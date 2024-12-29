https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/besiktasta-serdal-adali-donemi-basladi-biz-once-bu-buyuk-camiayi-tekrar-bir-araya-getirecegiz-1092158163.html

Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi başladı: 'Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz'

Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi başladı: 'Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz'

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu. 8 bin 901 oy alan alarak Hüseyin Yücel'i geçen Adalı, mayıs 2025'e kadar Beşiktaş'ın başkanlık görevini yerine... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T23:06+0300

2024-12-29T23:06+0300

2024-12-29T23:06+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

seçim

başkan

hüseyin yücel

serdal adalı

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Beşiktaş Kulübü'nde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Hüseyin Yücel'e karşı büyük üstünlük kuran Serdal Adalı başkanlığa seçildi.Serdal Adalı, mayıs 2025'te gerçekleştirilecek olağan kongreye kadar kulübün başkanlığını yürütecek.Serdal Adalı son sandığın açılmasının ardından bir teşekkür konuşması yaparak "Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz" dedi.Beşiktaş için yeni bir dönemin başladığını belirten Adalı konuşmasına şöyle devam eti:Adalı ailesine ve rakibi Hüseyin Yücel'e de teşekkür ederek şunları söyledi:Serdal Adalı kimdir?Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sonucunda seçilen üst üste 5. başkan olan Serdal Adalı 1964 yılında Adana'da doğdu.Üniversite eğitimini ABD'nin Kaliforniya eyaletinde alan Adalı, 1984'te iş hayatına atılarak ailesinin de desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. Adalı, çocuklarıyla beraber şirketlerini yönetmeye devam ediyor.Adalı, Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlendi3 başkanlık yarışını kaybettiSerdal Adalı, 2013 yılında Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023 yılında ise Hasan Arat ile girdiği başkanlık yarışını kaybetti.Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) 2012'den bu yana başkanlığını da üstlenen Adalı, evli ve 2 çocuk babası.

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