https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/yogun-oldugu-icin-kendisini-alamayan-dis-hekimini-bicakladi-cocuklarini-birakip-kacti-1092142201.html

Yoğun olduğu için kendisini alamayan diş hekimini bıçakladı: Çocuklarını bırakıp kaçtı

Yoğun olduğu için kendisini alamayan diş hekimini bıçakladı: Çocuklarını bırakıp kaçtı

Sputnik Türkiye

Bursa'da bir kadın, yoğun olduğu için kendisini almayan diş doktoruna aniden bıçakla saldırdı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T20:50+0300

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türkiye

bursa

yıldırım

hastane

diş hekimi

yaralama

bıçakla yaralama

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde özel bir diş kliniğine 3 çocuğuyla birlikte gelen H.H.Y. (25) adlı bir kadın, yoğunluk olduğu için kendisini alamayacağını ifade eden diş doktoru Hakkı Nail Ö.'yü arkasını döndüğü esnada çantasında taşıdığı bıçakla yaraladı. Kadının daha sonra 3 çocuğunu da bırakıp kaçtığı ifade edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ederken, doktorun omzuna saplanan bıçak ameliyatla alındı.Kısa sürede yakalandıOlay yerinden kaçan şüpheli, çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri tarafında gözaltına alındı.Ölümden döndüğü belirtilen doktor yaptığı açıklamada, "Hasta geldi yoğunluktan dolayı ona bugün bakamayacağımızı söyledim. Hastayı başka doktora yönlendirmek istedim, O da ben arkamı sönüp giderken bıçağı bana sapladı. Yani konuyu mantık için de değerlendirmek çok zor. Çünkü çocukları var 3 tane. Orada niye o tür hareket oldu? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Belki şu an aranızda olamayacaktım. Sadece birdenbire arkamı döndüğüm zaman saldırdı. Gereken cezayı alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ince ipin üzerinde bir hayat düşünülebilecek bir şey değil" ifadelerini kullandı

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bursa, yıldırım, hastane, diş hekimi, yaralama, bıçakla yaralama