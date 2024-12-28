https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/trumpin-yemin-torenine-davet-edildi-zurabisvili-gurcistanin-tek-mesru-lideri--1092134191.html
Trump’ın yemin törenine davet edildi: ‘Zurabişvili, Gürcistan’ın tek meşru lideri’
Trump’ın yemin törenine davet edildi: ‘Zurabişvili, Gürcistan’ın tek meşru lideri’
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Gürcistan’ın “tek meşru lideri” olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin Donald Trump’ın yemin... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T15:31+0300
2024-12-28T15:31+0300
2024-12-28T15:29+0300
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Joe Wilson, sosyal medya açıklamasında, Salome Zurabişvili için "Gürcistan’ın tek meşru lideri" nitelendirmesinde bulunarak şu ifadelere yer verdi:Wilson, yetki süresi 29 Aralık'ta dolacak olan Zurabişvili'nin, "Gürcistan'ın tek meşru lideri" olarak Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine davet edildiğini bildirdi.Gürcistan’daki son parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımadığını açıklayan Zurabişvili cumhurbaşkanlığı konutundan ayrılmayı reddediyor. Zurabişvili, yeni parlamento seçimleriyle ülke yönetimi değişene kadar hükümetin tek meşru temsilcisinin kendisi olduğunu öne sürüyor.Öte yandan Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, Zurabişvili’yi yeni seçim tarihini belirlemesi ve yeni seçilen cumhurbaşkanının yemin töreninden sonra konuttan çıkmayı reddetmesi durumunda cezai kavuşturmayla tehdit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/putin-tasariyi-imzaladi-rusya-karsiti-eylemlere-yardimda-bulunan-yabancilar-cezalandirilacak-1092133582.html
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gürcistan, abd, salome zurabişvili, abd temsilciler meclisi, donald trump, yemin töreni
gürcistan, abd, salome zurabişvili, abd temsilciler meclisi, donald trump, yemin töreni
Trump’ın yemin törenine davet edildi: ‘Zurabişvili, Gürcistan’ın tek meşru lideri’
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Gürcistan’ın “tek meşru lideri” olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin Donald Trump’ın yemin törenine davet edildiğini belirtti.
Joe Wilson, sosyal medya açıklamasında, Salome Zurabişvili için "Gürcistan’ın tek meşru lideri" nitelendirmesinde bulunarak şu ifadelere yer verdi:
Onun, (Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kurucusu Bidzina] Ivanişvili ve arkadaşları, Çin Komünist Partisi ve İran rejiminin saldırıları karşısında gösterdiği cesarete hayranım.
Wilson, yetki süresi 29 Aralık'ta dolacak olan Zurabişvili'nin, "Gürcistan'ın tek meşru lideri" olarak Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine davet edildiğini bildirdi.
Gürcistan’daki son parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımadığını açıklayan Zurabişvili cumhurbaşkanlığı konutundan ayrılmayı reddediyor. Zurabişvili, yeni parlamento seçimleriyle ülke yönetimi değişene kadar hükümetin tek meşru temsilcisinin kendisi olduğunu öne sürüyor.
Öte yandan Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, Zurabişvili’yi yeni seçim tarihini belirlemesi ve yeni seçilen cumhurbaşkanının yemin töreninden sonra konuttan çıkmayı reddetmesi durumunda cezai kavuşturmayla tehdit etmişti.