https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusya-istatistik-kurumu-kasim-ayi-issizlik-orani-tarihi-dusuk-seviyede-1092143174.html

Rusya İstatistik Kurumu: Kasım ayı işsizlik oranı tarihi düşük seviyede

Rusya İstatistik Kurumu: Kasım ayı işsizlik oranı tarihi düşük seviyede

Sputnik Türkiye

Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamada, Kasım ayında Rusya'da işsizlik oranının yüzde 2.3 ile tarihi düşük seviyede kaldığı... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T23:00+0300

2024-12-28T23:00+0300

2024-12-28T23:00+0300

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rusya istatistik kurumu

uluslararası çalışma örgütü (ilo)

iş gücü

işsizlik

rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Rosstat verilerine göre Rusya'da işsizlik Kasım ayında yüzde 2.3 ile tarihi düşük seviyede kaldı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Yine Ekim ayında yüzde 2.3'lük tarihi minimum oran kaydedilmişti. Ekim ayında ülkedeki toplam işsiz sayısı 1.753 milyon iken Kasım'da bu sayı 1.797 milyona yükselmişti.Rosstat, Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine dayanarak, Kasım ayı sonu itibarıyla istihdam hizmetleri kayıtlarında 0.2 milyonu işsizlik yardımı alan kişiler olmak üzere 0.4 milyon işsiz vatandaş istihdam kurumlarına kayıt yaptırdığını dile getirdi.Rosstat, istihdam ve işsizlik durumunu incelerken Uluslararası Çalışma Örgütü metodolojisini kullanıyor. Bu metodolojiye göre, işsiz olarak tanımlanan kişiler, araştırma sırasında aynı anda iş arayan, çalışmaya hazır olan ve işe ihtiyaç duyan kişiler olarak kabul ediliyor. Rusya'da 15 yaş ve üzerindeki işgücü sayısı Rosstat verilerine göre, Kasım 2024 itibarıyla 76.6 milyon kişi olarak belirlendi.

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rusya, rosstat, rusya istatistik kurumu, uluslararası çalışma örgütü (ilo), iş gücü, işsizlik, rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı