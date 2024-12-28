https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/trumpin-yemin-torenine-davet-edildi-zurabisvili-gurcistanin-tek-mesru-lideri--1092134191.html

Trump’ın yemin törenine davet edildi: ‘Zurabişvili, Gürcistan’ın tek meşru lideri’

Trump’ın yemin törenine davet edildi: ‘Zurabişvili, Gürcistan’ın tek meşru lideri’

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Gürcistan’ın “tek meşru lideri” olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin Donald Trump’ın yemin... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T15:31+0300

2024-12-28T15:31+0300

2024-12-28T15:29+0300

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gürcistan

abd

salome zurabişvili

abd temsilciler meclisi

donald trump

yemin töreni

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Joe Wilson, sosyal medya açıklamasında, Salome Zurabişvili için "Gürcistan’ın tek meşru lideri" nitelendirmesinde bulunarak şu ifadelere yer verdi:Wilson, yetki süresi 29 Aralık'ta dolacak olan Zurabişvili'nin, "Gürcistan'ın tek meşru lideri" olarak Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine davet edildiğini bildirdi.Gürcistan’daki son parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımadığını açıklayan Zurabişvili cumhurbaşkanlığı konutundan ayrılmayı reddediyor. Zurabişvili, yeni parlamento seçimleriyle ülke yönetimi değişene kadar hükümetin tek meşru temsilcisinin kendisi olduğunu öne sürüyor.Öte yandan Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, Zurabişvili’yi yeni seçim tarihini belirlemesi ve yeni seçilen cumhurbaşkanının yemin töreninden sonra konuttan çıkmayı reddetmesi durumunda cezai kavuşturmayla tehdit etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/putin-tasariyi-imzaladi-rusya-karsiti-eylemlere-yardimda-bulunan-yabancilar-cezalandirilacak-1092133582.html

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gürcistan, abd, salome zurabişvili, abd temsilciler meclisi, donald trump, yemin töreni