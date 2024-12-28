https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/masterchefte-kiran-kirana-mucadele-ilk-4e-giren-ilk-isim-belli-oldu-1092122347.html

MasterChef'te kıran kırana mücadele: İlk 4'e giren ilk isim belli oldu

MasterChef'te kıran kırana mücadele: İlk 4'e giren ilk isim belli oldu

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta... İlk 4’e kalan yarışmacıları belirlemek için yapılan mücadelede zorlu yemekler ve tatlılar sunuldu. Yarışmacılar... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T09:14+0300

2024-12-28T09:14+0300

2024-12-28T09:14+0300

türkiye

masterchef

yarışma

yarışma programı

ceket

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MasterChef Türkiye’de şefler, yarışmacılardan belirlenen konseptler doğrultusunda yemek yapmalarını istedi. Gecenin son konsepti renkler oldu. Yarışmacılar, başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç tabak hazırladı. Şefler, sunum ve lezzeti değerlendirerek her tabağa puan verdi. Bu puanlama sonucu, ilk 4’e yükselen ilk isim belirlendi.Son etapta yarışmacılar, beyaz renk ağırlıklı tatlı hazırlamak için mutfağa girdi. 60 dakikalık sürede tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar, şeflerden tam not almak için yarıştı. Şefler, titiz bir değerlendirme sonucunda puanlarını açıkladı:Bu sonuçla, ilk 4’e kalan ilk yarışmacı Semih oldu.Semih: Bugün yukarı çıkacağımı hissettimSonuçların açıklanmasının ardından Semih, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:"Bugün buraya gelirken hissettim. Kuliste kahvemi içerken, yukarı çıkacağımı biliyordum."Masterchef’te geriye kalanlar: Ceket i̇çin mücadeleİlk 6’ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda, ceket için yarışmaya devam ediyor. Şimdi, MasterChef 2024’te ilk 4’e kalacak diğer yarışmacılar merakla bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/meteoroloji-son-noktayi-koydu-yilbasinda-kar-yagisi-bekleniyor-mu-istanbula-kar-yagacak-mi-1092122165.html

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