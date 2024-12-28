https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusya-bolgelerinde-gece-56-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1092122383.html
Rusya bölgelerinde gece 56 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya bölgelerinde gece 56 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece boyunca ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 56 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T09:01+0300
2024-12-28T09:01+0300
2024-12-28T08:58+0300
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insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri dün gece 56 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerin yarısı Voronej Bölgesi’nde (28) vurulurken Rostov Bölgesi’nde 17 ve Belgorod Bölgesi’nde 11 İHA düşürüldü.İki kişi yaralandıBelgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin Krasnogvardeysk ilçesinde İHA saldırısında iki kişinin yaralandığını ve bazı köylerde maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.Voronej Valisi Aleksandr Gusev’in verdiği bilgiye göre, İHA’nın demiryolu hattına düşmesi sonucu tren seferlerinde gecikmelerin yaşandığını açıkladı.Rostov Valisi Yuriy Slyusar, dün gece bölgenin beş ilçesindeki hedeflere yönelik düzenlenen İHA saldırısından etkilenenlerin olmadığını ve hasarın oluşmadığını kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ukrayna-ordusunun-kursktaki-askeri-techizatin-bakimi-yabancilarin-elinde-1092100181.html
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Rusya bölgelerinde gece 56 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece boyunca ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 56 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri dün gece 56 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerin yarısı Voronej Bölgesi’nde (28) vurulurken Rostov Bölgesi’nde 17 ve Belgorod Bölgesi’nde 11 İHA düşürüldü.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin Krasnogvardeysk ilçesinde İHA saldırısında iki kişinin yaralandığını ve bazı köylerde maddi hasarın oluştuğunu bildirdi.
Voronej Valisi Aleksandr Gusev’in verdiği bilgiye göre, İHA’nın demiryolu hattına düşmesi sonucu tren seferlerinde gecikmelerin yaşandığını açıkladı.
Rostov Valisi Yuriy Slyusar, dün gece bölgenin beş ilçesindeki hedeflere yönelik düzenlenen İHA saldırısından etkilenenlerin olmadığını ve hasarın oluşmadığını kaydetti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını başarıyla püskürtüyor.