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Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 13 yaralı
Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 13 yaralı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 13 kişi yaralandı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-28T21:05+0300
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Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldiği bildirildi.Patlama sonrası dairede yangın çıktığı belirtilirken ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildiği aktarıldı.Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 13 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, apartmandaki bazı evlerde de hasar meydana geldiğini vurgulandı.'Ekiplerimiz tüm daireleri boşaltmış vaziyette'Vali Aktaş, gazetecilere, "Darıca ilçemizde doğal gaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın, patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanda şu ana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkini sağladık. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Apartmanda, dairelerde kalan herhangi bir vatandaşımız da yok. Tüm itfaiye teşkilatımız, AFAD müdahalesini yaparak tüm daireleri boşaltmış vaziyette. Geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.Olayda ağır yaralı olmadığına ilişkin bilgi aldıklarını dile getiren Aktaş, kendilerinin de hastaneye gideceklerini ifade etti.Bir basın mensubunun "Bugün öğle saatlerinde ilçede doğal gaz kesintisi oldu. Olayın bununla bağlantısı olabilir mi?" sorusu üzerine Vali Aktaş, kesintinin başka bir mahallede yaşandığını, yetkililerin olayın her yönünü araştırdığını kaydetti.
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kocaeli, doğal gaz, patlama, yaralı
kocaeli, doğal gaz, patlama, yaralı

Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 13 yaralı

20:40 28.12.2024 (güncellendi: 21:05 28.12.2024)
© AA / Esmer GeçalKocaeli'de bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 10 kişi yaralandı
Kocaeli'de bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 10 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AA / Esmer Geçal
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 13 kişi yaralandı.
Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlama sonrası dairede yangın çıktığı belirtilirken ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildiği aktarıldı.
Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 13 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, apartmandaki bazı evlerde de hasar meydana geldiğini vurgulandı.

'Ekiplerimiz tüm daireleri boşaltmış vaziyette'

Vali Aktaş, gazetecilere, "Darıca ilçemizde doğal gaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın, patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanda şu ana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkini sağladık. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Apartmanda, dairelerde kalan herhangi bir vatandaşımız da yok. Tüm itfaiye teşkilatımız, AFAD müdahalesini yaparak tüm daireleri boşaltmış vaziyette. Geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.
Olayda ağır yaralı olmadığına ilişkin bilgi aldıklarını dile getiren Aktaş, kendilerinin de hastaneye gideceklerini ifade etti.
Bir basın mensubunun "Bugün öğle saatlerinde ilçede doğal gaz kesintisi oldu. Olayın bununla bağlantısı olabilir mi?" sorusu üzerine Vali Aktaş, kesintinin başka bir mahallede yaşandığını, yetkililerin olayın her yönünü araştırdığını kaydetti.
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