https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/yenikapi-ataturk-havalimanikirazli-metro-seferleri-yapilamiyor-1092134322.html

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro seferleri yapılamıyor

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro seferleri yapılamıyor

Sputnik Türkiye

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T15:34+0300

2024-12-28T15:34+0300

2024-12-28T15:34+0300

türkiye

atatürk havalimanı

metro istanbul

yenikapı

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceği belirtildi.Bu arada, teknik arıza nedeniyle seferlerin durduğu metrodan inen yolcuların raylarda yürümeleri ve diğer duraklarda bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kabatas-bagcilar-tramvay-hatti-seferlerinde-aksama-1091782190.html

türkiye

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atatürk havalimanı, metro istanbul, yenikapı