https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/prof-dr-oytun-erbasin-asgari-ucret-zammiyla-ilgili-yaptigi-fakir-hayati-en-saglikli-hayat-yorumu-1092009097.html

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu tepki çekti

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu tepki çekti

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarına tepki yağdı. Erbaş'ın 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu sosyal medyanın gündemine... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T12:16+0300

2024-12-25T12:16+0300

2024-12-25T12:16+0300

yaşam

oytun erbaş

zafer partisi

türkiye

asgari ücret

ümit özdağ

asgari ücret zammı 2025

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Bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın dün açıklanan asgari ücret zammıyla söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Prof. Dr. Erbaş, "Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat" dedi. Bu sözlere en büyük tepki ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, sosyal medyasından 'kim bu zat' diye sorarken, "Ben izleyince ne söylediğimi burada yazmayayım" yorumu yaptı. Türkiye'nin gündemi dün açıklanan asgari ücret zammı oldu. Yüzde 30'luk zam en çok konuşulan konu olurken, bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu, tepki çekti. 'Kuru fasulye de protein et de protein'30 metrekare karavanda yaşayan kişileri örnek gösteren Prof. Dr. 'onun amacı adam olmak' diyerek şunları söyledi: Özdağ: Kim bu zat?Prof. Dr. Erbaş'ın yorumların ardından ise sosyal medya karıştı. Çok sayıda kişi eleştirirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sessiz kalamadı. Özdag, "Prof. Dr. Oytun Erbaş yandaş bir kanalda asgari ücreti değerlendirmiş ve asgari ücret ile geçinmek zorunda kalanlara önerilerde bulunmuş. Kim bu zat diye sordum. Tıp profesörü dediler. Ben izleyince ne söylediğimi burada yazmayayım" yorumu yaptı. Prof. Dr. Oytun Erbaş kimdir?Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olldu. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleri. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermekte. Prof. Dr. Erbaş, korona döneminde yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekmişti.Daha önceki açıklamaları da büyük tepki çekmişti'Koronavirüs Türkleri teyet geçecek' ve 'tuzlu ayran otizm yapıyor' gibi açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katıldığı bir programda söylediği sözler yine gündem olmuştu. Prof. Dr. Erbaş, 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım' itirafında bulunurken, Erbaş'ın bu açıklamasına ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den sosyal medya üzerinden 'o kadar belli ki' yorumu gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/prof-dr-arif-verimli-prof-dr-oytun-erbasin-o-itirafina-kayitsiz-kalamadi-o-kadar-belli-ki-1091500850.html

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