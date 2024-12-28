Rus dış istihbaratı: ABD ve İngiltere, Suriye’deki Rus üslere yönelik saldırı hazırlığını yapıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş’in babasının adalet çığlığı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şükrü Boyraz: ‘Sosyal devlet kendi yurttaşını bir başkasının sadakasına muhtaç etmeyen devlettir’
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2024'te basına yansıyanlar
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Noel sineması ve sosyolojisi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli Şairin hayatına büyüteç tutuyoruz
17:39
11 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
18:14
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:33
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bir dönüm noktasıydı
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
TARİHTE BUGÜN
Sismografların iğnelerini kıran o acı gün unutulmuyor
20:42
8 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
07:22
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
08:28
5 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:05
3 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
09:50
2 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
10:04
2 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
10:24
3 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” ifadesi
12:22
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” ifadesi
16:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rus-dis-istihbarati-abd-ve-ingiltere-suriyedeki-rus-uslere-yonelik-saldiri-hazirligini-yapiyor-1092125853.html
Rus dış istihbaratı: ABD ve İngiltere, Suriye’deki Rus üslere yönelik saldırı hazırlığını yapıyor
Rus dış istihbaratı: ABD ve İngiltere, Suriye’deki Rus üslere yönelik saldırı hazırlığını yapıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD ve İngiltere’nin Suriye’deki Rus askeri üslerine yönelik terör eylemleri hazırlığını yaptığını belirtti. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T11:12+0300
2024-12-28T11:20+0300
dünya
rusya
rusya dış istihbart servisi (svr)
suriye
abd
ingiltere
işid
mi6
cia
hmeymim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102262/61/1022626108_0:0:3120:1754_1920x0_80_0_0_59bec8eae5f519c0e37f3e8f65c8f378.jpg
ABD’de görevden ayrılmaya hazırlanan yönetimi ile İngiltere yönetiminin, Suriye'de istikrarın sağlanmasını engellemek ve daha geniş anlamda Ortadoğu'da kaos ortamını sürdürmek istediğini kaydeden SVR, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:SVR’den yapılan açıklamada, “İngiliz istihbarat servisleri, bu engeli ortadan kaldırmak amacıyla, Suriye'deki Rus askeri tesislerine yönelik bir dizi terör saldırısı düzenlemek üzere planlar geliştiriyor. Fail rolü, kısa bir süre önce ‘yeni yönetim’ tarafından hapisten çıkarılan IŞİD terör örgütü militanlarına veriliyor. Üstelik onlar eski Suriye ordusundan kalan cephaneliklere sınırsız erişim elde etmiş durumda” ifadesine yer verildi.Açıklamada, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi MI6 ve ABD’nin dış istihbarat servisi CIA’nın kısa süre önce, Suriye'de kendi kontrolleri altında bulunan IŞİD saha komutanlarına Rus askeri üslerine bir dizi saldırı düzenlemeleri talimatını verdiği belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Bu tür provokasyonların Rusya'yı ordu birliklerini Suriye'den tahliye etmeye zorlayacağına inanan ABD ve İngiltere’nin, daha sonra Suriye’nin yeni yönetimini radikalleri kontrol edememekle suçlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/kosovada-ilk-m-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1092123274.html
rusya
suriye
abd
ingiltere
hmeymim
tartus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102262/61/1022626108_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2dd8b28cc48bcbe584d8bdd70894ec99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), suriye, abd, ingiltere, işid, mi6, cia, hmeymim, tartus, askeri üs, saldırı, provokasyon
rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), suriye, abd, ingiltere, işid, mi6, cia, hmeymim, tartus, askeri üs, saldırı, provokasyon

Rus dış istihbaratı: ABD ve İngiltere, Suriye’deki Rus üslere yönelik saldırı hazırlığını yapıyor

11:12 28.12.2024 (güncellendi: 11:20 28.12.2024)
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinSuriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde Zafer Günü kutlamaları
Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nde Zafer Günü kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD ve İngiltere’nin Suriye’deki Rus askeri üslerine yönelik terör eylemleri hazırlığını yaptığını belirtti.
ABD’de görevden ayrılmaya hazırlanan yönetimi ile İngiltere yönetiminin, Suriye'de istikrarın sağlanmasını engellemek ve daha geniş anlamda Ortadoğu'da kaos ortamını sürdürmek istediğini kaydeden SVR, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Washington ve Londra, bu koşullar altında, menfur ‘kurala dayalı düzen’ kavramı temelinde bölgede uzun vadeli hakimiyetlerini sağlamaya yönelik jeopolitik hedeflerine daha hızlı ulaşabileceklerini varsayıyorlar. Ancak Rusya'nın Suriye'nin Akdeniz kıyısında şimdiye kadar bölgesel istikrar için önemli bir faktör olan askeri varlığı buna engel oluyor.
SVR’den yapılan açıklamada, “İngiliz istihbarat servisleri, bu engeli ortadan kaldırmak amacıyla, Suriye'deki Rus askeri tesislerine yönelik bir dizi terör saldırısı düzenlemek üzere planlar geliştiriyor. Fail rolü, kısa bir süre önce ‘yeni yönetim’ tarafından hapisten çıkarılan IŞİD terör örgütü militanlarına veriliyor. Üstelik onlar eski Suriye ordusundan kalan cephaneliklere sınırsız erişim elde etmiş durumda” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi MI6 ve ABD’nin dış istihbarat servisi CIA’nın kısa süre önce, Suriye'de kendi kontrolleri altında bulunan IŞİD saha komutanlarına Rus askeri üslerine bir dizi saldırı düzenlemeleri talimatını verdiği belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu amaçla teröristler taarruz dronlarını aldı. ABD'li ve İngiliz komutanlar, bu planlanan eylemlerdeki rollerini gizlemek için hava kuvvetlerine IŞİD mevzilerini vurmaya devam etme emri verdiler, ancak militanlar bu saldırılar konusunda önceden bilgilendiriliyor.
Bu tür provokasyonların Rusya'yı ordu birliklerini Suriye'den tahliye etmeye zorlayacağına inanan ABD ve İngiltere’nin, daha sonra Suriye’nin yeni yönetimini radikalleri kontrol edememekle suçlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Kendini, ‘demokratik’ Suriye’nin istikrara kavuşturulması ve inşasına adadığını savunan Anglosaksonların bu yaklaşımı, bu ülkeye ve halkına karşı gerçek tutumlarını ortaya koyuyor. Bu, ABD Silahlı Kuvvetlerinin IŞİD ile mücadele bahanesiyle Fırat Nehri'nin doğusundaki petrol bölgelerini işgal etmeye devam etmesinden de anlaşılıyor, ki Washington'un bu bölgeleri Şam'a geri verme niyeti yok.
ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
DÜNYA
Kosova'da ilk M çiçeği vakası tespit edildi
09:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала