda güler kiralık transfer olur mu, bukayo saka sakatlık haberi, mikel arteta arda güler’i istiyor, arda güler’in la liga performansı, arda güler u23 ayın oyuncusu ödülü, real madrid arda güler’i kiralar mı, arsenal arda güler transfer teklifi, real madrid transfer haberleri arda güler, arda güler'in gelecek planları, arda güler arsenal'e transfer olacak mı, mikel arteta'nın transfer planları, real madrid genç oyunculara süre verme politikası, bukayo saka'nın sakatlığı arsenal'i nasıl etkiler, arda güler’in futbol kariyeri, arda güler sevilla maçı performansı, arsenal transfer hedefleri, arsenal transfer listesi arda güler, la liga'da arda güler'in başarısı
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Arda Güler için sürpriz gelişme: 'Arsenal kancayı attı, Mikel Arteta onu almadan dönmeyecek'

08:12 27.12.2024
© İHA / Christopher NeundorfArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© İHA / Christopher Neundorf
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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, ocak transfer döneminde yeniden gündeme geldi. Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka'nın sakatlığı, Arda Güler'in İngiliz ekibine transfer ihtimalini gündeme taşıdı. İspanyol basını, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın Türk oyuncuyu yakından takip ettiğini yazdı.
Real Madrid, Sevilla galibiyetiyle LaLiga'da liderliğini sürdürürken, genç yıldız Arda Güler yeniden gündeme oturdu. İspanyol basını, Arsenal’in yıldızı Bukayo Saka’nın sakatlığının, Arda Güler’in transferini mümkün kılabileceğini iddia etti.

Arda Güler’in performansı dikkat çekiyor

Real Madrid’in 2023 yılında Fenerbahçe’den transfer ettiği Arda Güler, sakatlıklarla başladığı sezonda yıl sonuna doğru forma şansı bulmaya başladı. Genç yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıktı, 676 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Sevilla maçının ardından genç oyuncuya bir ödül de geldi. Arda Güler, LaLiga U23 Ayın Oyuncusu Ödülü’nü kazanarak adından söz ettirdi. Arda, bu ödül için adaylar arasında yer alan Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı geride bıraktı.

İspanyol Basını: Arda daha fazla süre almalı

Arda Güler, son dönemdeki çıkışına rağmen Real Madrid’de ideal ilk 11’de düzenli forma şansı bulamıyor. İspanyol basını, genç oyuncunun daha fazla süre alarak gelişmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor.

Arsenal ve Mikel Arteta devrede

İspanyol basınından Defensa Central’in haberine göre, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bukayo Saka ve Raheem Sterling’in sakatlıkları sonrası kış transfer döneminde kadroyu güçlendirme planları yapıyor. Arteta’nın radarındaki isimlerden biri ise Arda Güler.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Arteta, sağ kanatta oynayabilen ve orta sahaya destek sağlayabilecek bir oyuncu arıyor. Arda Güler, Arteta’nın hayalini kurduğu bir transfer. Ancak Real Madrid, Türk yıldızını göndermeye sıcak bakmıyor."

Real Madrid kararını vermek i̇stemiyor

Real Madrid’in, Arda Güler’i gelişim sürecinde takımda tutarak daha fazla süre vermek istediği ve bu nedenle kiralama tekliflerine kapalı olduğu belirtiliyor. Ancak Arsenal’in, Arteta’nın ısrarıyla kış transfer döneminde ısrarcı bir tavır sergileyebileceği öne sürüldü.

Arda’nın geleceği ne olacak?

İspanyol basını, Arda Güler’in genç yaşına rağmen hem Real Madrid’in hem de uluslararası futbol dünyasının önemli bir oyuncusu olma yolunda ilerlediğini yazıyor. Ancak Arsenal’e transfer ihtimali, oyuncunun kariyerini nasıl şekillendireceği sorusunu da beraberinde getiriyor.
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