https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/putin-rusyada-asiricilikla-mucadeleye-yonelik-yeni-stratejiyi-onayladi-1092141185.html

Putin Rusya'da aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni stratejiyi onayladı

Putin Rusya'da aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni stratejiyi onayladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'da aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni stratejiye ilişkin kararnameyi imzaladı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T20:01+0300

2024-12-28T20:01+0300

2024-12-28T20:20+0300

dünya

vladimir putin

rusya federasyonu

aşırıcılık

mücadele

strateji

kararname

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni stratejiye ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname yasal düzenlemelerin resmi internet sitesinde yayınlandı.Belgede, “Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadele alanında devlet politikasının daha fazla uygulanmasını sağlamak için, Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadeleye yönelik ekteki stratejiyi onaylıyorum” ifadelerine yer verildi.Ayrıca, 2025 yılına kadar olan aşırıcılıkla mücadele stratejisini onaylayan kararnamenin hükümsüz olduğu kaydedildi.Rusofobi ve yabancı düşmanlığı eklendiYayımlanan kararnameye göre, Rusya'da Aşırıcılıkla Mücadele Stratejisi'nin temel kavramlarına Rusofobi ve yabancı düşmanlığı da eklendi.Kararnamede şu cümleler yer aldı:'Aşırıcılık Rus toplumunun en zor sorunlarından biri'Rusya Federasyonu'nda Aşırıcılıkla Mücadele Stratejisi'ne göre aşırıcılık, modern Rus toplumunun en karmaşık sorunlarından biri olarak tanımlandı.Belgede, “Aşırıcılık, modern Rus toplumunun en karmaşık sorunlarından biridir ve bunun başlıca nedeni, tezahürlerinin çeşitliliği ve faaliyetleri Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenliğini tehdit eden aşırılık yanlısı örgütlerin heterojen yapısıdır” denildi.'Aşırıcılık Rusya'nın egemenliğine yönelik bir tehdit'Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadele stratejisine göre tüm tezahürleriyle aşırıcılığın Rusya Federasyonu'nun egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkenin istikrarı için gerçek bir tehdit oluşturduğu kabul edildi.Belgede “Aşırıcılık tüm tezahürleriyle sivil barış ve uyumun, temel insan ve sivil hak ve özgürlüklerin ihlaline yol açmakta, Rusya Federasyonu'nun egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü, Rusya Federasyonu'nun anayasal düzeninin temelleri, etnik gruplar arası, dinler arası birlik ve sivil birlik, kültürel gelişim, siyasi ve sosyal istikrar için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır” cümlesi yer aldı.Aşırıcılıkla mücadele stratejisin ile ne amaçlanıyor?Yayımlanan başkanlık kararnamesine göre, Rusya Federasyonu'nda aşırıcılıkla mücadeleye yönelik yeni strateji, Rusya'da istenmeyen yabancı ve uluslararası STK'ların etkisiz hale getirilmesini öngörüyor.Belgede “Bu Stratejinin uygulanmasından beklenen sonuçlar... Rusya Federasyonu topraklarında faaliyetleri istenmeyen olarak kabul edilen yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşları listesinde yer alan yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin etkisiz hale getirilmesi” cümlesine yer verildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/putin-tasariyi-imzaladi-rusya-karsiti-eylemlere-yardimda-bulunan-yabancilar-cezalandirilacak-1092133582.html

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vladimir putin, rusya federasyonu, aşırıcılık, mücadele, strateji, kararname