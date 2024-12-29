https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/bakan-tunc-terorle-mucadeleden-taviz-vermeden-bu-ulkenin-birlik-ve-beraberligini-daha-da-1092155352.html

Bakan Tunç: Terörle mücadeleden taviz vermeden bu ülkenin birlik ve beraberliğini daha da kuvvetlendireceğiz

Bakan Tunç: Terörle mücadeleden taviz vermeden bu ülkenin birlik ve beraberliğini daha da kuvvetlendireceğiz

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç terörle mücadeleden taviz vermeden birlik ve beraberliği daha da kuvvetlendireceklerini söyledi. Bakan Tunç, "Ülkemizi terörün her... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T20:30+0300

2024-12-29T20:30+0300

2024-12-29T20:31+0300

politika

yılmaz tunç

recep tayyip erdoğan

suriye

gezi parkı

pkk

ak parti

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092155195_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_4f32e91c0534709ba82faa1137f3bd24.jpg

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada terörle mücadele ve Suriye konularına değindi. Muhalefete eleştiriler yönelten Tunç, AK Parti'nin kuruluş dönemiyle bugüne dair değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin siyasi mühendislikle bir masa etrafında toplanılarak kurulmadığını belirten Tunç, "2001 yılında AK Parti'mizi millet kurdu. 1990'lı yıllar boyunca parlamenter sistemin neden olduğu sorunlardan usanan milletimiz, ekonomik krizlerden, siyasi krizlerden, PKK'dan, anarşiden, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından usanan milletimiz, 'Bu ülkenin sorunlarını çözse çözse Recep Tayyip Erdoğan çözer demiş.' ve adeta AK Parti'nin kurulmasını zorlamıştır. 2001'de AK Parti bir millet hareketi olarak kurulmuştur" ifadelerini kullandı.Tunç, AK Parti'nin, iktidarının ilk döneminde yaptığı hizmetleri anlatarak, partilerinin 367 krizi, kapatma davası, MİT Müsteşarı'nın tutuklanmaya çalışılması, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık'ta emniyet yargı darbe girişimi, Kobani olayları ile karşı karşıya kaldığını dile getirdi.'Libya'ya asker göndermemiş olsaydık, Doğu Akdeniz işgal edilmiş olurdu'Bakan Tunç, Doğu Akdeniz'in küresel güçler tarafından işgal edilmeye kalkışılması üzerine, kendilerinin Libya'ya asker gönderme tezkeresini Meclis'e getirdiklerini, muhalefetin buna karşı çıktığını söyleyerek şunları ifade etti:Muhalefetin, "Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var" şeklinde bir propaganda yaptığını söyleyen Bakan Tun, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu millet hakaret siyasetine itibar etmez, elinin tersiyle iter'Bakan Tunç, hakaret siyaseti yapmakla bir yere varılamadığını vurgulayarak şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/bakan-kacir-acikladi-570-bin-246-kisiye-istihdam-saglayacak-1092148780.html

suriye

gezi parkı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz tunç, recep tayyip erdoğan, suriye, gezi parkı, pkk, ak parti, chp