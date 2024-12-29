https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/besiktasta-secim-gunu-secimde-katilim-rekoru-kirildi-1092153370.html
Beşiktaş'ta seçim günü: Seçimde katılım rekoru kırıldı
Beşiktaş'ta seçim günü: Seçimde katılım rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı verdiği olağanüstü kongre bugün saat 10'da başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Genel... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T17:43+0300
2024-12-29T17:43+0300
2024-12-29T17:44+0300
spor
beşiktaş
serdar adalı
hüseyin yücel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092153514_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c3ea14ddc3e63d9abf1395730dcc89af.jpg
Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş yeni başkanını bugün seçiyor. Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı.Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu.Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı. Ardından saat 17.00'de sona erdi ve kapılar kapandı. An itibarıyla salon dışında yer alan kongre üyeleri oy kullanamayacak.Rekor katılımSaat 17.00 itibarıyla başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere 12.808 kongre üyesi oy kullandı.Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırdı.Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesinde kimler var?Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman YiğittekinSerdar Adalı'nın yönetim kurulu listesinde kimler var?Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut KoçHüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak. Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/besiktasta-deprem-suruyor-sessizligini-bozacagi-gunu-acikladi-hasan-arat-anlatirsa-kiyamet-kopar-1091091358.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092153514_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_4e82fb2a28564f8ea7c26397b5a9a301.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serdar adalı, hüseyin yücel, beşiktaş seçim
serdar adalı, hüseyin yücel, beşiktaş seçim
Beşiktaş'ta seçim günü: Seçimde katılım rekoru kırıldı
17:43 29.12.2024 (güncellendi: 17:44 29.12.2024)
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı verdiği olağanüstü kongre bugün saat 10'da başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Genel Kurul'da Saat 17.00 itibarıyla kapılar kapandı ve oy verme işlemi tamamlandı. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere 12.808 kongre üyesi oy kullandı.
Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş yeni başkanını bugün seçiyor. Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı.
Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu.
Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı. Ardından saat 17.00'de sona erdi ve kapılar kapandı. An itibarıyla salon dışında yer alan kongre üyeleri oy kullanamayacak.
Saat 17.00 itibarıyla başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere 12.808 kongre üyesi oy kullandı.
Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırdı.
Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesinde kimler var?
Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin
Serdar Adalı'nın yönetim kurulu listesinde kimler var?
Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç
Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak. Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.