https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-ordusunun-kursktaki-askeri-techizatin-bakimi-yabancilarin-elinde-1092100181.html
‘Ukrayna ordusunun Kursk’taki askeri teçhizatın bakımı yabancıların elinde’
‘Ukrayna ordusunun Kursk’taki askeri teçhizatın bakımı yabancıların elinde’
Sputnik Türkiye
Rus askeri ve siyaset uzmanı Gagin, Kursk Bölgesine yönelik saldırıda kullanılan Batı yapımı teçhizatın bakımının paralı asker kılığındaki yabancı askeri... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T14:29+0300
2024-12-27T14:29+0300
2024-12-27T14:36+0300
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Rus uzman Yan Gagin, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne en eğitimli askeri kadrolarını gönderdiğini dile getirerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Ukrayna ordusunun NATO’dan aldığı çok sayıda hassas askeri teçhizatı da Kursk Bölgesinde kullandığına dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde girdiği ‘macerada’ yabancı uzmanların yer aldığının aşikar olduğunun altını çizen Gagin, şunu dedi:Kursk saldırısıUkrayna ordusu, 6 Ağustos 2024 tarihinde Kursk Bölgesi’ni işgal etme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukraynalı güçlerin durdurulduğunu belirterek başlatılan terörle mücadele operasyonu kapsamında saldırganların bozguna uğratılacağını ve toprak bütünlüğünün sağlanacağını açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Kursk Bölgesindeki çatışmalarda bugüne kadar 40 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurarak aralarında sivillerin de olduğu hedeflere yönelik rastgele ateş açtığını dile getirmişti. Düşmanın hakkettiği karşılığı alacağı ve Rusya’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağı sözünü veren Putin, Kursk Bölgesi’nin yanı sıra, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde de terörle mücadele operasyonu ilan etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-silahli-kuvvetleri-surpriz-bir-sekilde-ateskes-hakkinda-konustu-bu-boyle-devam-edemez-1092079338.html
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rusya, yan gagin, ukrayna, nato, kursk, kursk bölgesi, rusya savunma bakanlığı
‘Ukrayna ordusunun Kursk’taki askeri teçhizatın bakımı yabancıların elinde’
14:29 27.12.2024 (güncellendi: 14:36 27.12.2024)
Rus askeri ve siyaset uzmanı Gagin, Kursk Bölgesine yönelik saldırıda kullanılan Batı yapımı teçhizatın bakımının paralı asker kılığındaki yabancı askeri uzmanlar tarafından sağlandığını belirtti.
Rus uzman Yan Gagin, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne en eğitimli askeri kadrolarını gönderdiğini dile getirerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
En yetenekli paralı askerler de Kursk Bölgesinde. Hatta onlara paralı asker demezdim. Bunlar, yabancı askeri uzmanlar. Çünkü NATO ülkelerinin kadrolu askeri uzmanları, subayları sıkça paralı asker kılığına giriyor.
Ukrayna ordusunun NATO’dan aldığı çok sayıda hassas askeri teçhizatı da Kursk Bölgesinde kullandığına dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sanırım, bu hassas füzelerin koordinatları da üretici ülkelerin uzmanlarından aldığı bir sır değil. Bu kişilerin, söz konusu ülkelerin subayları, ordularının temsilcileri olduğunu söyleyemem ama bunlar hassas silah üreticilerinin temsilcileri.
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde girdiği ‘macerada’ yabancı uzmanların yer aldığının aşikar olduğunun altını çizen Gagin, şunu dedi:
Elbette, hiç kimse Ukrayna'ya şifreleme anahtarlarını emanet etmez. Hiç kimse, paralı askerlere veya Ukrayna askerine şifreleme anahtarlarını veya teknolojisini emanet etmez. Böyle bir şey mümkün değil.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024 tarihinde Kursk Bölgesi’ni işgal etme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukraynalı güçlerin durdurulduğunu belirterek başlatılan terörle mücadele operasyonu kapsamında saldırganların bozguna uğratılacağını ve toprak bütünlüğünün sağlanacağını açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Kursk Bölgesindeki çatışmalarda bugüne kadar 40 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurarak aralarında sivillerin de olduğu hedeflere yönelik rastgele ateş açtığını dile getirmişti. Düşmanın hakkettiği karşılığı alacağı ve Rusya’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağı sözünü veren Putin, Kursk Bölgesi’nin yanı sıra, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde de terörle mücadele operasyonu ilan etmişti.