https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusya-disisleri-bakanligi-afganistan-ve-pakistan-arasindaki-gerginlikten-endise-duyuyoruz-1092143051.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Afganistan ve Pakistan arasındaki gerginlikten endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Afganistan ve Pakistan arasındaki gerginlikten endişe duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan gerginlikten endişe duyduğunu belirtti. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T22:52+0300
2024-12-28T22:52+0300
2024-12-28T22:51+0300
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çatışma
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itidal çağrısı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Afganistan ve Pakistan arasındaki sınırda yaşanan ve sivillerin de etkilendiği gerginlikten endişe duyduğunu ifade etti.Zaharova, “Moskova, yaşanan çatışmalar sonucunda sadece askerlerin değil sivillerin de yaşamını yitirdiği Pakistan-Afganistan sınırındaki gerilimin tırmanmasından endişe duyuyor. Tarafları itidale ve tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü amaçlayan yapıcı diyaloğa davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.24 Aralık’ta Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktika vilayetindeki Barmal bölgesine düzenlediği hava saldırısında 52 sivil ölmüş, 40 sivil de yaralanmıştı. Afganistan Savunma Bakanlığı saldırıların yanıtsız kalmayacağı uyarısında bulunmuştu.Daha sonra Ariana News, Afgan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde Afgan ordu birliklerinin sınır bölgesindeki Pakistan ordusuna ait konuşlanma alanları ve tahkimat noktalarına saldırılar düzenlediğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/pakistandan-afganistana-hava-saldirisi-46-olu-1092021021.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, pakistan, afganistan, gerilim, çatışma, afganistan savunma bakanlığı, itidal çağrısı, diyalog
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, pakistan, afganistan, gerilim, çatışma, afganistan savunma bakanlığı, itidal çağrısı, diyalog
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Afganistan ve Pakistan arasındaki gerginlikten endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan gerginlikten endişe duyduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Afganistan ve Pakistan arasındaki sınırda yaşanan ve sivillerin de etkilendiği gerginlikten endişe duyduğunu ifade etti.
Zaharova, “Moskova, yaşanan çatışmalar sonucunda sadece askerlerin değil sivillerin de yaşamını yitirdiği Pakistan-Afganistan sınırındaki gerilimin tırmanmasından endişe duyuyor. Tarafları itidale ve tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü amaçlayan yapıcı diyaloğa davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
24 Aralık’ta Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktika vilayetindeki Barmal bölgesine düzenlediği hava saldırısında 52 sivil ölmüş, 40 sivil de yaralanmıştı. Afganistan Savunma Bakanlığı saldırıların yanıtsız kalmayacağı uyarısında bulunmuştu.
Daha sonra Ariana News, Afgan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde Afgan ordu birliklerinin sınır bölgesindeki Pakistan ordusuna ait konuşlanma alanları ve tahkimat noktalarına saldırılar düzenlediğini bildirmişti.