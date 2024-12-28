https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/putin-tasariyi-imzaladi-rusya-karsiti-eylemlere-yardimda-bulunan-yabancilar-cezalandirilacak-1092133582.html

Putin tasarıyı imzaladı: Rusya karşıtı eylemlere yardımda bulunan yabancılar cezalandırılacak

Putin tasarıyı imzaladı: Rusya karşıtı eylemlere yardımda bulunan yabancılar cezalandırılacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin güvenliğine karşı faaliyetlerde düşmana yardım eden yabancıların 15 yıla kadar varan hapis cezasına çarptırılmasını öngören... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T15:01+0300

2024-12-28T15:01+0300

2024-12-28T15:02+0300

dünya

rusya

vladimir putin

yasa

yabancı

güvenlik

tehdit

hapis cezası

para cezası

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Rusya lideri Vladimir Putin'in imzaladığı yasa, bir yabancının Rusya'nın güvenliğine karşı faaliyetlerde düşmana yardım sağlaması halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.Rusya Ceza Kanunu’na eklenen yeni madde, Rusya topraklarında bulunan yabancı uyruklu vatandaşın veya vatansız bir kişinin, Rusya'nın güvenliğine karşı bilerek yöneltilen faaliyetlerde düşmana mali, maddi ve teknik, danışmanlık veya diğer yardımlarda bulunmasının, 500 bin (167 bin TL) rubleye varan para cezasıyla birlikte 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası getiriyor.Yasaya göre, yasadışı faaliyette bulunan kişiler, Rusya'nın çıkarlarına zarar gelmesini zamanında önlemeye katkıda bulunması durumunda cezadan muaf tutulabilir.Rusya Federasyonu'nda bulunan yabancıların Rusya'nın güvenliğine karşı başka ülkelerin temsilcileriyle işbirliği yapmasının 8 yıla kadar varan hapisle cezalandırılması öneriliyor.Rusya Ceza Kanunu’nda, düşmanın makamları, kurumları, işletmeleri ve kuruluşlarının Rusya’nın güvenliğine yönelik faaliyetlerine bilinçli ve gönüllü katılım “düşman saflarına geçme” olarak tanımlandı.

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rusya, vladimir putin, yasa, yabancı, güvenlik, tehdit, hapis cezası, para cezası