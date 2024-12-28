https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusya-bolgelerinde-gece-56-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1092122383.html

Rusya bölgelerinde gece 56 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya bölgelerinde gece 56 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece boyunca ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 56 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T09:01+0300

2024-12-28T09:01+0300

2024-12-28T08:58+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

hava savunma

hava savunma sistemi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082449667_0:239:2791:1809_1920x0_80_0_0_589549508694babded14bc2868af8702.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri dün gece 56 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerin yarısı Voronej Bölgesi’nde (28) vurulurken Rostov Bölgesi’nde 17 ve Belgorod Bölgesi’nde 11 İHA düşürüldü.İki kişi yaralandıBelgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin Krasnogvardeysk ilçesinde İHA saldırısında iki kişinin yaralandığını ve bazı köylerde maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.Voronej Valisi Aleksandr Gusev’in verdiği bilgiye göre, İHA’nın demiryolu hattına düşmesi sonucu tren seferlerinde gecikmelerin yaşandığını açıkladı.Rostov Valisi Yuriy Slyusar, dün gece bölgenin beş ilçesindeki hedeflere yönelik düzenlenen İHA saldırısından etkilenenlerin olmadığını ve hasarın oluşmadığını kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-ordusunun-kursktaki-askeri-techizatin-bakimi-yabancilarin-elinde-1092100181.html

rusya

ukrayna

voronej

rostov

belgorod

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, voronej, rostov, belgorod