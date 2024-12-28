https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/soguk-hava-ne-kadar-surecek-meteorolojiden-24-il-icin-kar-yagisi-alarmi-akomdan-istanbula-uyari-1092120715.html

Soğuk hava ne kadar sürecek? Meteoroloji'den 24 il için kar yağışı alarmı: AKOM'dan İstanbul'a uyarı

Soğuk hava ne kadar sürecek? Meteoroloji'den 24 il için kar yağışı alarmı: AKOM'dan İstanbul'a uyarı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin uyarılarına göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İstanbul dahil birçok ilde yağış beklenirken, 24 ilde kar yağışı... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T07:07+0300

2024-12-28T07:07+0300

2024-12-28T07:07+0300

türkiye

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, soğuk ve yağışlı hava dalgası ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken, iç ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. 9 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, 24 ilde yoğun kar yağışı alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Hakkari, İzmir, Kütahya, Manisa, Van ve Şırnak illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarıBaşta İstanbul olmak üzere birçok kentte yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın hızının zaman zaman 60 km/saate kadar çıkması beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.AKOM, dün İstanbul'da bazı ilçeler için kar yağışı uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları 5 derece düşüyorMeteoroloji, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini duyurdu. Özellikle iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine dikkatKıyı bölgelerde görülecek kuvvetli yağışların, yerel su baskınları ve sel gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Meteoroloji, vatandaşların gerekli tedbirleri almasını ve gelişmeleri yakından takip etmesini önerdi.Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de sert esecekRüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise rüzgarın güney yönlü hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Bugün hava nasıl olacak? 28 Aralık hava durumuMARMARAÇok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 4°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluKIRKLARELİ °C, 3°CÇok bulutlu, kıyı ilçeleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıEGEÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıİZMİR °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıANTALYA °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıMERSİN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıSİVAS °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 5°CÇok bulutluDÜZCE °C, 9°CÇok bulutluSİNOP °C, 10°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 9°CÇok bulutluSAMSUN °C, 11°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluTOKAT °C, 8°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurluTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 8°CÇok bulutluVAN °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 6°CÇok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbullular-dikkat-meteorolojinin-ardindan-akomdan-da-uyari-bu-ilcelerde-kar-yagabilir-1092092357.html

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