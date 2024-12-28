https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/putin-rusyada-asiricilikla-mucadeleye-yonelik-yeni-stratejiyi-onayladi-1092141185.html
Putin Rusya'da aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni stratejiyi onayladı
Putin Rusya'da aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni stratejiyi onayladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'da aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni stratejiye ilişkin kararnameyi imzaladı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T20:01+0300
2024-12-28T20:01+0300
2024-12-28T20:20+0300
dünya
vladimir putin
rusya federasyonu
aşırıcılık
mücadele
strateji
kararname
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni stratejiye ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname yasal düzenlemelerin resmi internet sitesinde yayınlandı.Belgede, “Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadele alanında devlet politikasının daha fazla uygulanmasını sağlamak için, Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadeleye yönelik ekteki stratejiyi onaylıyorum” ifadelerine yer verildi.Ayrıca, 2025 yılına kadar olan aşırıcılıkla mücadele stratejisini onaylayan kararnamenin hükümsüz olduğu kaydedildi.Rusofobi ve yabancı düşmanlığı eklendiYayımlanan kararnameye göre, Rusya'da Aşırıcılıkla Mücadele Stratejisi'nin temel kavramlarına Rusofobi ve yabancı düşmanlığı da eklendi.Kararnamede şu cümleler yer aldı:'Aşırıcılık Rus toplumunun en zor sorunlarından biri'Rusya Federasyonu'nda Aşırıcılıkla Mücadele Stratejisi'ne göre aşırıcılık, modern Rus toplumunun en karmaşık sorunlarından biri olarak tanımlandı.Belgede, “Aşırıcılık, modern Rus toplumunun en karmaşık sorunlarından biridir ve bunun başlıca nedeni, tezahürlerinin çeşitliliği ve faaliyetleri Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenliğini tehdit eden aşırılık yanlısı örgütlerin heterojen yapısıdır” denildi.'Aşırıcılık Rusya'nın egemenliğine yönelik bir tehdit'Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadele stratejisine göre tüm tezahürleriyle aşırıcılığın Rusya Federasyonu'nun egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkenin istikrarı için gerçek bir tehdit oluşturduğu kabul edildi.Belgede “Aşırıcılık tüm tezahürleriyle sivil barış ve uyumun, temel insan ve sivil hak ve özgürlüklerin ihlaline yol açmakta, Rusya Federasyonu'nun egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü, Rusya Federasyonu'nun anayasal düzeninin temelleri, etnik gruplar arası, dinler arası birlik ve sivil birlik, kültürel gelişim, siyasi ve sosyal istikrar için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır” cümlesi yer aldı.Aşırıcılıkla mücadele stratejisin ile ne amaçlanıyor?Yayımlanan başkanlık kararnamesine göre, Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni strateji, Rusya'da istenmeyen yabancı ve uluslararası STK'ların etkisiz hale getirilmesini öngörüyor.Belgede “Bu Stratejinin uygulanmasından beklenen sonuçlar... Rusya Federasyonu topraklarında faaliyetleri istenmeyen olarak kabul edilen yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşları listesinde yer alan yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin etkisiz hale getirilmesi” cümlesine yer verildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/putin-tasariyi-imzaladi-rusya-karsiti-eylemlere-yardimda-bulunan-yabancilar-cezalandirilacak-1092133582.html
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vladimir putin, rusya federasyonu, aşırıcılık, mücadele, strateji, kararname
vladimir putin, rusya federasyonu, aşırıcılık, mücadele, strateji, kararname
Putin Rusya'da aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni stratejiyi onayladı
20:01 28.12.2024 (güncellendi: 20:20 28.12.2024)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'da aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni stratejiye ilişkin kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni stratejiye ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname yasal düzenlemelerin resmi internet sitesinde yayınlandı.
Belgede, “Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadele alanında devlet politikasının daha fazla uygulanmasını sağlamak için, Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadeleye yönelik ekteki stratejiyi onaylıyorum” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, 2025 yılına kadar olan aşırıcılıkla mücadele stratejisini onaylayan kararnamenin hükümsüz olduğu kaydedildi.
Rusofobi ve yabancı düşmanlığı eklendi
Yayımlanan kararnameye göre, Rusya'da Aşırıcılıkla Mücadele Stratejisi'nin temel kavramlarına Rusofobi ve yabancı düşmanlığı da eklendi.
Kararnamede şu cümleler yer aldı:
Yabancı düşmanlığı, belirli sosyal gruplara ve insan topluluklarına ve bunların bireysel temsilcilerine yönelik nefret, hoşnutsuzluk veya hoşgörüsüzlüğün bir tezahürüdür. Rus düşmanlığı ise, Rus vatandaşlarına, Rus diline ve kültürüne, geleneklerine ve Rusya'nın tarihine yönelik düşmanca, önyargılı, düşmanca bir tutumdur ve diğer şeylerin yanı sıra, siyasi güçlerin ve bunların bireysel temsilcilerinin saldırgan tutum ve eylemlerinde ve ayrıca dost olmayan devletlerin yetkililerinin Rusya'ya karşı ayrımcı eylemlerinde ifade edilir.
'Aşırıcılık Rus toplumunun en zor sorunlarından biri'
Rusya Federasyonu'nda Aşırıcılıkla Mücadele Stratejisi'ne göre aşırıcılık, modern Rus toplumunun en karmaşık sorunlarından biri olarak tanımlandı.
Belgede, “Aşırıcılık, modern Rus toplumunun en karmaşık sorunlarından biridir ve bunun başlıca nedeni, tezahürlerinin çeşitliliği ve faaliyetleri Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenliğini tehdit eden aşırılık yanlısı örgütlerin heterojen yapısıdır” denildi.
'Aşırıcılık Rusya'nın egemenliğine yönelik bir tehdit'
Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadele stratejisine göre tüm tezahürleriyle aşırıcılığın Rusya Federasyonu'nun egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkenin istikrarı için gerçek bir tehdit oluşturduğu kabul edildi.
Belgede “Aşırıcılık tüm tezahürleriyle sivil barış ve uyumun, temel insan ve sivil hak ve özgürlüklerin ihlaline yol açmakta, Rusya Federasyonu'nun egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü, Rusya Federasyonu'nun anayasal düzeninin temelleri, etnik gruplar arası, dinler arası birlik ve sivil birlik, kültürel gelişim, siyasi ve sosyal istikrar için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır” cümlesi yer aldı.
Aşırıcılıkla mücadele stratejisin ile ne amaçlanıyor?
Yayımlanan başkanlık kararnamesine göre, Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni strateji, Rusya'da istenmeyen yabancı ve uluslararası STK'ların etkisiz hale getirilmesini öngörüyor.
Belgede “Bu Stratejinin uygulanmasından beklenen sonuçlar... Rusya Federasyonu topraklarında faaliyetleri istenmeyen olarak kabul edilen yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşları listesinde yer alan yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin etkisiz hale getirilmesi” cümlesine yer verildi