https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/petshopta-cins-kediyi-montunun-icine-gizleyip-caldi-1091848012.html

Petshop'ta cins kediyi montunun içine gizleyip çaldı

Petshop'ta cins kediyi montunun içine gizleyip çaldı

Sputnik Türkiye

İzmir'de petshop'a gelen bir kişi dükkanda bulunan cins kediyi, dükkan sahibinin dikkatsizliğinden faydalanarak montunun içine saklayarak çaldı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

hırsızlık

izmir

bornova

kedi

yavru kedi

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İzmir Bornova'da meydana gelen ilginç hırsızlıkta, petshopa gelerek ailesiyle hem papağan satın alıp hem de cins bir kediyi montunun içine gizleyerek çalan bir kişinin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Olaydan bir gün sonra iş yeri sahibini arayan baba, “Benim oğlum madde bağımlısı. Kusura bakmayın” diyerek kediyi geri getirdi.Üç bin liralık papağan aldı, kediyi çaldıOlay, geçtiğimiz günlerde Bornova ilçesindeki bir petshopta yaşandı. İş yerine gelen 3 kişilik aile, papağan almak istediklerini belirterek dükkandaki kuşlara baktı. 3 bin liralık papağanı beğenen aile, 200 lira da kapora bırakarak dükkandan ayrıldı.Satın aldıkları papağan hazırlanırken kediyi montuna gizledi: O anlar kameradaBir gün sonra kuşu almaya gelen aile üyeleri, 3 bin lira verip papağanı satın aldı. İş yerinde bulunan 15 yaşındaki çocuk papağanı hazırlarken dalgınlığından yararlanan müşterilerden biri, bu sırada dükkanda beslenen cins bir kediyi gözüne kestirdi. Şahıs, hiçbir şey olmamış gibi montunun içine 2 aylık kediyi gizleyerek çaldı. Tüm bu anlar iş yerinin kamerasına yansırken, şahıslar satın aldığı papağan ve çalınan kediyle dükkandan ayrıldı.Çalan kişinin babası aradı, kediyi geri getirdilerİş yeri sahibi Nurşen Öner, yaşanan hırsızlık karşısında şaşırdıklarını ifade belirterek olayları şöyle anlattı: "İki önce 3 kişi geldiler; papağan, kanarya, balık sordular. Etrafı bir kolaçan ettiler. Sonra dışarı çıktılar ve aralarında konuştuktan sonra papağan için 200 TL kapora bıraktılar ve gittiler. Akşam eşime söyledim hatta, ‘pek tekin insanlar değil, gözüm tutmadı, dikkat edelim’ diye. Bizim bir akrabamız var, rahatsızlanınca oraya gitmek zorunda kaldık. Oraya gidince 15 yaşındaki oğlum iş yerinde yalnızdı. Bunlar yine; oğlu, kızı, babası üçü beraber geliyorlar. Çocuğa kapora bıraktıkları papağanı almak istediklerini söylüyorlar. Oğlumun arkası dönük o sırada; papağanı yakalarken, kafese koyarken o kediyi yerden alıyor ve ceketinin içine gizliyor. Çocuk zaten fark etmiyor. Papağanın parasını da ödeyip gidiyorlar. Onlar gittikten sonra çocuk kamerayı açıyor ve olayı fark ediyor. Daha sonra bizi arayınca polislere haber verdik. Gittik ifademizi verdik ve şikayetçi olduk” Nurşen Öner, daha sonra telefonla arandığını söyleyerek şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/alkollu-adam-yatak-magazasini-evi-sandi-cami-kirip-iceride-uyuyakaldi-1091767154.html

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hırsızlık, izmir, bornova, kedi, yavru kedi