https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/putin-tasariyi-imzaladi-rusya-karsiti-eylemlere-yardimda-bulunan-yabancilar-cezalandirilacak-1092133582.html
Putin tasarıyı imzaladı: Rusya karşıtı eylemlere yardımda bulunan yabancılar cezalandırılacak
Putin tasarıyı imzaladı: Rusya karşıtı eylemlere yardımda bulunan yabancılar cezalandırılacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin güvenliğine karşı faaliyetlerde düşmana yardım eden yabancıların 15 yıla kadar varan hapis cezasına çarptırılmasını öngören... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T15:01+0300
2024-12-28T15:01+0300
2024-12-28T15:02+0300
dünya
rusya
vladimir putin
yasa
yabancı
güvenlik
tehdit
hapis cezası
para cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076393749_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_490163634d7b6253b528a1855e3350a8.jpg
Rusya lideri Vladimir Putin'in imzaladığı yasa, bir yabancının Rusya'nın güvenliğine karşı faaliyetlerde düşmana yardım sağlaması halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.Rusya Ceza Kanunu’na eklenen yeni madde, Rusya topraklarında bulunan yabancı uyruklu vatandaşın veya vatansız bir kişinin, Rusya'nın güvenliğine karşı bilerek yöneltilen faaliyetlerde düşmana mali, maddi ve teknik, danışmanlık veya diğer yardımlarda bulunmasının, 500 bin (167 bin TL) rubleye varan para cezasıyla birlikte 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası getiriyor.Yasaya göre, yasadışı faaliyette bulunan kişiler, Rusya'nın çıkarlarına zarar gelmesini zamanında önlemeye katkıda bulunması durumunda cezadan muaf tutulabilir.Rusya Federasyonu'nda bulunan yabancıların Rusya'nın güvenliğine karşı başka ülkelerin temsilcileriyle işbirliği yapmasının 8 yıla kadar varan hapisle cezalandırılması öneriliyor.Rusya Ceza Kanunu’nda, düşmanın makamları, kurumları, işletmeleri ve kuruluşlarının Rusya’nın güvenliğine yönelik faaliyetlerine bilinçli ve gönüllü katılım “düşman saflarına geçme” olarak tanımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/abd-hazine-bakani-yellenden-borc-limiti-uyarisi-olaganustu-tedbirler-gerekebilir-1092132348.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076393749_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_19826ca14deafb6497e67351524551f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, yasa, yabancı, güvenlik, tehdit, hapis cezası, para cezası
rusya, vladimir putin, yasa, yabancı, güvenlik, tehdit, hapis cezası, para cezası
Putin tasarıyı imzaladı: Rusya karşıtı eylemlere yardımda bulunan yabancılar cezalandırılacak
15:01 28.12.2024 (güncellendi: 15:02 28.12.2024)
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin güvenliğine karşı faaliyetlerde düşmana yardım eden yabancıların 15 yıla kadar varan hapis cezasına çarptırılmasını öngören yasayı imzaladı.
Rusya lideri Vladimir Putin'in imzaladığı yasa, bir yabancının Rusya'nın güvenliğine karşı faaliyetlerde düşmana yardım sağlaması halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.
Rusya Ceza Kanunu’na eklenen yeni madde, Rusya topraklarında bulunan yabancı uyruklu vatandaşın veya vatansız bir kişinin, Rusya'nın güvenliğine karşı bilerek yöneltilen faaliyetlerde düşmana mali, maddi ve teknik, danışmanlık veya diğer yardımlarda bulunmasının, 500 bin (167 bin TL) rubleye varan para cezasıyla birlikte 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası getiriyor.
Yasaya göre, yasadışı faaliyette bulunan kişiler, Rusya'nın çıkarlarına zarar gelmesini zamanında önlemeye katkıda bulunması durumunda cezadan muaf tutulabilir.
Rusya Federasyonu'nda bulunan yabancıların Rusya'nın güvenliğine karşı başka ülkelerin temsilcileriyle işbirliği yapmasının 8 yıla kadar varan hapisle cezalandırılması öneriliyor.
Rusya Ceza Kanunu’nda, düşmanın makamları, kurumları, işletmeleri ve kuruluşlarının Rusya’nın güvenliğine yönelik faaliyetlerine bilinçli ve gönüllü katılım “düşman saflarına geçme” olarak tanımlandı.