Aktau'da düşen uçağa dair Rusya'dan açıklama: 'Pilot, Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle Grozniy'e inemedi'
15:56 27.12.2024 (güncellendi: 15:58 27.12.2024)
© AP Photo / Azamat SarsenbayevОбломки самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" недалеко от аэропорта Актау, Казахстан
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
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Kazakistan'daki uçak kazasının yaşandığı saatlerdeki duruma ilişkin bilgi veren Rus yetkili Yadrov, Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle hava sahasında zor bir durumun söz konusu olduğuna dikkat çekti.
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Dmitriy Yadrov, Kazakistan'ın Aktau kentinde düşen Azerbaijan Airlines'a ait yolcu uçağının Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği terör saldırıları nedeniyle Grozniy Havalimanı'na iniş gerçekleştiremediğini belirtti.
Kazanın yaşandığı saatlerde Kiev'in terör eylemleri nedeniyle hava sahasında zor bir durumun hakim olduğunu anlatan Yadrov, "Ukrayna'nın saldırı İHA'ları o anda Grozniy ve Vladikavkaz kentlerindeki sivil altyapıya terör saldırıları düzenliyordu. Bundan dolayı Grozniy Havalimanı yakınında tüm hava araçlarının belirtilen bölgeden derhal çıkmasını öngören 'Kover' (Halı) rejimi uygulamaya koyuldu" dedi.
Bununla beraber Grozniy Havalimanı'nın bulunduğu bölgede yoğun sisin etkili olduğunu söyleyen Yadrov, "500 metre irtifada görüş kaybolmuştu. Uçağın kaptanı Grozniy'e inmek için iki kez girişimde bulundu ancak bunlar başarısızlıkla sonuçlandı. Kaptana diğer havalimanlarına inmesi tavsiye edildi. O, Aktau Havalimanı'na gitme kararı aldı" ifadelerini kullandı.
Yadrov, kazanın tüm arka planının titizlikle ve eksiksiz bir şekilde soruşturulması gerektiğini, bu konuda Azerbaycan ve Kazakistan'a her türlü desteği vereceklerini vurguladı.
Kazanın yaşandığı saatlerde Kiev'in terör eylemleri nedeniyle hava sahasında zor bir durumun hakim olduğunu anlatan Yadrov, "Ukrayna'nın saldırı İHA'ları o anda Grozniy ve Vladikavkaz kentlerindeki sivil altyapıya terör saldırıları düzenliyordu. Bundan dolayı Grozniy Havalimanı yakınında tüm hava araçlarının belirtilen bölgeden derhal çıkmasını öngören 'Kover' (Halı) rejimi uygulamaya koyuldu" dedi.
Bununla beraber Grozniy Havalimanı'nın bulunduğu bölgede yoğun sisin etkili olduğunu söyleyen Yadrov, "500 metre irtifada görüş kaybolmuştu. Uçağın kaptanı Grozniy'e inmek için iki kez girişimde bulundu ancak bunlar başarısızlıkla sonuçlandı. Kaptana diğer havalimanlarına inmesi tavsiye edildi. O, Aktau Havalimanı'na gitme kararı aldı" ifadelerini kullandı.
Yadrov, kazanın tüm arka planının titizlikle ve eksiksiz bir şekilde soruşturulması gerektiğini, bu konuda Azerbaycan ve Kazakistan'a her türlü desteği vereceklerini vurguladı.
Azerbaijan Airlines 10 Rus kentine uçuşları durdurdu
Azerbaijan Airlines, Aktau'daki kazayla ilgili soruşturma tamamlanana dek Bakü'den Rusya'nın Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozniy, Mahaçkale, Minvodı, Vladikavkaz, Nijniy Novgorod ve Saratov kentlerine uçuşları askıya aldığını duyurdu.
Ne olmuştu?
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düşmüştü.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamıştı.