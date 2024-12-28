https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/abd-medyasi-ukrayna-ordusunun-elinde-kalan-atacms-sayisini-acikladi-1092129940.html
ABD medyası, Ukrayna ordusunun elinde kalan ATACMS sayısını açıkladı
ABD medyası, Ukrayna ordusunun elinde kalan ATACMS sayısını açıkladı
Sputnik Türkiye
New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılar için izin almadan önce elinde birkaç düzine ATACMS füzesinin olduğunu ve... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T12:55+0300
2024-12-28T12:55+0300
2024-12-28T13:03+0300
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NYT’nin yazısında, Kiev rejimine Rusya topraklarının derinliklerine Batı yapımı uzun menzilli füzelerle saldırı düzenleme izni verildiğinde Ukrayna ordusunun elinde “sadece birkaç düzine, belki 50 kadar füze” kaldığı kaydedilerek şu ifadeye yer verildi: Ayrıca ABD yapımı uzun menzilli füzelerin Ukrayna’daki çatışmaların gidişatını etkilemede başarısız olduğu kaydedilen yazıda, ATACMS’ların Kiev’in daha önce elde ettiği HIMARS, F-16 ve diğer Batı yapımı silahların akıbetini tekrarladığı belirtilirken şu ifadeye yer verildi:‘NATO'nun gerçek planlarıyla örtüşmüyor’ABD Ordusunun Yedek Subayı Yarbay Daniel Davis, YouTube kanalında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e dostça jestlerde bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi eleştirdi.Rutte ve Zelenskiy’in Brüksel’deki görüşmeye dikkat çeken Davis, NATO Genel Sekreteri’nin Ukrayna liderini sıcak karşıladığını ve kucakladığını anımsatarak şunu dedi:Rutte’nin Ukrayna konusundaki söylemini değiştirdiğini söyleyen ABD’li uzman, ekim ayında Ukrayna’nın eninde sonunda ittifaka katılacağını dile getiren NATO Genel Sekreteri’nin, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından olası üyelikten bahsetmeyi bıraktığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/ukraynali-askerler-selidovoda-onlara-yemek-yapan-bir-aileyi-oldurdu-1092128682.html
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abd, ukrayna, atacms, ukrayna ordusu, himars, f-16, new york times, daniel davis, nato, mark rutte, vladimir zelenskiy, donald trump
abd, ukrayna, atacms, ukrayna ordusu, himars, f-16, new york times, daniel davis, nato, mark rutte, vladimir zelenskiy, donald trump
ABD medyası, Ukrayna ordusunun elinde kalan ATACMS sayısını açıkladı
12:55 28.12.2024 (güncellendi: 13:03 28.12.2024)
New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılar için izin almadan önce elinde birkaç düzine ATACMS füzesinin olduğunu ve daha sonra bunların sayısını artırma fırsatına sahip olmadığını belirtti.
NYT’nin yazısında, Kiev rejimine Rusya topraklarının derinliklerine Batı yapımı uzun menzilli füzelerle saldırı düzenleme izni verildiğinde Ukrayna ordusunun elinde “sadece birkaç düzine, belki 50 kadar füze” kaldığı kaydedilerek şu ifadeye yer verildi:
Daha fazlasını elde etme şansları da yoktu. ABD'nin sınırlı stoku artık Ortadoğu ve Asya'da konuşlandırılmak üzere dağıtıldı.
Ayrıca ABD yapımı uzun menzilli füzelerin Ukrayna’daki çatışmaların gidişatını etkilemede başarısız olduğu kaydedilen yazıda, ATACMS’ların Kiev’in daha önce elde ettiği HIMARS, F-16 ve diğer Batı yapımı silahların akıbetini tekrarladığı belirtilirken şu ifadeye yer verildi:
Hiçbir silah türü sihirli değnek olmadı.
‘NATO'nun gerçek planlarıyla örtüşmüyor’
ABD Ordusunun Yedek Subayı Yarbay Daniel Davis, YouTube
kanalında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy
’e dostça jestlerde bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
’yi eleştirdi.
Rutte ve Zelenskiy’in Brüksel’deki görüşmeye dikkat çeken Davis, NATO Genel Sekreteri’nin Ukrayna liderini sıcak karşıladığını ve kucakladığını anımsatarak şunu dedi:
Sadece şunu merak ediyorum. Bununla kimi kandırıyorsun? Bunu neden yapıyorsunuz? <...> Herkes Kiev'in NATO üyeliğinin müzakere edilmediğini biliyor.
Rutte’nin Ukrayna konusundaki söylemini değiştirdiğini söyleyen ABD’li uzman, ekim ayında Ukrayna’nın eninde sonunda ittifaka katılacağını dile getiren NATO Genel Sekreteri’nin, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından olası üyelikten bahsetmeyi bıraktığına dikkat çekti.