https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/abd-hazine-bakani-yellenden-borc-limiti-uyarisi-olaganustu-tedbirler-gerekebilir-1092132348.html
ABD Hazine Bakanı Yellen’den ‘borç limiti’ uyarısı: ‘Olağanüstü tedbirler gerekebilir’
ABD Hazine Bakanı Yellen’den ‘borç limiti’ uyarısı: ‘Olağanüstü tedbirler gerekebilir’
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2 Ocak’tan itibaren sabit tavana dönecek olan borç limitine 14-23 Ocak döneminde ulaşılacağı uyarısında bulunarak bakanlığın... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T14:09+0300
2024-12-28T14:09+0300
2024-12-28T14:17+0300
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’a bir mektup göndererek, ülkenin 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren sabit borç tavanı seviyesine döneceğini ve borç limitine 14-23 Ocak döneminde ulaşılacağını ifade etti.Mektupta, “2 Ocak 2025’te yeni borç limiti bir önceki günün sonundaki ödenmemiş borç miktarı olarak belirlenecek” ifadesine yer verildi.Borcun yeniden artması durumunda, Hazine’nin olası temerrüdü önlemek amacıyla olağanüstü önlemler almaya başlamasının gerekeceğini kaydeden Yellen, ülkenin mali güvenilirliğini korumak adına Kongre’ye gerekli adımları atma çağrısında bulundu.Son olarak, 2023’ün başlarında ABD federal hükümeti 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış, bu limit Haziran 2023’te yapılan müzakereler sonucunda 1 Ocak 2025’e kadar askıya alınmıştı. ABD’nin mevcut borcu ise 36,1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.
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ekonomi, abd, janet yellen, abd hazine bakanlığı, borç limiti, kongre, abd temsilciler meclisi, mike johnson, temerrüt
ekonomi, abd, janet yellen, abd hazine bakanlığı, borç limiti, kongre, abd temsilciler meclisi, mike johnson, temerrüt
ABD Hazine Bakanı Yellen’den ‘borç limiti’ uyarısı: ‘Olağanüstü tedbirler gerekebilir’
14:09 28.12.2024 (güncellendi: 14:17 28.12.2024)
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2 Ocak’tan itibaren sabit tavana dönecek olan borç limitine 14-23 Ocak döneminde ulaşılacağı uyarısında bulunarak bakanlığın olası temerrüdü önlemek için acil önlemler almak zorunda kalacağını belirtti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’a bir mektup göndererek, ülkenin 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren sabit borç tavanı seviyesine döneceğini ve borç limitine 14-23 Ocak döneminde ulaşılacağını ifade etti.
Mektupta, “2 Ocak 2025’te yeni borç limiti bir önceki günün sonundaki ödenmemiş borç miktarı olarak belirlenecek” ifadesine yer verildi.
Borcun yeniden artması durumunda, Hazine’nin olası temerrüdü önlemek amacıyla olağanüstü önlemler almaya başlamasının gerekeceğini kaydeden Yellen, ülkenin mali güvenilirliğini korumak adına Kongre’ye gerekli adımları atma çağrısında bulundu.
Son olarak, 2023’ün başlarında ABD federal hükümeti 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış, bu limit Haziran 2023’te yapılan müzakereler sonucunda 1 Ocak 2025’e kadar askıya alınmıştı. ABD’nin mevcut borcu ise 36,1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.