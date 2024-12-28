https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/poset-fiyatlari-belli-oldu-mu-degisti-mi-market-poseti-ucretine-zam-geldi-mi-karar-resmi-gazetede-1092123407.html

Poşet fiyatları belli oldu mu, değişti mi? Market poşeti ücretine zam geldi mi? Karar Resmi Gazete'de

Poşet fiyatları belli oldu mu, değişti mi? Market poşeti ücretine zam geldi mi? Karar Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşetlerin geri kazanım katkı payını yüzde 43.93 oranında artırarak adet başına 86 kuruşa yükseltti... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T10:06+0300

2024-12-28T10:06+0300

2024-12-28T10:10+0300

türkiye

poşet

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ücretli poşet

naylon poşet

plastik poşet fiyatları

resmi gazete

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 2019 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile market poşetleri 25 kuruş olarak sabitlenmişti. Ancak geri kazanım katkı payındaki yeni artış, poşet fiyatlarının yeniden tartışılmasına yol açtı.Poşetlerdeki geri kazanım katılım payı yükseldiYeniden değerleme oranını yüzde 43.93 olarak belirlendi ve plastik poşetlerin geri kazanım katkı payını adet başına 86 kuruşa çıkarıldı. Bu artış, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Önceki yıl katkı payı 60 kuruş olarak belirlenmiş ancak bu zam, poşetlerin satış fiyatına yansıtılmamıştı.Buna göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı tutarları şöyle:"Plastik poşet 86 kuruş, lastik 27 lira, çinko karbon piller 27 lira, madeni yağ 6 lira 70 kuruş, bitkisel yağ 6 lira 70 kuruş, ilaç 14 kuruş, plastik ambalajlardaki 0,33 litreye kadar olan içecek ambalajı 8,6 kuruş"Poşetlerin satış fiyatı değişti mi?Plastik poşetlerin satış fiyatlarının değişip değişmeyeceği henüz netleşmiş değil. Bakanlık ve Plastik Poşet Komisyonu, fiyat artışlarının tüketiciye nasıl yansıyacağı konusundaki kararını henüz açıklamadı.2019 yılında başlatılan ücretli plastik poşet uygulaması, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve plastik atıkları azaltmak amacıyla yürürlüğe girmişti. 5 yıl boyunca plastik poşet fiyatı 25 kuruş olarak sabit tutuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/masterchefte-kiran-kirana-mucadele-ilk-4e-giren-ilk-isim-belli-oldu-1092122347.html

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