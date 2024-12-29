https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/besiktasta-serdal-adali-donemi-basladi-biz-once-bu-buyuk-camiayi-tekrar-bir-araya-getirecegiz-1092158163.html
Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi başladı: 'Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz'
Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi başladı: 'Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu. 8 bin 901 oy alan alarak Hüseyin Yücel'i geçen Adalı, mayıs 2025'e kadar Beşiktaş'ın başkanlık görevini yerine... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T23:06+0300
2024-12-29T23:06+0300
2024-12-29T23:06+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
seçim
başkan
hüseyin yücel
serdal adalı
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Beşiktaş Kulübü'nde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Hüseyin Yücel'e karşı büyük üstünlük kuran Serdal Adalı başkanlığa seçildi.Serdal Adalı, mayıs 2025'te gerçekleştirilecek olağan kongreye kadar kulübün başkanlığını yürütecek.Serdal Adalı son sandığın açılmasının ardından bir teşekkür konuşması yaparak "Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz" dedi.Beşiktaş için yeni bir dönemin başladığını belirten Adalı konuşmasına şöyle devam eti:Adalı ailesine ve rakibi Hüseyin Yücel'e de teşekkür ederek şunları söyledi:Serdal Adalı kimdir?Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sonucunda seçilen üst üste 5. başkan olan Serdal Adalı 1964 yılında Adana'da doğdu.Üniversite eğitimini ABD'nin Kaliforniya eyaletinde alan Adalı, 1984'te iş hayatına atılarak ailesinin de desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. Adalı, çocuklarıyla beraber şirketlerini yönetmeye devam ediyor.Adalı, Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlendi3 başkanlık yarışını kaybettiSerdal Adalı, 2013 yılında Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023 yılında ise Hasan Arat ile girdiği başkanlık yarışını kaybetti.Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) 2012'den bu yana başkanlığını da üstlenen Adalı, evli ve 2 çocuk babası.
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi başladı: 'Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz'
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu. 8 bin 901 oy alan alarak Hüseyin Yücel'i geçen Adalı, mayıs 2025'e kadar Beşiktaş'ın başkanlık görevini yerine getirecek.
Beşiktaş Kulübü'nde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Hüseyin Yücel'e karşı büyük üstünlük kuran Serdal Adalı başkanlığa seçildi.
Serdal Adalı, mayıs 2025'te gerçekleştirilecek olağan kongreye kadar kulübün başkanlığını yürütecek.
Serdal Adalı son sandığın açılmasının ardından bir teşekkür konuşması yaparak "Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz" dedi.
Beşiktaş için yeni bir dönemin başladığını belirten Adalı konuşmasına şöyle devam eti:
"Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyorum. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur."
Adalı ailesine ve rakibi Hüseyin Yücel'e de teşekkür ederek şunları söyledi:
"Öncelikle aileme, 2 gün sonra 40'ncı yılımızı kutlayacağımız, hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, bir günden bir güne benden desteğini esirgemeyen eşime, Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma teşekkür ederim. Beşiktaş’a sahip çıkarak, rekor bir katılımla oy kullanan ve bize bu gururu yasatan sizlere gönülden teşekkür ederim.
Buradan Sayın Hüseyin Yücel’i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisiyle birlikte sevgili eşine ve ailesine de teşekkür ediyorum. 7’den 70’e bütün taraftarlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz 2011 tarihinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine etmek istiyorum. Türkiye Jokey Kulübü'ne ve atçılık camiasına da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum."
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sonucunda seçilen üst üste 5. başkan olan Serdal Adalı 1964 yılında Adana'da doğdu.
Üniversite eğitimini ABD'nin Kaliforniya eyaletinde alan Adalı, 1984'te iş hayatına atılarak ailesinin de desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. Adalı, çocuklarıyla beraber şirketlerini yönetmeye devam ediyor.
Adalı, Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlendi
3 başkanlık yarışını kaybetti
Serdal Adalı, 2013 yılında Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023 yılında ise Hasan Arat ile girdiği başkanlık yarışını kaybetti.
Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) 2012'den bu yana başkanlığını da üstlenen Adalı, evli ve 2 çocuk babası.