https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/bakan-bolat-suriye-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskilerimizi-guclendirmeye-ve-cesitlendirmeye-buyuk-1092158539.html

Bakan Bolat: Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz

Bakan Bolat: Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantının içeriğine dair bilgi veren Bolat ayrıca... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T23:16+0300

2024-12-29T23:16+0300

2024-12-29T23:16+0300

ekonomi

ömer bolat

suriye

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

cevdet yılmaz

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Ticaret Bakanı Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bolat, "Toplantıda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki son gelişmeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme, katma değerli yüksek üretim alanında atılan son adımları ve GAP bölgemizdeki durumu ele aldık" ifadesini kullandı.Uyguladıkları ekonomi programı çerçevesinde 2024 yılında ihracat alanında önemli bir ivme yakalarken, dış cari açığında da büyük azaltma sağladıklarına belirten Bolat değerlendirmesine şu ifadelerle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/ekonomi-koordinasyon-kurulu-enflasyonla-mucadelede-gida-uretiminin-artirilmasinin-onemi-vurgulandi-1092157043.html

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Sputnik Türkiye

ömer bolat, suriye, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), cevdet yılmaz