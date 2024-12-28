https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/masterchefte-kiran-kirana-mucadele-ilk-4e-giren-ilk-isim-belli-oldu-1092122347.html
MasterChef'te kıran kırana mücadele: İlk 4'e giren ilk isim belli oldu
MasterChef'te kıran kırana mücadele: İlk 4'e giren ilk isim belli oldu
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta... İlk 4’e kalan yarışmacıları belirlemek için yapılan mücadelede zorlu yemekler ve tatlılar sunuldu. Yarışmacılar... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T09:14+0300
2024-12-28T09:14+0300
2024-12-28T09:14+0300
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MasterChef Türkiye’de şefler, yarışmacılardan belirlenen konseptler doğrultusunda yemek yapmalarını istedi. Gecenin son konsepti renkler oldu. Yarışmacılar, başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç tabak hazırladı. Şefler, sunum ve lezzeti değerlendirerek her tabağa puan verdi. Bu puanlama sonucu, ilk 4’e yükselen ilk isim belirlendi.Son etapta yarışmacılar, beyaz renk ağırlıklı tatlı hazırlamak için mutfağa girdi. 60 dakikalık sürede tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar, şeflerden tam not almak için yarıştı. Şefler, titiz bir değerlendirme sonucunda puanlarını açıkladı:Bu sonuçla, ilk 4’e kalan ilk yarışmacı Semih oldu.Semih: Bugün yukarı çıkacağımı hissettimSonuçların açıklanmasının ardından Semih, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:"Bugün buraya gelirken hissettim. Kuliste kahvemi içerken, yukarı çıkacağımı biliyordum."Masterchef’te geriye kalanlar: Ceket i̇çin mücadeleİlk 6’ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda, ceket için yarışmaya devam ediyor. Şimdi, MasterChef 2024’te ilk 4’e kalacak diğer yarışmacılar merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/meteoroloji-son-noktayi-koydu-yilbasinda-kar-yagisi-bekleniyor-mu-istanbula-kar-yagacak-mi-1092122165.html
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MasterChef'te kıran kırana mücadele: İlk 4'e giren ilk isim belli oldu
MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta... İlk 4’e kalan yarışmacıları belirlemek için yapılan mücadelede zorlu yemekler ve tatlılar sunuldu. Yarışmacılar, renkler konseptiyle hazırladıkları tabaklarla şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Şeflerin verdiği puanlar sonucu, ilk 4’e kalan ilk isim belli oldu.
MasterChef Türkiye’de şefler, yarışmacılardan belirlenen konseptler doğrultusunda yemek yapmalarını istedi. Gecenin son konsepti renkler oldu. Yarışmacılar, başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç tabak hazırladı. Şefler, sunum ve lezzeti değerlendirerek her tabağa puan verdi. Bu puanlama sonucu, ilk 4’e yükselen ilk isim belirlendi.
Son etapta yarışmacılar, beyaz renk ağırlıklı tatlı hazırlamak için mutfağa girdi. 60 dakikalık sürede tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar, şeflerden tam not almak için yarıştı. Şefler, titiz bir değerlendirme sonucunda puanlarını açıkladı:
Bu sonuçla, ilk 4’e kalan ilk yarışmacı Semih oldu.
Semih: Bugün yukarı çıkacağımı hissettim
Sonuçların açıklanmasının ardından Semih, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Bugün buraya gelirken hissettim. Kuliste kahvemi içerken, yukarı çıkacağımı biliyordum."
Masterchef’te geriye kalanlar: Ceket i̇çin mücadele
İlk 6’ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda, ceket için yarışmaya devam ediyor. Şimdi, MasterChef 2024’te ilk 4’e kalacak diğer yarışmacılar merakla bekleniyor.