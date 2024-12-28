https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-470-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1092130963.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 470 askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 470 askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 470 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T13:20+0300
2024-12-28T13:20+0300
2024-12-28T13:27+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
harkov
ukrayna ordusu
leopard
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090650987_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_3fe43fa5dbd686187ed98529d8ec88f6.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 80’den fazla asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 440 asker ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve Ukrayna ordusunun 260 askerini etkisiz hale getirerek iki zırhlı savaş aracını imha etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek 12 karşı saldırıyı püskürttü. Ukraynalı güçlerin kaybı 450 asker, bir Alman yapımı Leopard olmak üzere iki tank ve dokuz zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 160 kadar asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 80’den fazla askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, yakıt deposu ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 57’si özel askeri harekat bölgesi dışında olmak üzere 140 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/abd-medyasi-ukrayna-ordusunun-elinde-kalan-atacms-sayisini-acikladi-1092129940.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090650987_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c77439d9c769ad860736f8a065c6486e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, harkov, ukrayna ordusu, leopard, himars
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, harkov, ukrayna ordusu, leopard, himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 470 askeri etkisiz hale getirildi
13:20 28.12.2024 (güncellendi: 13:27 28.12.2024)
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 470 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 80’den fazla asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 440 asker ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve Ukrayna ordusunun 260 askerini etkisiz hale getirerek iki zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek 12 karşı saldırıyı püskürttü. Ukraynalı güçlerin kaybı 450 asker, bir Alman yapımı Leopard olmak üzere iki tank ve dokuz zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 160 kadar asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 80’den fazla askerini etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, yakıt deposu ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 57’si özel askeri harekat bölgesi dışında olmak üzere 140 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.