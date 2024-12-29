https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/fatih-terim-al-shabab-ile-ilk-macina-cikti-skor-4-1-1092154751.html
Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçına çıktı: Skor 4-1
Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçına çıktı: Skor 4-1
Sputnik Türkiye
Al Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim yeni takımının başında ilk maça çıktı. Karşılaşmada Al Shabab, Damac'ı 4-1 mağlup etti. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T19:19+0300
2024-12-29T19:19+0300
2024-12-29T19:19+0300
spor
al-shabab
fatih terim
suudi arabistan
takım
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Fatih Terim Suudi Arabistan’da ilk maçında çıktı. Suudi Arabistan ekibi Al Shabab takımının yeni teknik direktörü olan Fatih Terim’in yönetimindeki ekip, Damac takımını 4-1 yendi.Maçta Damac 14. dakikada Hazza Al-Ghamdi'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 24. dakikada Giacomo Bonaventura'nın golüyle Al Shabab 1-1'lik eşitliği yakaladı. 44. dakikada Daniel Podence, 59. dakikada Abderrazzak Hamdallah ve 85. dakikada Nawaf Al Sadi'nin golleriyle Al Shabab maçı 4-1 kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/fatih-terim-yeni-takiminda-ilk-mesajini-verdi-yallah-shabab-1092149870.html
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Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçına çıktı: Skor 4-1
Al Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim yeni takımının başında ilk maça çıktı. Karşılaşmada Al Shabab, Damac'ı 4-1 mağlup etti.
Fatih Terim Suudi Arabistan’da ilk maçında çıktı. Suudi Arabistan ekibi Al Shabab takımının yeni teknik direktörü olan Fatih Terim’in yönetimindeki ekip, Damac takımını 4-1 yendi.
Maçta Damac 14. dakikada Hazza Al-Ghamdi'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 24. dakikada Giacomo Bonaventura'nın golüyle Al Shabab 1-1'lik eşitliği yakaladı. 44. dakikada Daniel Podence, 59. dakikada Abderrazzak Hamdallah ve 85. dakikada Nawaf Al Sadi'nin golleriyle Al Shabab maçı 4-1 kazandı.