https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/1-gunde-neredeyse-ikinci-ucak-faciasi-yasaniyordu-kanadada-ucagin-inis-takimlari-yarim-acildi-ucak-1092145079.html

1 günde neredeyse ikinci uçak faciası yaşanıyordu: Kanada'da uçağın iniş takımları yarım açıldı, uçak yan yattı

1 günde neredeyse ikinci uçak faciası yaşanıyordu: Kanada'da uçağın iniş takımları yarım açıldı, uçak yan yattı

Sputnik Türkiye

Halifax’ta iniş takımı arızası yaşayan Air Canada uçağı acil iniş yaptı. Yolcular tahliye edilirken olayda can kaybı yaşanmadı. Havalimanında uçuşlar geçici... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T10:42+0300

2024-12-29T10:42+0300

2024-12-29T10:42+0300

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Air Canada’ya ait 2259 sefer sayılı uçak, iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, dün (Cumartesi akşamı) saat 21:30’da meydana geldi. St. John’s Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçak, iniş sırasında pistte kayarak motor yangınına neden oldu. Yolcular, iniş sırasında uçağın bir iniş takımının düzgün açılmaması nedeniyle uçağın sola yattığını ifade etti.Uçak iniş yaptıktan sonra yolcular tahliye edilerek sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmeleri için bir hangara götürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Tedbir amacıyla Halifax Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/guney-korede-feci-ucak-kazasi-ucagin-ucus-takimlari-acilmadi-175-kisilik-ucakta-sadece-2-kisi-sag-1092144087.html

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kanada, halifax, air canada, uçak, uçak seferi, uçak kazası, güney kore