https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/ogretmenin-cantasindan-ogrencilerin-kitap-parasini-caldi-seytana-uydum-diye-kendini-savundu-1092131296.html
Öğretmenin çantasından öğrencilerin kitap parasını çaldı: Şeytana uydum diye kendini savundu
Öğretmenin çantasından öğrencilerin kitap parasını çaldı: Şeytana uydum diye kendini savundu
Sputnik Türkiye
Konya'da bir öğretmenin durakta unuttuğu çantasından öğrencilerin kitap parasını çalan hırsız kendini 'bir an şeytana uydum' diyerek savundu. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T13:31+0300
2024-12-28T13:31+0300
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Konya'da bir kadın öğretmenin durakta unuttuğu çantasındaki öğrencilerin kitap parası olan 15 bin lirayı aldıktan sonra çantayı farklı bir mahalleye bırakıp kaçan kişi yakalandı. Şüpheli, ‘Çantayı görünce içine baktım, parayı görünce bir an şeytana uydum' diye kendini savundu.Olay, dün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi üzerinde bir otobüs durağında meydana geldi. Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen bir kadın, cadde üzerinde beklediği otobüs durağında çantasını unuttu. Bu sırada durak yakınlarında bulunan 1 kişi çantayı fark ettikten sonra etrafı kontrol edip çantayı açtı ve içindeki paraları aldı. Şüpheli daha sonra çantayı alıp duraktan uzaklaştı.Kadın öğretmenin çantasının olmadığını fark etmesi üzerine polise haber verildi. Bölgedeki kameraları inceleyen polis, görüntülerde daha sonra durağa gelen bir kişinin çantada bulunan öğrencilerin kitap parası olarak toplanan 15 bin lira parayı ve çantayı alıp gittiğini tespit etti. Ekipler yaptığı detaylı çalışma sonrası şüpheli 44 yaşındaki A.Ö.'yü merkez Selçuklu ilçesi Vatan Caddesi üzerinde PTT şubesinde işlem yaptığı sırada yakalayarak gözaltına aldı.Bir anlık şeytana uydumGözaltına alınan A.Ö., Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada cebine koyduğu öğrencilerin kitap parasını polis ekiplerine teslim eden şüphelinin, “Çantayı durakta göründe merak ettim. Açtım, içinde yüklü miktarda para vardı. Bir anlık şeytana uydum, aldım parayı. Çantayı da farklı bir yere bıraktım” diye kendini savunduğu öğrenildi. Öğretmenin çantasından çalınan öğrencilerin parası kendisine teslim edilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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konya, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
konya, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
Öğretmenin çantasından öğrencilerin kitap parasını çaldı: Şeytana uydum diye kendini savundu
Konya'da bir öğretmenin durakta unuttuğu çantasından öğrencilerin kitap parasını çalan hırsız kendini 'bir an şeytana uydum' diyerek savundu.
Konya'da bir kadın öğretmenin durakta unuttuğu çantasındaki öğrencilerin kitap parası olan 15 bin lirayı aldıktan sonra çantayı farklı bir mahalleye bırakıp kaçan kişi yakalandı. Şüpheli, ‘Çantayı görünce içine baktım, parayı görünce bir an şeytana uydum' diye kendini savundu.
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi üzerinde bir otobüs durağında meydana geldi. Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen bir kadın, cadde üzerinde beklediği otobüs durağında çantasını unuttu. Bu sırada durak yakınlarında bulunan 1 kişi çantayı fark ettikten sonra etrafı kontrol edip çantayı açtı ve içindeki paraları aldı. Şüpheli daha sonra çantayı alıp duraktan uzaklaştı.
Kadın öğretmenin çantasının olmadığını fark etmesi üzerine polise haber verildi. Bölgedeki kameraları inceleyen polis, görüntülerde daha sonra durağa gelen bir kişinin çantada bulunan öğrencilerin kitap parası olarak toplanan 15 bin lira parayı ve çantayı alıp gittiğini tespit etti. Ekipler yaptığı detaylı çalışma sonrası şüpheli 44 yaşındaki A.Ö.'yü merkez Selçuklu ilçesi Vatan Caddesi üzerinde PTT şubesinde işlem yaptığı sırada yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan A.Ö., Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada cebine koyduğu öğrencilerin kitap parasını polis ekiplerine teslim eden şüphelinin, “Çantayı durakta göründe merak ettim. Açtım, içinde yüklü miktarda para vardı. Bir anlık şeytana uydum, aldım parayı. Çantayı da farklı bir yere bıraktım” diye kendini savunduğu öğrenildi. Öğretmenin çantasından çalınan öğrencilerin parası kendisine teslim edilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.