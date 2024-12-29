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1 günde neredeyse ikinci uçak faciası yaşanıyordu: Kanada'da uçağın iniş takımları yarım açıldı, uçak yan yattı
1 günde neredeyse ikinci uçak faciası yaşanıyordu: Kanada'da uçağın iniş takımları yarım açıldı, uçak yan yattı
Sputnik Türkiye
Halifax’ta iniş takımı arızası yaşayan Air Canada uçağı acil iniş yaptı. Yolcular tahliye edilirken olayda can kaybı yaşanmadı. Havalimanında uçuşlar geçici... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T10:42+0300
2024-12-29T10:42+0300
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air canada
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uçak seferi
uçak kazası
güney kore
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Air Canada’ya ait 2259 sefer sayılı uçak, iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, dün (Cumartesi akşamı) saat 21:30’da meydana geldi. St. John’s Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçak, iniş sırasında pistte kayarak motor yangınına neden oldu. Yolcular, iniş sırasında uçağın bir iniş takımının düzgün açılmaması nedeniyle uçağın sola yattığını ifade etti.Uçak iniş yaptıktan sonra yolcular tahliye edilerek sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmeleri için bir hangara götürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Tedbir amacıyla Halifax Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak askıya alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/guney-korede-feci-ucak-kazasi-ucagin-ucus-takimlari-acilmadi-175-kisilik-ucakta-sadece-2-kisi-sag-1092144087.html
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kanada, halifax, air canada, uçak, uçak seferi, uçak kazası, güney kore
kanada, halifax, air canada, uçak, uçak seferi, uçak kazası, güney kore

1 günde neredeyse ikinci uçak faciası yaşanıyordu: Kanada'da uçağın iniş takımları yarım açıldı, uçak yan yattı

10:42 29.12.2024
Kanada (Sosyal medya)
Kanada (Sosyal medya) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
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Halifax’ta iniş takımı arızası yaşayan Air Canada uçağı acil iniş yaptı. Yolcular tahliye edilirken olayda can kaybı yaşanmadı. Havalimanında uçuşlar geçici süreyle durduruldu.
Air Canada’ya ait 2259 sefer sayılı uçak, iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, dün (Cumartesi akşamı) saat 21:30’da meydana geldi.
St. John’s Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçak, iniş sırasında pistte kayarak motor yangınına neden oldu. Yolcular, iniş sırasında uçağın bir iniş takımının düzgün açılmaması nedeniyle uçağın sola yattığını ifade etti.
Uçak iniş yaptıktan sonra yolcular tahliye edilerek sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmeleri için bir hangara götürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Tedbir amacıyla Halifax Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak askıya alındı.
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
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Güney Kore'de feci uçak kazası: Uçağın uçuş takımları açılmadı, 175 kişilik uçakta sadece 2 kişi sağ bulundu
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