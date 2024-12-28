https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/yogun-oldugu-icin-kendisini-alamayan-dis-hekimini-bicakladi-cocuklarini-birakip-kacti-1092142201.html
Yoğun olduğu için kendisini alamayan diş hekimini bıçakladı: Çocuklarını bırakıp kaçtı
Yoğun olduğu için kendisini alamayan diş hekimini bıçakladı: Çocuklarını bırakıp kaçtı
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir kadın, yoğun olduğu için kendisini almayan diş doktoruna aniden bıçakla saldırdı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T20:50+0300
2024-12-28T20:50+0300
2024-12-28T20:50+0300
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yıldırım
hastane
diş hekimi
yaralama
bıçakla yaralama
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde özel bir diş kliniğine 3 çocuğuyla birlikte gelen H.H.Y. (25) adlı bir kadın, yoğunluk olduğu için kendisini alamayacağını ifade eden diş doktoru Hakkı Nail Ö.'yü arkasını döndüğü esnada çantasında taşıdığı bıçakla yaraladı. Kadının daha sonra 3 çocuğunu da bırakıp kaçtığı ifade edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ederken, doktorun omzuna saplanan bıçak ameliyatla alındı.Kısa sürede yakalandıOlay yerinden kaçan şüpheli, çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri tarafında gözaltına alındı.Ölümden döndüğü belirtilen doktor yaptığı açıklamada, "Hasta geldi yoğunluktan dolayı ona bugün bakamayacağımızı söyledim. Hastayı başka doktora yönlendirmek istedim, O da ben arkamı sönüp giderken bıçağı bana sapladı. Yani konuyu mantık için de değerlendirmek çok zor. Çünkü çocukları var 3 tane. Orada niye o tür hareket oldu? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Belki şu an aranızda olamayacaktım. Sadece birdenbire arkamı döndüğüm zaman saldırdı. Gereken cezayı alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ince ipin üzerinde bir hayat düşünülebilecek bir şey değil" ifadelerini kullandı
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bursa, yıldırım, hastane, diş hekimi, yaralama, bıçakla yaralama
bursa, yıldırım, hastane, diş hekimi, yaralama, bıçakla yaralama
Yoğun olduğu için kendisini alamayan diş hekimini bıçakladı: Çocuklarını bırakıp kaçtı
Bursa'da bir kadın, yoğun olduğu için kendisini almayan diş doktoruna aniden bıçakla saldırdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde özel bir diş kliniğine 3 çocuğuyla birlikte gelen H.H.Y. (25) adlı bir kadın, yoğunluk olduğu için kendisini alamayacağını ifade eden diş doktoru Hakkı Nail Ö.'yü arkasını döndüğü esnada çantasında taşıdığı bıçakla yaraladı.
Kadının daha sonra 3 çocuğunu da bırakıp kaçtığı ifade edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ederken, doktorun omzuna saplanan bıçak ameliyatla alındı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri tarafında gözaltına alındı.
Ölümden döndüğü belirtilen doktor yaptığı açıklamada, "Hasta geldi yoğunluktan dolayı ona bugün bakamayacağımızı söyledim. Hastayı başka doktora yönlendirmek istedim, O da ben arkamı sönüp giderken bıçağı bana sapladı. Yani konuyu mantık için de değerlendirmek çok zor. Çünkü çocukları var 3 tane. Orada niye o tür hareket oldu? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Belki şu an aranızda olamayacaktım. Sadece birdenbire arkamı döndüğüm zaman saldırdı. Gereken cezayı alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ince ipin üzerinde bir hayat düşünülebilecek bir şey değil" ifadelerini kullandı