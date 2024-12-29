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Çin, saatte 450 km hıza ulaşılabilen tren modelini tanıttı: 2025'te hizmete girecek
Çin, saatte 450 km hıza ulaşılabilen tren modelini tanıttı: 2025'te hizmete girecek
Sputnik Türkiye
Çin, saatte 450 kilometre hıza ulaşabilen yeni hızlı tren modeli CR450’nin prototipini tanıttı. Yeni trenin 2025 yılında hizmete girmesiyle Pekin-Şanghay arası... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
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Çin, yerli üretim hızlı tren serisi 'Fuşing' kapsamında geliştirilen ve saatte 450 kilometre hıza ulaşabilen 'CR450' modelinin prototipini tanıttı. Çin Devlet Demir Yolları Grubu tarafından geliştirilen prototip, başkent Pekin’de sergilendi.Azami hızı saatte 450 kilometre, ticari sefer hızı ise 400 kilometre olarak hedeflenen CR450’nin teknik testlerinin tamamlanmasının ardından 2025 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Yeni nesil trenin çalışabilmesi için ray teknolojilerinin güncellendiği yeni bir altyapı oluşturulacağı belirtildi.Hali hazırda trenler 350 kmye ulaşıyorÇin’de halen kullanılan hızlı trenler azami saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor. CR450’nin hizmete girmesiyle birlikte, Pekin-Şanghay hattında süren 4 saatlik seferin 2,5 saate kadar inmesi bekleniyor. Haziran 2023’te Fucien eyaletindeki Meycou Körfezi Köprüsü’nde yapılan test sürüşünde, CR450’nin saatte 453 kilometre hıza ulaştığı bildirildi.Çin’in 46 bin kilometre uzunluğundaki hızlı tren ağı, dünyadaki toplam kapasitenin yüzde 70’ini oluşturuyor. Ülke, bu ağı 2025 yılına kadar 50 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyor. Yeni tren modellerinin devreye girmesiyle Çin, hızlı tren teknolojisinde liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/guney-korede-feci-ucak-kazasi-ucagin-ucus-takimlari-acilmadi-175-kisilik-ucakta-sadece-2-kisi-sag-1092144087.html
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çin, pekin, tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht)

Çin, saatte 450 km hıza ulaşılabilen tren modelini tanıttı: 2025'te hizmete girecek

12:56 29.12.2024
© AP Photo / Andy WongABD Çin, ABD Çin bayrak
ABD Çin, ABD Çin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Andy Wong
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Çin, saatte 450 kilometre hıza ulaşabilen yeni hızlı tren modeli CR450’nin prototipini tanıttı. Yeni trenin 2025 yılında hizmete girmesiyle Pekin-Şanghay arası yolculuk süresinin 2,5 saate düşmesi bekleniyor.
Çin, yerli üretim hızlı tren serisi 'Fuşing' kapsamında geliştirilen ve saatte 450 kilometre hıza ulaşabilen 'CR450' modelinin prototipini tanıttı. Çin Devlet Demir Yolları Grubu tarafından geliştirilen prototip, başkent Pekin’de sergilendi.
Azami hızı saatte 450 kilometre, ticari sefer hızı ise 400 kilometre olarak hedeflenen CR450’nin teknik testlerinin tamamlanmasının ardından 2025 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Yeni nesil trenin çalışabilmesi için ray teknolojilerinin güncellendiği yeni bir altyapı oluşturulacağı belirtildi.

Hali hazırda trenler 350 kmye ulaşıyor

Çin’de halen kullanılan hızlı trenler azami saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor. CR450’nin hizmete girmesiyle birlikte, Pekin-Şanghay hattında süren 4 saatlik seferin 2,5 saate kadar inmesi bekleniyor. Haziran 2023’te Fucien eyaletindeki Meycou Körfezi Köprüsü’nde yapılan test sürüşünde, CR450’nin saatte 453 kilometre hıza ulaştığı bildirildi.
Çin’in 46 bin kilometre uzunluğundaki hızlı tren ağı, dünyadaki toplam kapasitenin yüzde 70’ini oluşturuyor. Ülke, bu ağı 2025 yılına kadar 50 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyor.
Yeni tren modellerinin devreye girmesiyle Çin, hızlı tren teknolojisinde liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
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