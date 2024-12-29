https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/bakan-bolat-suriye-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskilerimizi-guclendirmeye-ve-cesitlendirmeye-buyuk-1092158539.html
Bakan Bolat: Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz
Bakan Bolat: Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantının içeriğine dair bilgi veren Bolat ayrıca... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T23:16+0300
2024-12-29T23:16+0300
2024-12-29T23:16+0300
ekonomi
ömer bolat
suriye
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
cevdet yılmaz
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Ticaret Bakanı Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bolat, "Toplantıda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki son gelişmeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme, katma değerli yüksek üretim alanında atılan son adımları ve GAP bölgemizdeki durumu ele aldık" ifadesini kullandı.Uyguladıkları ekonomi programı çerçevesinde 2024 yılında ihracat alanında önemli bir ivme yakalarken, dış cari açığında da büyük azaltma sağladıklarına belirten Bolat değerlendirmesine şu ifadelerle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/ekonomi-koordinasyon-kurulu-enflasyonla-mucadelede-gida-uretiminin-artirilmasinin-onemi-vurgulandi-1092157043.html
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ömer bolat, suriye, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), cevdet yılmaz
ömer bolat, suriye, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), cevdet yılmaz
Bakan Bolat: Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantının içeriğine dair bilgi veren Bolat ayrıca "Türkiye olarak, yeni dönemde Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Bolat, "Toplantıda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki son gelişmeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme, katma değerli yüksek üretim alanında atılan son adımları ve GAP bölgemizdeki durumu ele aldık" ifadesini kullandı.
Uyguladıkları ekonomi programı çerçevesinde 2024 yılında ihracat alanında önemli bir ivme yakalarken, dış cari açığında da büyük azaltma sağladıklarına belirten Bolat değerlendirmesine şu ifadelerle devam etti:
"Toplantıda ayrıca Suriye'de yaşanan devrimle birlikte yeni döneme ilişkin ikili ticaret ve gümrük işlemleri açısından atılabilecek adımları ele aldık. Türkiye olarak, yeni dönemde Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde ülkemizin kalkınmasını sürdürmeyi, halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi ve küresel alandaki rekabet gücünü artırmayı önceleyen politikaları uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."