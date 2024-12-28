https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/abd-medyasi-ukrayna-ordusunun-elinde-kalan-atacms-sayisini-acikladi-1092129940.html

ABD medyası, Ukrayna ordusunun elinde kalan ATACMS sayısını açıkladı

ABD medyası, Ukrayna ordusunun elinde kalan ATACMS sayısını açıkladı

Sputnik Türkiye

New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılar için izin almadan önce elinde birkaç düzine ATACMS füzesinin olduğunu ve... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T12:55+0300

2024-12-28T12:55+0300

2024-12-28T13:03+0300

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NYT’nin yazısında, Kiev rejimine Rusya topraklarının derinliklerine Batı yapımı uzun menzilli füzelerle saldırı düzenleme izni verildiğinde Ukrayna ordusunun elinde “sadece birkaç düzine, belki 50 kadar füze” kaldığı kaydedilerek şu ifadeye yer verildi: Ayrıca ABD yapımı uzun menzilli füzelerin Ukrayna’daki çatışmaların gidişatını etkilemede başarısız olduğu kaydedilen yazıda, ATACMS’ların Kiev’in daha önce elde ettiği HIMARS, F-16 ve diğer Batı yapımı silahların akıbetini tekrarladığı belirtilirken şu ifadeye yer verildi:‘NATO'nun gerçek planlarıyla örtüşmüyor’ABD Ordusunun Yedek Subayı Yarbay Daniel Davis, YouTube kanalında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e dostça jestlerde bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi eleştirdi.Rutte ve Zelenskiy’in Brüksel’deki görüşmeye dikkat çeken Davis, NATO Genel Sekreteri’nin Ukrayna liderini sıcak karşıladığını ve kucakladığını anımsatarak şunu dedi:Rutte’nin Ukrayna konusundaki söylemini değiştirdiğini söyleyen ABD’li uzman, ekim ayında Ukrayna’nın eninde sonunda ittifaka katılacağını dile getiren NATO Genel Sekreteri’nin, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından olası üyelikten bahsetmeyi bıraktığına dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/ukraynali-askerler-selidovoda-onlara-yemek-yapan-bir-aileyi-oldurdu-1092128682.html

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abd, ukrayna, atacms, ukrayna ordusu, himars, f-16, new york times, daniel davis, nato, mark rutte, vladimir zelenskiy, donald trump