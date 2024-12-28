https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusyanin-belcika-buyukelcisi-tokovinin-nato-rusya-ile-catismak-uzere-askeri-potansiyeli-artiriyor-1092135909.html
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin: NATO Rusya ile çatışmak üzere askeri potansiyeli artırıyor
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin: NATO Rusya ile çatışmak üzere askeri potansiyeli artırıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin Sputnik'e verdiği röportajda NATO'nun Rusya ile bir çatışmaya hazırlanmak maksadıyla askeri potansiyelini artırdığını... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T16:30+0300
2024-12-28T16:30+0300
2024-12-28T16:30+0300
ukrayna krizi
aleksandr tokovinin
dmitriy peskov
donald trump
ukrayna
nato
kremlin
belçika
batı
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088940808_0:38:748:459_1920x0_80_0_0_4fc0eb38edbdabed63444387f56e7932.png
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Aleksandr Tokovinin Sputnik'e verdiği röportajda, NATO'nun savunma üretimini artırdığını, Avrupa da dahil olmak üzere NATO ülkelerinin askeri sanayisini teşvik ettiğini, askeri harcamaları daha da artırdığını ve manevraları yoğunlaştırdığını vurguladı.Tokovinin, "Tüm bunlar Rusya ile bir çatışmaya hazırlanmak amacıyla yapılıyor. Ne yazık ki şu anda vurgu tam da bu şekilde yapılıyor” cümlesinin altını çizdi.Rusya daha defalarca NATO'nun çatışmaya hazırlandığı hususunu dile getirmiş ve bu çerçevede Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da NATO'nun doğası gereği saldırgan olduğunu ve ittifakın daha fazla genişlemesinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik getirmeyeceğini vurgulamıştı.'Avrupa'da hayat pahalılığı krizi'Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin, Avrupa kamuoyunun Ukrayna'daki çatışmanın ekonomik durum ve artan hayat pahalılığı üzerindeki olumsuz etkisinin farkında olduğunu söyledi.Tokovinin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Batı kamuoyu Ukrayna krizinin sona ermesini istiyor'Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin Sputnik'e verdiği mülakatta, NATO ülkelerinin ve Batı kamuoyunun Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesini ve Rusya ile karşı karşıya gelinmesini giderek daha fazla desteklediğini söyledi.Tokovinin açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:'Barış görüşmeleri NATO'nun gündeminde değil'Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin yaptığı açıklamada, Ukrayna sorununun barışçıl çözümü konusunun resmi olarak NATO'nun gündeminde olmadığını söyledi.Tokovinin konuşmasında, “Kuzey Atlantik İttifakı'nın resmi tutumundan bahsediyorsak, bildiğim kadarıyla NATO'nun gündeminde böyle bir madde yok. İttifakın savunma bakanları ve dışişleri bakanlarının son toplantılarında, çatışmanın sona erdirilmesi ya da barış görüşmeleri gibi konular gündemde değildi” cümlelerini dile getirdi.'NATO'nun şu anda Ukrayna'ya askeri yardımı artırmaya odaklanıyor'Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin, Avrupa Birliği'ndeki iktidar çevrelerinin Ukrayna'ya yönelik yeni politikalarını oluşturmak için yeni Donald Trump yönetiminden gelecek sinyalleri beklediğini sözlerine ekledi.Tokovinin konuşmasını, “Herkes yeni Amerikan yönetiminden bazı eylemler bekliyor. Ancak burada sözlere göre değil, eylemlere göre karar vermeli, gerçekte ne olacağını görmeliyiz” cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/trumpin-yemin-torenine-davet-edildi-zurabisvili-gurcistanin-tek-mesru-lideri--1092134191.html
ukrayna
belçika
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088940808_44:0:705:496_1920x0_80_0_0_6e081ffd302fec21c0fdf6829cea8edb.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksandr tokovinin, dmitriy peskov, donald trump, ukrayna, nato, kremlin, belçika, batı, avrupa, rusya
aleksandr tokovinin, dmitriy peskov, donald trump, ukrayna, nato, kremlin, belçika, batı, avrupa, rusya
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin: NATO Rusya ile çatışmak üzere askeri potansiyeli artırıyor
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin Sputnik'e verdiği röportajda NATO'nun Rusya ile bir çatışmaya hazırlanmak maksadıyla askeri potansiyelini artırdığını söyledi.
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Aleksandr Tokovinin Sputnik'e verdiği röportajda, NATO'nun savunma üretimini artırdığını, Avrupa da dahil olmak üzere NATO ülkelerinin askeri sanayisini teşvik ettiğini, askeri harcamaları daha da artırdığını ve manevraları yoğunlaştırdığını vurguladı.
Tokovinin, "Tüm bunlar Rusya ile bir çatışmaya hazırlanmak amacıyla yapılıyor. Ne yazık ki şu anda vurgu tam da bu şekilde yapılıyor” cümlesinin altını çizdi.
Rusya daha defalarca NATO'nun çatışmaya hazırlandığı hususunu dile getirmiş ve bu çerçevede Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da NATO'nun doğası gereği saldırgan olduğunu ve ittifakın daha fazla genişlemesinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik getirmeyeceğini vurgulamıştı.
'Avrupa'da hayat pahalılığı krizi'
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin, Avrupa kamuoyunun Ukrayna'daki çatışmanın ekonomik durum ve artan hayat pahalılığı üzerindeki olumsuz etkisinin farkında olduğunu söyledi.
Tokovinin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Yaşananlardan duyulan hoşnutsuzluğun bazı tezahürlerinin kamuoyu algısında farklı düzeylerde olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda Rusya ile karşı karşıya gelmenin tehlikeli olduğu, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılmaya doğru gitmesi nedeniyle nükleer güçler arasında çok ciddi bir çatışmaya yol açabileceği anlayışıyla da ilgili. Bu tür duygular, Ukrayna'daki durumun neredeyse tüm Avrupa ülkelerindeki sosyo-ekonomik durum üzerindeki olumsuz etkisine dair artan bir farkındalık olduğu gerçeğinde de kendini gösteriyor, ki buna hayat pahalılığındaki artış da dahil.
'Batı kamuoyu Ukrayna krizinin sona ermesini istiyor'
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin Sputnik'e verdiği mülakatta, NATO ülkelerinin ve Batı kamuoyunun Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesini ve Rusya ile karşı karşıya gelinmesini giderek daha fazla desteklediğini söyledi.
Tokovinin açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
Tek tek devletler düzeyindeki tartışmalar başka bir konu. Bildiğimiz gibi, çatışmanın bir an önce sona ermesini aktif olarak destekleyen NATO üyesi ülkeler var. Bu Macaristan için de geçerli ve Slovakya Başbakanı kısa süre önce Moskova'yı ziyaret etti. Halk düzeyinde de bu duygular açıkça görülebiliyor. Giderek daha fazla insan Rusya ile çatışmaya girmenin ilke olarak felaket ve son derece hatalı bir stratejik rota olduğuna ikna oluyor.
'Barış görüşmeleri NATO'nun gündeminde değil'
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin yaptığı açıklamada, Ukrayna sorununun barışçıl çözümü konusunun resmi olarak NATO'nun gündeminde olmadığını söyledi.
Tokovinin konuşmasında, “Kuzey Atlantik İttifakı'nın resmi tutumundan bahsediyorsak, bildiğim kadarıyla NATO'nun gündeminde böyle bir madde yok. İttifakın savunma bakanları ve dışişleri bakanlarının son toplantılarında, çatışmanın sona erdirilmesi ya da barış görüşmeleri gibi konular gündemde değildi” cümlelerini dile getirdi.
'NATO'nun şu anda Ukrayna'ya askeri yardımı artırmaya odaklanıyor'
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Tokovinin, Avrupa Birliği'ndeki iktidar çevrelerinin Ukrayna'ya yönelik yeni politikalarını oluşturmak için yeni Donald Trump yönetiminden gelecek sinyalleri beklediğini sözlerine ekledi.
Tokovinin konuşmasını, “Herkes yeni Amerikan yönetiminden bazı eylemler bekliyor. Ancak burada sözlere göre değil, eylemlere göre karar vermeli, gerçekte ne olacağını görmeliyiz” cümleleriyle tamamladı.