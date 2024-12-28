https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rus-dis-istihbarati-abd-ve-ingiltere-suriyedeki-rus-uslere-yonelik-saldiri-hazirligini-yapiyor-1092125853.html

Rus dış istihbaratı: ABD ve İngiltere, Suriye’deki Rus üslere yönelik saldırı hazırlığını yapıyor

Rus dış istihbaratı: ABD ve İngiltere, Suriye’deki Rus üslere yönelik saldırı hazırlığını yapıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD ve İngiltere’nin Suriye’deki Rus askeri üslerine yönelik terör eylemleri hazırlığını yaptığını belirtti. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

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ABD’de görevden ayrılmaya hazırlanan yönetimi ile İngiltere yönetiminin, Suriye'de istikrarın sağlanmasını engellemek ve daha geniş anlamda Ortadoğu'da kaos ortamını sürdürmek istediğini kaydeden SVR, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:SVR’den yapılan açıklamada, “İngiliz istihbarat servisleri, bu engeli ortadan kaldırmak amacıyla, Suriye'deki Rus askeri tesislerine yönelik bir dizi terör saldırısı düzenlemek üzere planlar geliştiriyor. Fail rolü, kısa bir süre önce ‘yeni yönetim’ tarafından hapisten çıkarılan IŞİD terör örgütü militanlarına veriliyor. Üstelik onlar eski Suriye ordusundan kalan cephaneliklere sınırsız erişim elde etmiş durumda” ifadesine yer verildi.Açıklamada, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi MI6 ve ABD’nin dış istihbarat servisi CIA’nın kısa süre önce, Suriye'de kendi kontrolleri altında bulunan IŞİD saha komutanlarına Rus askeri üslerine bir dizi saldırı düzenlemeleri talimatını verdiği belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Bu tür provokasyonların Rusya'yı ordu birliklerini Suriye'den tahliye etmeye zorlayacağına inanan ABD ve İngiltere’nin, daha sonra Suriye’nin yeni yönetimini radikalleri kontrol edememekle suçlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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