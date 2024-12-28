https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusyadan-abnin-yeni-yaptirim-paketine-yanit-1092139014.html
Rusya'dan AB'nin yeni yaptırım paketine yanıt
Rusya'dan AB'nin yeni yaptırım paketine yanıt
Sputnik Türkiye
Rusya, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni yaptırımlarına yanıt olarak ülkeye girişi yasaklanan kişi sayısını artırdı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T18:03+0300
2024-12-28T18:03+0300
2024-12-28T18:02+0300
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yaptırım
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın AB'nin yeni yaptırımlarına yanıt olarak ülkeye girişi yasaklanan kişilerin yer aldığı ‘kara listeyi’ genişlettiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “AB üye ülkeleri 16 Aralık'ta 15. yaptırım paketini onayladı. Bu düşmanca eylemlere yanıt olarak Rus tarafı, devletimizin topraklarına girmesi yasak olan Avrupa kurumlarının ve AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin listesini önemli ölçüde genişletti” denildi.Listeye dahil edilen kişiler şöyle:Bakanlığın açıklamasında ayrıca, “Avrupa Birliği'nin dostane olmayan her türlü eyleminezamanında ve gerekli yanıtın verilmeye devam edileceğini teyit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/abd-basini-avrupa-ulkeleri-rusyaya-karsi-yaptirimlari-kati-bir-sekilde-uygulama-niyetinde-degil-1092076321.html
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rusya, yaptırım, yanıt, kara liste, avrupa birliği, ab, ukrayna, kiev, moskova, avrupa parlamentosu
rusya, yaptırım, yanıt, kara liste, avrupa birliği, ab, ukrayna, kiev, moskova, avrupa parlamentosu
Rusya'dan AB'nin yeni yaptırım paketine yanıt
Rusya, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni yaptırımlarına yanıt olarak ülkeye girişi yasaklanan kişi sayısını artırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın AB'nin yeni yaptırımlarına yanıt olarak ülkeye girişi yasaklanan kişilerin yer aldığı ‘kara listeyi’ genişlettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “AB üye ülkeleri 16 Aralık'ta 15. yaptırım paketini onayladı. Bu düşmanca eylemlere yanıt olarak Rus tarafı, devletimizin topraklarına girmesi yasak olan Avrupa kurumlarının ve AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin listesini önemli ölçüde genişletti” denildi.
Listeye dahil edilen kişiler şöyle:
AB ülkelerinin kolluk kuvvetleri, hükümet ve ticari kuruluşlarının temsilcileri ve bunların Kiev'e askeri yardım sağlamaktan sorumlu vatandaşları;
Rus yetkililerin ‘yasadışı tutuklama ve insanların Ukrayna topraklarından çıkarılması’ suçlamasıyla kovuşturulmalarında yer alanyetkililer;
Rus liderliğine karşı ‘mahkeme’ oluşturulmasında görev alanlar;
Rus devlet varlıklarına el konulmasını veya bunlardan elde edilen gelirlerin Kiev'in çıkarları doğrultusunda kullanılmasını savunanlar;
Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayan ve Rusya'nın diğer devletlerle ilişkilerini bozmaya çalışan sorumlular;
Rusya karşıtı söylemleriyle öne çıkan sivil aktivistler ve bilim camiasının temsilcileri;
Rusya karşıtı karar ve kanun tasarıları lehinde oy veren AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, “Avrupa Birliği'nin dostane olmayan her türlü eyleminezamanında ve gerekli yanıtın verilmeye devam edileceğini teyit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.