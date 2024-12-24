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Rus bilim insanları, 50 bin yıllık iyi korunmuş bebek mamut kalıntısı bulunduğunu duyurdu
Rus bilim insanları, 50 bin yıllık iyi korunmuş bebek mamut kalıntısı bulunduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
Rus bilim insanları, yaz aylarında Rusya'nın Yakutistan bölgesinde 50 bin yıllık bir bebek mamutun fosilini ortaya çıkardı. Dünyada toplam 6 mamut kalıntısı... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T10:47+0300
2024-12-24T10:58+0300
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Rusya'da yaz aylarının gelmesiyle buzların erimesi sonucu Sibirya'nın Yakutistan bölgesinde jeolojik yaşı 50 bin yıllık olan bebek mamutun kalıntıları keşfedildi. Keşfedildiği nehir havzasından dolayı mamuta 'Yana' adı verilirken mamut kalıntısının 'dünyanın en iyi korunmuş mamut kalıntısı' olduğu belirtiliyor. Rus bilim insanları, 100 kilodan fazla ağırlında, 120 cm boyunda ve 200 cm uzunluğunda olan Yana'nın öldüğünde yalnızca bir yaşında olduğu tahmin ediyor. Dünyada buna benzer sadece 6 keşif yapılmıştı ve bunlardan 5'i Rusya'da, biri de Kanada'da bulunmuştu.Bebek mamut Yana, dünyanın en büyük kalıcı olarak donmuş toprak krateri olan Batagaika Krateri'nde çevre halkı tarafından bulundu. Lazarev Mamut Müzesi Laboratuvarı Başkanı Maxim Cherpasov, çevre halkının mamutu bulduklarında son derece dikkatli davrandıklarına dikkat çekerek "Genellikle, ilk çözülen kısım, özellikle gövde, genellikle modern yırtıcılar veya kuşlar tarafından yenir" açıklamasını yaptı. Mamutun ön ayaklarının kısmen yenmiş olsa da Yana'nın baş ve diğer kısımları dikkate değer şekilde iyi korunmuş olduğunu kaydetti. Bebek mamut Yana, bölgenin başkenti Yakutsk'taki Kuzey Doğu Federal Üniversitesi'nde bilimsel inceleme altına alındı. Rus bilim insanları halihazırda Yana'nın tam olarak ne zaman öldüğünü doğrulamak için mamut kalıntısı üzerinde bazı testler yürütüyor. Fil ailesinden gelen mamutlar ne zaman ve nerede yaşadı?Avustralya ve Güney Amerika hariç her kıtadaki Pleistosen Dönemi tortularında ve Kuzey Amerika'nın erken Holosen tortularında fosil olarak bulunan soyu tükenmiş bir fil grubunun bir üyesidir mamutlar. Yünlü, Kuzey veya Sibirya mamutu, tüm mamutların en iyi bilinenidir ve genellikle animasyon filmlerinde kullanılan çizimlerin kaynağıdır. Sibirya'nın kalıcı olarak donmuş topraklarında bulunan bu türün karkaslarının göreceli bolluğu ve zaman zaman mükemmel şekilde korunmuş olması, mamutların yapısı ve alışkanlıkları hakkında çok fazla bilgi sağlamıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/rus-bilim-insani-arkeoloji-bugun-buyuk-talep-goren-bir-bilim-dali-1083236223.html
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sibirya, yakutistan, mamut, fosil, rusya, bebek mamut yana
sibirya, yakutistan, mamut, fosil, rusya, bebek mamut yana

Rus bilim insanları, 50 bin yıllık iyi korunmuş bebek mamut kalıntısı bulunduğunu duyurdu

10:47 24.12.2024 (güncellendi: 10:58 24.12.2024)
© SputnikYakutistan'da 50 bin yıllık iyi korunmuş mamut fosili bulundu
Yakutistan'da 50 bin yıllık iyi korunmuş mamut fosili bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© Sputnik
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Rus bilim insanları, yaz aylarında Rusya'nın Yakutistan bölgesinde 50 bin yıllık bir bebek mamutun fosilini ortaya çıkardı. Dünyada toplam 6 mamut kalıntısı bulundu ve bunlardan beşi Rusya'da. Soyu dinozorlar gibi tükenmiş olan mamuta, bulunduğu nehir havzasından dolayı Yana adı verildi.
Rusya'da yaz aylarının gelmesiyle buzların erimesi sonucu Sibirya'nın Yakutistan bölgesinde jeolojik yaşı 50 bin yıllık olan bebek mamutun kalıntıları keşfedildi. Keşfedildiği nehir havzasından dolayı mamuta 'Yana' adı verilirken mamut kalıntısının 'dünyanın en iyi korunmuş mamut kalıntısı' olduğu belirtiliyor.
Rus bilim insanları, 100 kilodan fazla ağırlında, 120 cm boyunda ve 200 cm uzunluğunda olan Yana'nın öldüğünde yalnızca bir yaşında olduğu tahmin ediyor. Dünyada buna benzer sadece 6 keşif yapılmıştı ve bunlardan 5'i Rusya'da, biri de Kanada'da bulunmuştu.
Bebek mamut Yana, dünyanın en büyük kalıcı olarak donmuş toprak krateri olan Batagaika Krateri'nde çevre halkı tarafından bulundu. Lazarev Mamut Müzesi Laboratuvarı Başkanı Maxim Cherpasov, çevre halkının mamutu bulduklarında son derece dikkatli davrandıklarına dikkat çekerek "Genellikle, ilk çözülen kısım, özellikle gövde, genellikle modern yırtıcılar veya kuşlar tarafından yenir" açıklamasını yaptı. Mamutun ön ayaklarının kısmen yenmiş olsa da Yana'nın baş ve diğer kısımları dikkate değer şekilde iyi korunmuş olduğunu kaydetti.
Bebek mamut Yana, bölgenin başkenti Yakutsk'taki Kuzey Doğu Federal Üniversitesi'nde bilimsel inceleme altına alındı. Rus bilim insanları halihazırda Yana'nın tam olarak ne zaman öldüğünü doğrulamak için mamut kalıntısı üzerinde bazı testler yürütüyor.

Fil ailesinden gelen mamutlar ne zaman ve nerede yaşadı?

Avustralya ve Güney Amerika hariç her kıtadaki Pleistosen Dönemi tortularında ve Kuzey Amerika'nın erken Holosen tortularında fosil olarak bulunan soyu tükenmiş bir fil grubunun bir üyesidir mamutlar.
Yünlü, Kuzey veya Sibirya mamutu, tüm mamutların en iyi bilinenidir ve genellikle animasyon filmlerinde kullanılan çizimlerin kaynağıdır. Sibirya'nın kalıcı olarak donmuş topraklarında bulunan bu türün karkaslarının göreceli bolluğu ve zaman zaman mükemmel şekilde korunmuş olması, mamutların yapısı ve alışkanlıkları hakkında çok fazla bilgi sağlamıştır.
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