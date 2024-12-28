Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakipleri dahi tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında
18:00 28.12.2024 (güncellendi: 18:13 28.12.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49'uncu ödül töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
(Muhalefet) Suriye krizinde eski rejimin devrilmesinin üzerinden tam 3 hafta geçti ama bunlar meseleyi hala kavrayamadılar
5 ayda elektrikli araç, güneş hücresi gibi konularda büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik
Rakipleri dahi tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefete bir türlü anlatamıyorlar
Dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülke biziz
Ekonomi programımıza güvenimiz tam. 2024'te seçimlere ve bölgemizde nükseden yeni krizlere rağmen belirlediğimiz hedeflere önemli ölçüde ulaştık
Amerika'da başkanlık seçimleri sonrasında yönetim şekilleniyor, muhalefet Türkiye'ye dair kurulan her müspet cümleye iç siyaset zaviyesinden yaklaşıyor
(2024'te) Ülkemize uluslararası sermaye girişi hızlandı. Rezervlerimiz güçlendi. Kur oynaklığı azaldı. Finansman koşulları iyileşti
2025 yılı bütçesinde de gerçekçi adımlarla ve ortak bir gelecek vizyonuyla hareket ettik. Bu sene yatırımlar için 1 trilyon 569 milyar lira kaynak ayırdık
Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz
(İstihdam programı) 2024'ün son aylarındaki istihdamı 2025'te koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2.500 TL'ye kadar destek gerçekleştirmeyi planlıyoruz