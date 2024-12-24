https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rtuk-baskani-sahin-siz-gunduz-programina-ne-kadar-karsiysaniz-ben-de-o-kadar-karsiyim-ama-yerine-ne-1091991451.html

RTÜK Başkanı Şahin: Siz gündüz programına ne kadar karşıysanız ben de o kadar karşıyım ama yerine ne gelecek bilmiyoruz

RTÜK Başkanı Şahin: Siz gündüz programına ne kadar karşıysanız ben de o kadar karşıyım ama yerine ne gelecek bilmiyoruz

Sputnik Türkiye

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısında konuşan RTÜK Başkanı Şahin, "Siz gündüz programına ne kadar... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T23:09+0300

2024-12-24T23:09+0300

2024-12-24T23:09+0300

türkiye

tbmm

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

rtük

ebubekir şahin

gündüz kuşağı programları

kadına yönelik şiddet

tbmm kadına şiddet komisyonu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı.'Medyada eril bir dil kullanılıyor'Cevizoğlu, toplumsal algıların oluşmasında en önemli aygıtın medya olduğuna işaret ederek, "Kadına yönelik yayınlar konusunda da medyamızın dili önemli. Medyada şiddet haberleri verilirken kadınlara ve erkeklere yönelik kalıplaşmış kavramlar var, medya bu dili kullanıyor, bunun dışına çıkmıyor. Bu kavramların çoğu doğru ama çok sayıdaki doğrunun arasında iki tane yanlış olması kitlelerin hangisinin doğru olduğuna inanmasını zorlaştırıyor" ifadesini kullandı.Ayrıca Cevizoğlu, görsel medyada kadın cinayetleri ve kadına yönelik ayrımcılık konusunda eril bir dil kullanıldığını belirtti.'Siz gündüz programına ne kadar karşıysanız ben de o kadar karşıyım'Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, komisyon üyelerine yaptığı sunumda kendilerine yapılan bazı eleştirilerde haksızlığa maruz kaldıklarını dile getirerek, "Bir yapım, bir dizi, bir program veyahut da bir film olmasın ki kadına yönelik şiddet var ise ceza almamış olsun. Az da olsa çok da az olsa mutlaka müeyyide uyguluyoruz" diye konuştu.Gündüz kuşağı programlarına ilişkin değerlendirmeler yapan Şahin, kadına yönelik şiddeti özendiren programlarla ilgili 1 Ocak itibarıyla denetim faaliyetlerini daha sıkı bir şekilde yapacaklarını açıkladı.Gündüz kuşaklarıyla ilgili yanlış bir algı olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

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