https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/tarihte-bir-ilk-gunese-en-yakin-gecis-gerceklestirilecek-1091980185.html

Tarihte bir ilk: Güneş'e en yakın geçiş gerçekleştirilecek

Tarihte bir ilk: Güneş'e en yakın geçiş gerçekleştirilecek

Sputnik Türkiye

NASA tarafından 2018'de uzaya fırlatılan Parker Güneş Sondası, bu zamana kadar Güneş'e ulaşılabilmiş en yakın mesafeden geçmeyi planlıyor. Eğer sıcaklık ve... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T16:21+0300

2024-12-24T16:21+0300

2024-12-24T16:21+0300

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) güneşe yolladığı Parker Güneş Sondası, şimdiye kadar Güneş'e ulaşılabilmiş en yakın noktaya gönderilecek. Sonda, Güneş'in dış atmosferine dalarak çok yoğun sıcaklıklara ve aşırı radyasyona maruz kalacağı süre zarfında Dünya ile iletişim kuramıyor. Sonda eğer hayatta kalırsa, muhtemelen 27 Aralık'ta sinyal göndermesi bekleniyor.2018'de fırlatılan Parker Güneş Sondası bu zamana kadar 21 kez Güneş'in yanından her seferinde daha da yaklaşarak geçti. Güneş'in yüzeyine sadece 6.2 kilometre uzaklıktan, saniyede yaklaşık 192 kilometre hızla ilerleyecek olan sondanın tüm sistemlerinin çalışır durumda olduğu aktarıldı.Perihelion (en yakın geçiş) dalışı olarak adlandırılan bu dalışın bu yıl planlanan yakın geçişlerden ilki olacağını açıklayan yetkililer, sondanın 6 bin santigrat dereceyi bulan Güneş'in yüzeyindeki gizemi çözmeyi umuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/talihsiz-astronotlarin-uzay-macerasi-tekrar-uzadi-bir-turlu-dunyaya-donemiyorlar-1091690310.html

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