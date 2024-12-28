https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/prof-dr-oytun-erbas-fakir-hayat-en-saglikli-hayat-sozleri-icin-ozur-diledi-1092128872.html

Prof. Dr. Oytun Erbaş, 'fakir hayat en sağlıklı hayat' sözleri için özür diledi

Prof. Dr. Oytun Erbaş, 'fakir hayat en sağlıklı hayat' sözleri için özür diledi

Sputnik Türkiye

Katıldığı bir programda asgari ücret artışıyla ilgili söylediği 'fakir hayat en sağlıklı hayat' sözleriyle tepki çeken Oytun Erbaş özür diledi. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T12:35+0300

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yaşam

oytun erbaş

türkiye

asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

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Bir televizyon programında asgari ücrete yapılan zamla ilgili 'fakir hayat en sağlıklı hayat' yorumu yapan ve büyük tepki çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, 'Hiçbir art niyetim yoktu. Türk halkından tüm kalbimle özür dilerim” dedi. Erbaş açıklamasında, "Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk halkımıza tavsiyelerde bulundum" ifadelerine yer verdi. Geçen hafta asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla ilgili tartışmalar sürerken Prof. Dr. Oytun Erbaş katıldığı bir programda, "Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben." demişti. Erbaş'ın bu açıklamaları büyük tepki çekmişti. 'Şahsım mütevazı bir yaşam sürdüğü için'Prof. Dr. Erbaş tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kamuoyundan özür dilediğini söyleyen Erbaş şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/prof-dr-oytun-erbasin-asgari-ucret-zammiyla-ilgili-yaptigi-fakir-hayati-en-saglikli-hayat-yorumu-1092009097.html

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