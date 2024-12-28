https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusyadan-abnin-yeni-yaptirim-paketine-yanit-1092139014.html

Rusya'dan AB'nin yeni yaptırım paketine yanıt

Rusya'dan AB'nin yeni yaptırım paketine yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni yaptırımlarına yanıt olarak ülkeye girişi yasaklanan kişi sayısını artırdı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T18:03+0300

2024-12-28T18:03+0300

2024-12-28T18:02+0300

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rusya

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yanıt

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın AB'nin yeni yaptırımlarına yanıt olarak ülkeye girişi yasaklanan kişilerin yer aldığı ‘kara listeyi’ genişlettiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “AB üye ülkeleri 16 Aralık'ta 15. yaptırım paketini onayladı. Bu düşmanca eylemlere yanıt olarak Rus tarafı, devletimizin topraklarına girmesi yasak olan Avrupa kurumlarının ve AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin listesini önemli ölçüde genişletti” denildi.Listeye dahil edilen kişiler şöyle:Bakanlığın açıklamasında ayrıca, “Avrupa Birliği'nin dostane olmayan her türlü eyleminezamanında ve gerekli yanıtın verilmeye devam edileceğini teyit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/abd-basini-avrupa-ulkeleri-rusyaya-karsi-yaptirimlari-kati-bir-sekilde-uygulama-niyetinde-degil-1092076321.html

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