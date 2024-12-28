https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/narin-guran-cinayetinde-tutuklu-anne-yuksel-guran-suclamalari-reddetti-hicbir-allahin-kulu-bu-anne-1092133980.html

Narin Güran cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran suçlamaları reddetti: 'Hiçbir Allah'ın kulu bu anne ne çekiyor demedi'

Narin Güran cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran suçlamaları reddetti: 'Hiçbir Allah'ın kulu bu anne ne çekiyor demedi'

Sputnik Türkiye

Narin Güran cinayeti davasında savunma yapan tutuklu anne Yüksel Güran suçlamaları reddederken, savunması sırasında diğer aile fertlerinin ağladığı görüldü. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T15:24+0300

2024-12-28T15:24+0300

2024-12-28T15:24+0300

türkiye

narin güran

yüksel güran

salim güran

çocuk cinayeti

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, üçüncü gününde devam ediyor. Savunma yapan tutuklu sanık anne Yüksel Güran, "Narin evimizde kaybolduğunda ne oldu? 17 sene önce kızım Tülin’i kaybettim. Kızımın ölümüne kadar beni suçladılar. Ama yukarıda Allah var. Kızım vahşice öldürüldü. Biz anneler birbirimizi biliriz. Ben 9 ay karnımda taşıdım." diyerek suçlamaları reddetti. Yüksel Güran son savunması için sanık kürsüsüne geldi. Sanık Yüksel Güran, "Ben anneyim ve oğlum ile birlikte katil olarak gösteriliyoruz. Bu dünyada artık bir hayatım kalmadı. Hüseyin Bey, Ali Rıza Güran, sizden özür dilerim. Hayatımı anlatacağım. Ben Arif ile evlendiğimde asla yalan söylemeyeceğimize söz verdim. Hiçbir zaman kendi ekmeğiyle büyüttüğü çocuklarına kötü bir şey yapmadı, hiçbir gün evde şiddet olmadı. 7 çocuğumuz oldu. Narin evimizde kaybolduğunda ne oldu? 17 sene önce kızım Tülin’i kaybettim. Kızımın ölümüne kadar beni suçladılar. Dar Kapı Hastanesi’nde vefat etti. Herkes biliyor, raporlar da ortada. Kızım engelliydi. Oraya kadar kızımı kaybettim. Şimdi de bu dosya ile beni suçladılar. Sonra karakoldayım ve benimle oradaki görevliler benimle alay ediyor. Sen neden ameliyat oldun diye benimle alay etti" dedi."ENES GÜRAN SALONDAN ÇIKARILDI"Enes Güran, annesinin bu sözlerini duyunca araya girdi ve annesinin ifadesinde bahsettiği kamu görevlisi hakkında hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı hemen müdahale etti ve Enes’e susmasını söyledi. Polis eşliğinde Enes dışarı çıkarıldı. Mahkeme başkanı, “Ben söyleyene kadar içeri almayın” dedi. Başka çıkmak istenen var mı dedi. Bu sırada Salim Güran da dışarı çıkmak istedi.Sanık Yüksel Güran şöyle devam etti: "Narin o gece eve gelmedi. Size yemin ederim, eve gelmedi. Camiye gitti ve bir daha görmedim. O gün ne oldu? Diyorlar ki Salim ve Yüksel öldürdü, Enes de oradaydı. O zaman neden Nevzat arıyor? Niye Salim, ‘Kardeşimin karısıyla yatmışım,’ diyecek? Salim, seni 5 dakikada nasıl ikna etti? Sen o kadar korkak mısın?”Nevzat, neden madem o gün Salim, ‘Sen yaptıysan birlikte gidelim,’ demiyorsun? Onun avukatına da söylüyorum. Rojin’in babası için ağladım. Ama bir adam, Nevzat, 8 yaşındaki Narin’i çuvala koyuyor, dere kenarına götürüyor, 30 dakika ip arıyor, sonra suyun içine atıyor. Ardından namazını kılıyor, çayını içiyor, Narin için gözyaşı bile dökmüyor ama Nevzat’ı savunuyorsunuz. Bak, sen Ankara’dan gelmişsin, yetmedi, namusumuzu ortaya koyuyorsun. O Kur’an-ı Kerim’i nasıl dereye koyuyorsun? Nevzat, devlet seni koruduğu için rahat konuşuyorsun. Ama yukarıda Allah var. Kızım vahşice öldürüldü. Biz anneler birbirimizi biliriz. Ben 9 ay karnımda taşıdım.Narin’in elinde benim saçım var, deniyor. Suçlamıyorum. Hiçbir anne böyle bir şey yapmaz. Anneler birbirini anlar. Ama burada bir kadın of, çok sıkıldım” diyor. Gelme o zaman. Ama dün bir anne bana ‘Başın sağ olsun’ dedi. Bu hoşuma gitti. Cezaevine girdiğimde bana ilk ne dediler biliyor musunuz? ‘Kaç çocuğun var, kaçı ölü?’ Elim ayağım titredi. ‘2 çocuğum ölü, 5’i sağ’ dedim. Çok ağır geldi. Hediye’nin çocukları annelerini hiç görmedi. Anasız babasız yaşıyorlar. Yukarıda Allah var. Ama burada nasıl bir mahkeme var, Rabbim de var. 'Kızımı unuttum, namusumun derdine düşmüşüm' dediler. Ben Güran ailesinde büyüdüm, sonra Arif’i seçtim. Doğru düzgün okumadım, Türkçe ile Kürtçe’yi karıştırıyorum. Cezaevine girdiğimde hepimiz umutluyduk ‘Nasıl olsa suçsuzuz, çıkarız,’ diye düşündük. ‘Narin’e dair bir şey çıkacak’ dedik. Ama avukatlar yanıma geldi ve o kadar şey söylendi ki. DNA belli değil dediler. O anda çöktüm. Güran ailesinin hepsini namusuyla suçladılar. İnsan suçsuz yere oturuyor. Sabah namazı okununca tek başıma abdestimi alıyorum, başımı havaya kaldırıyorum, gözyaşı döküyorum. Bu adam biliyor, ben Narin’e ne kadar düşkündüm. Hiçbir zaman ‘Neden ben?’ diye sormadı. Ağlasak bile suç“Ağlasak suç. Jandarma, ‘Çember daraldı,’ diyor. Biz de bir şey bulduklarını sandık. Ama cenaze günü beni aldılar. Geldiler yanıma, ‘Siz Narin’e ne yaptınız?’ dediler. Beni o kadar zalim gösterdiler ki. Ama Nevzat zavallı, öyle mi? Başkanım, kanunlara ve size sesleniyorum. Bir kere saçımı boyattım. Arif’i arayıp, ‘Saçımı boyatacaklar’ dedim. Ama geldiler ve saçımı nasıl boyattığımı bile beni suçlamak için kullandılar. Bu kadar vicdansız insan var mı? Güran ailesi ne yaptı? Salim’e ne dediler? ‘Tarlaya güveniyorsun’ diye parmak sallaya sallaya konuştular. Ben bu ailenin içine girdiğimden beri o tarlanın borcunu bankaya ödüyoruz. Bu sene bitti, ama o da zehir oldu. Nevzat sürekli o köyde dolaşıyor, ama bir yararı yok. Hepsi Güran'ların. Bu yaşa geldiler, bir metre toprakları yok. Bir ev yaptılar, şimdi o da gitti. Güran ailesi ona ne yaptı? Niye bir gün onların boynuna bir şey atmadılar? Hepsi kendi imkanlarıyla oluyor.Bütün Güranların hayatını zindan ettiBizim ne kötülüğümüz var? Bütün Güranların hayatını zindan etti. Çocuklar annesiz babasız büyüyor. Baro avukatları konuşuyor, ama ben okumadım. Zekiyim. Kızımı Maşallah'a gönderiyorum, evet, dedim. Narin’e kızsam bile bir şey görse, küçükken bile Maşallah'a bırakıyorduk. Narin evde kalmıyordu çünkü evde erkek çocuklar vardı. Bu yüzden Narin’i Maşallah'a bırakıyordum. Komutana, ‘Neden Salim’e gitmiyor?’ dediğimde, ‘Narin orayı istiyor’ dedim. Ama orayı silmişler. Evde erkek çocuklarım olduğu için Narin’i Maşallah'a bırakıyordum.Biz Narin’e neden zarar verelim? Enes ne yaptı da kızımı öldürsün? Telefon kullanmıyorum, doğru. Vaktim yok. TikTok’a girmiyorum. Bahçe ile ilgileniyorum. Sabah 5’te kalkıyorum, 5 kilo bamya için. Bir kadının gözü dışarıda olsa sabah kalkar mı? Bahçeden çıkan ürünleri herkese satıyorum. Parasını da çocukların okulu için biriktirecektim. Senin ne hakkın var? Şu an devlet onu koruyor. Neden Güran ailesinden birini korumuyor? Onun karısı Gazal niye yok? Bizim 15 senelik suyumuz onun evi yüzünden gitti. Hakkımı helal etmiyorum.Hüküm sendedirSen Güranların hakkını nasıl ödeyeceksin? Rabbim sana bunu sormayacak mı? Ben o cezaevinden bir gün çıkacağım. Beni o kadar zavallı göstermişsiniz ki. Bu salonda Nevzat için ağlayan var, ama kimse bu anneyi düşünmüyor. İnsanlar o kadar zalim olmuş ki!Mahkeme Başkanı'nın “Yani suçlamaları kabul etmiyorsun?” sözlerine karşılık da Yüksel Güran, "Hüküm sendedir" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/narin-guran-davasinda-ikinci-durusma-yarina-ertelendi-1092116777.html

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narin güran, yüksel güran, salim güran, çocuk cinayeti