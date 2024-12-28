https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-470-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1092130963.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 470 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 470 askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 470 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T13:20+0300

2024-12-28T13:20+0300

2024-12-28T13:27+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 80’den fazla asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 440 asker ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve Ukrayna ordusunun 260 askerini etkisiz hale getirerek iki zırhlı savaş aracını imha etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek 12 karşı saldırıyı püskürttü. Ukraynalı güçlerin kaybı 450 asker, bir Alman yapımı Leopard olmak üzere iki tank ve dokuz zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 160 kadar asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 80’den fazla askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, yakıt deposu ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 57’si özel askeri harekat bölgesi dışında olmak üzere 140 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/abd-medyasi-ukrayna-ordusunun-elinde-kalan-atacms-sayisini-acikladi-1092129940.html

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