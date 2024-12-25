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Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu tepki çekti
Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu tepki çekti
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarına tepki yağdı. Erbaş'ın 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu sosyal medyanın gündemine... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
oytun erbaş
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Bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın dün açıklanan asgari ücret zammıyla söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Prof. Dr. Erbaş, "Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat" dedi. Bu sözlere en büyük tepki ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, sosyal medyasından 'kim bu zat' diye sorarken, "Ben izleyince ne söylediğimi burada yazmayayım" yorumu yaptı. Türkiye'nin gündemi dün açıklanan asgari ücret zammı oldu. Yüzde 30'luk zam en çok konuşulan konu olurken, bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu, tepki çekti. 'Kuru fasulye de protein et de protein'30 metrekare karavanda yaşayan kişileri örnek gösteren Prof. Dr. 'onun amacı adam olmak' diyerek şunları söyledi: Özdağ: Kim bu zat?Prof. Dr. Erbaş'ın yorumların ardından ise sosyal medya karıştı. Çok sayıda kişi eleştirirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sessiz kalamadı. Özdag, "Prof. Dr. Oytun Erbaş yandaş bir kanalda asgari ücreti değerlendirmiş ve asgari ücret ile geçinmek zorunda kalanlara önerilerde bulunmuş. Kim bu zat diye sordum. Tıp profesörü dediler. Ben izleyince ne söylediğimi burada yazmayayım" yorumu yaptı. Prof. Dr. Oytun Erbaş kimdir?Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olldu. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleri. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermekte. Prof. Dr. Erbaş, korona döneminde yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekmişti.Daha önceki açıklamaları da büyük tepki çekmişti'Koronavirüs Türkleri teyet geçecek' ve 'tuzlu ayran otizm yapıyor' gibi açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katıldığı bir programda söylediği sözler yine gündem olmuştu. Prof. Dr. Erbaş, 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım' itirafında bulunurken, Erbaş'ın bu açıklamasına ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den sosyal medya üzerinden 'o kadar belli ki' yorumu gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/prof-dr-arif-verimli-prof-dr-oytun-erbasin-o-itirafina-kayitsiz-kalamadi-o-kadar-belli-ki-1091500850.html
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Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu tepki çekti

12:16 25.12.2024
© İHAOytun Erbaş
Oytun Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© İHA
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Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarına tepki yağdı. Erbaş'ın 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın dün açıklanan asgari ücret zammıyla söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Prof. Dr. Erbaş, "Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat" dedi. Bu sözlere en büyük tepki ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, sosyal medyasından 'kim bu zat' diye sorarken, "Ben izleyince ne söylediğimi burada yazmayayım" yorumu yaptı.
Türkiye'nin gündemi dün açıklanan asgari ücret zammı oldu. Yüzde 30'luk zam en çok konuşulan konu olurken, bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu, tepki çekti.

'Kuru fasulye de protein et de protein'

30 metrekare karavanda yaşayan kişileri örnek gösteren Prof. Dr. 'onun amacı adam olmak' diyerek şunları söyledi:

"Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben."

Özdağ: Kim bu zat?

Prof. Dr. Erbaş'ın yorumların ardından ise sosyal medya karıştı. Çok sayıda kişi eleştirirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sessiz kalamadı. Özdag, "Prof. Dr. Oytun Erbaş yandaş bir kanalda asgari ücreti değerlendirmiş ve asgari ücret ile geçinmek zorunda kalanlara önerilerde bulunmuş. Kim bu zat diye sordum. Tıp profesörü dediler. Ben izleyince ne söylediğimi burada yazmayayım" yorumu yaptı.

Prof. Dr. Oytun Erbaş kimdir?

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olldu. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleri. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermekte. Prof. Dr. Erbaş, korona döneminde yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekmişti.

Daha önceki açıklamaları da büyük tepki çekmişti

'Koronavirüs Türkleri teyet geçecek' ve 'tuzlu ayran otizm yapıyor' gibi açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katıldığı bir programda söylediği sözler yine gündem olmuştu. Prof. Dr. Erbaş, 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım' itirafında bulunurken, Erbaş'ın bu açıklamasına ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den sosyal medya üzerinden 'o kadar belli ki' yorumu gelmişti.
Oytun Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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Prof. Dr. Arif Verimli, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın o itirafına kayıtsız kalamadı: 'O kadar belli ki'
13 Aralık, 15:47
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