https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/plastik-poset-fiyatina-zam-geldi-yeni-yilda-gecerli-olacak-1092124951.html

Plastik poşet fiyatına zam geldi: Yeni yılda geçerli olacak

Plastik poşet fiyatına zam geldi: Yeni yılda geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatını artırma kararı aldı. 2019'dan bu yana 25 kuruşa satılan plastik poşetler, 1 Ocak 2025... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T11:01+0300

2024-12-28T11:01+0300

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plastik poşet fiyatları

son dakika

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2019 yılında uygulamaya koyduğu ücretli plastik poşet düzenlemesinde yeni bir karar aldı. 1 Ocak 2025’ten itibaren, plastik poşet fiyatı 25 kuruştan 50 kuruşa çıkarılacak. 2019'da başlayan uygulamayla market poşetleri 25 kuruş olarak fiyatlandırılmış ve plastik kaynaklı atıkların önüne geçilmesi hedeflenmişti.Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı düzenlendi21 Kasım'da, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı'nda sektör temsilcilerinin görüşleri alındı. Toplantıda, bir plastik poşetin üretim ve geri kazanım katılım payıyla birlikte maliyetinin 2 lirayı aştığına dikkat çekildi.Komisyon, 25 kuruş olan plastik poşet fiyatının tüketimi azaltmada etkili olmadığını belirterek, 50 kuruşluk yeni fiyatın çevresel etkilerle mücadelede daha etkili olacağı sonucuna vardı. Talepler, Çevre Bakanı Murat Kurum’a sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.Poşet fiyatları ne kadar oldu?Plastik poşetlerin yeni fiyatı olan 50 kuruş, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bakanlık, tüketicilerin daha az plastik poşet kullanmasını ve alternatif taşıma çözümlerine yönelmesini hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/poset-fiyatlari-belli-oldu-mu-degisti-mi-market-poseti-ucretine-zam-geldi-mi-karar-resmi-gazetede-1092123407.html

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