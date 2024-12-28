Narin Güran cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran suçlamaları reddetti: 'Hiçbir Allah'ın kulu bu anne ne çekiyor demedi'

Türkiye
Putin’den Aliyev’e ‘uçak’ telefonu: Trajik olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için özür diledi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş’in babasının adalet çığlığı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şükrü Boyraz: ‘Sosyal devlet kendi yurttaşını bir başkasının sadakasına muhtaç etmeyen devlettir’
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2024'te basına yansıyanlar
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Noel sineması ve sosyolojisi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen olası senaryoyu açıkladı: 2025 yılı memur ve emekli maaşları ne olacak?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli Şairin hayatına büyüteç tutuyoruz
17:39
11 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
18:14
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:33
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bir dönüm noktasıydı
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
TARİHTE BUGÜN
Sismografların iğnelerini kıran o acı gün unutulmuyor
20:42
8 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
07:22
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
08:28
5 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:05
3 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
09:50
2 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
10:04
2 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
10:24
3 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
12:22
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” ifadesi
16:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/narin-guran-cinayetinde-tutuklu-anne-yuksel-guran-suclamalari-reddetti-hicbir-allahin-kulu-bu-anne-1092133980.html
Narin Güran cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran suçlamaları reddetti: 'Hiçbir Allah'ın kulu bu anne ne çekiyor demedi'
Narin Güran cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran suçlamaları reddetti: 'Hiçbir Allah'ın kulu bu anne ne çekiyor demedi'
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayeti davasında savunma yapan tutuklu anne Yüksel Güran suçlamaları reddederken, savunması sırasında diğer aile fertlerinin ağladığı görüldü. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T15:24+0300
2024-12-28T15:24+0300
türkiye
narin güran
yüksel güran
salim güran
çocuk cinayeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091615498_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_be9f850f982e5cd4fa61fb938794a57e.jpg
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, üçüncü gününde devam ediyor. Savunma yapan tutuklu sanık anne Yüksel Güran, "Narin evimizde kaybolduğunda ne oldu? 17 sene önce kızım Tülin’i kaybettim. Kızımın ölümüne kadar beni suçladılar. Ama yukarıda Allah var. Kızım vahşice öldürüldü. Biz anneler birbirimizi biliriz. Ben 9 ay karnımda taşıdım." diyerek suçlamaları reddetti. Yüksel Güran son savunması için sanık kürsüsüne geldi. Sanık Yüksel Güran, "Ben anneyim ve oğlum ile birlikte katil olarak gösteriliyoruz. Bu dünyada artık bir hayatım kalmadı. Hüseyin Bey, Ali Rıza Güran, sizden özür dilerim. Hayatımı anlatacağım. Ben Arif ile evlendiğimde asla yalan söylemeyeceğimize söz verdim. Hiçbir zaman kendi ekmeğiyle büyüttüğü çocuklarına kötü bir şey yapmadı, hiçbir gün evde şiddet olmadı. 7 çocuğumuz oldu. Narin evimizde kaybolduğunda ne oldu? 17 sene önce kızım Tülin’i kaybettim. Kızımın ölümüne kadar beni suçladılar. Dar Kapı Hastanesi’nde vefat etti. Herkes biliyor, raporlar da ortada. Kızım engelliydi. Oraya kadar kızımı kaybettim. Şimdi de bu dosya ile beni suçladılar. Sonra karakoldayım ve benimle oradaki görevliler benimle alay ediyor. Sen neden ameliyat oldun diye benimle alay etti" dedi."ENES GÜRAN SALONDAN ÇIKARILDI"Enes Güran, annesinin bu sözlerini duyunca araya girdi ve annesinin ifadesinde bahsettiği kamu görevlisi hakkında hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı hemen müdahale etti ve Enes’e susmasını söyledi. Polis eşliğinde Enes dışarı çıkarıldı. Mahkeme başkanı, “Ben söyleyene kadar içeri almayın” dedi. Başka çıkmak istenen var mı dedi. Bu sırada Salim Güran da dışarı çıkmak istedi.Sanık Yüksel Güran şöyle devam etti: "Narin o gece eve gelmedi. Size yemin ederim, eve gelmedi. Camiye gitti ve bir daha görmedim. O gün ne oldu? Diyorlar ki Salim ve Yüksel öldürdü, Enes de oradaydı. O zaman neden Nevzat arıyor? Niye Salim, ‘Kardeşimin karısıyla yatmışım,’ diyecek? Salim, seni 5 dakikada nasıl ikna etti? Sen o kadar korkak mısın?”Nevzat, neden madem o gün Salim, ‘Sen yaptıysan birlikte gidelim,’ demiyorsun? Onun avukatına da söylüyorum. Rojin’in babası için ağladım. Ama bir adam, Nevzat, 8 yaşındaki Narin’i çuvala koyuyor, dere kenarına götürüyor, 30 dakika ip arıyor, sonra suyun içine atıyor. Ardından namazını kılıyor, çayını içiyor, Narin için gözyaşı bile dökmüyor ama Nevzat’ı savunuyorsunuz. Bak, sen Ankara’dan gelmişsin, yetmedi, namusumuzu ortaya koyuyorsun. O Kur’an-ı Kerim’i nasıl dereye koyuyorsun? Nevzat, devlet seni koruduğu için rahat konuşuyorsun. Ama yukarıda Allah var. Kızım vahşice öldürüldü. Biz anneler birbirimizi biliriz. Ben 9 ay karnımda taşıdım.Narin’in elinde benim saçım var, deniyor. Suçlamıyorum. Hiçbir anne böyle bir şey yapmaz. Anneler birbirini anlar. Ama burada bir kadın of, çok sıkıldım” diyor. Gelme o zaman. Ama dün bir anne bana ‘Başın sağ olsun’ dedi. Bu hoşuma gitti. Cezaevine girdiğimde bana ilk ne dediler biliyor musunuz? ‘Kaç çocuğun var, kaçı ölü?’ Elim ayağım titredi. ‘2 çocuğum ölü, 5’i sağ’ dedim. Çok ağır geldi. Hediye’nin çocukları annelerini hiç görmedi. Anasız babasız yaşıyorlar. Yukarıda Allah var. Ama burada nasıl bir mahkeme var, Rabbim de var. 'Kızımı unuttum, namusumun derdine düşmüşüm' dediler. Ben Güran ailesinde büyüdüm, sonra Arif’i seçtim. Doğru düzgün okumadım, Türkçe ile Kürtçe’yi karıştırıyorum. Cezaevine girdiğimde hepimiz umutluyduk ‘Nasıl olsa suçsuzuz, çıkarız,’ diye düşündük. ‘Narin’e dair bir şey çıkacak’ dedik. Ama avukatlar yanıma geldi ve o kadar şey söylendi ki. DNA belli değil dediler. O anda çöktüm. Güran ailesinin hepsini namusuyla suçladılar. İnsan suçsuz yere oturuyor. Sabah namazı okununca tek başıma abdestimi alıyorum, başımı havaya kaldırıyorum, gözyaşı döküyorum. Bu adam biliyor, ben Narin’e ne kadar düşkündüm. Hiçbir zaman ‘Neden ben?’ diye sormadı. Ağlasak bile suç“Ağlasak suç. Jandarma, ‘Çember daraldı,’ diyor. Biz de bir şey bulduklarını sandık. Ama cenaze günü beni aldılar. Geldiler yanıma, ‘Siz Narin’e ne yaptınız?’ dediler. Beni o kadar zalim gösterdiler ki. Ama Nevzat zavallı, öyle mi? Başkanım, kanunlara ve size sesleniyorum. Bir kere saçımı boyattım. Arif’i arayıp, ‘Saçımı boyatacaklar’ dedim. Ama geldiler ve saçımı nasıl boyattığımı bile beni suçlamak için kullandılar. Bu kadar vicdansız insan var mı? Güran ailesi ne yaptı? Salim’e ne dediler? ‘Tarlaya güveniyorsun’ diye parmak sallaya sallaya konuştular. Ben bu ailenin içine girdiğimden beri o tarlanın borcunu bankaya ödüyoruz. Bu sene bitti, ama o da zehir oldu. Nevzat sürekli o köyde dolaşıyor, ama bir yararı yok. Hepsi Güran'ların. Bu yaşa geldiler, bir metre toprakları yok. Bir ev yaptılar, şimdi o da gitti. Güran ailesi ona ne yaptı? Niye bir gün onların boynuna bir şey atmadılar? Hepsi kendi imkanlarıyla oluyor.Bütün Güranların hayatını zindan ettiBizim ne kötülüğümüz var? Bütün Güranların hayatını zindan etti. Çocuklar annesiz babasız büyüyor. Baro avukatları konuşuyor, ama ben okumadım. Zekiyim. Kızımı Maşallah'a gönderiyorum, evet, dedim. Narin’e kızsam bile bir şey görse, küçükken bile Maşallah'a bırakıyorduk. Narin evde kalmıyordu çünkü evde erkek çocuklar vardı. Bu yüzden Narin’i Maşallah'a bırakıyordum. Komutana, ‘Neden Salim’e gitmiyor?’ dediğimde, ‘Narin orayı istiyor’ dedim. Ama orayı silmişler. Evde erkek çocuklarım olduğu için Narin’i Maşallah'a bırakıyordum.Biz Narin’e neden zarar verelim? Enes ne yaptı da kızımı öldürsün? Telefon kullanmıyorum, doğru. Vaktim yok. TikTok’a girmiyorum. Bahçe ile ilgileniyorum. Sabah 5’te kalkıyorum, 5 kilo bamya için. Bir kadının gözü dışarıda olsa sabah kalkar mı? Bahçeden çıkan ürünleri herkese satıyorum. Parasını da çocukların okulu için biriktirecektim. Senin ne hakkın var? Şu an devlet onu koruyor. Neden Güran ailesinden birini korumuyor? Onun karısı Gazal niye yok? Bizim 15 senelik suyumuz onun evi yüzünden gitti. Hakkımı helal etmiyorum.Hüküm sendedirSen Güranların hakkını nasıl ödeyeceksin? Rabbim sana bunu sormayacak mı? Ben o cezaevinden bir gün çıkacağım. Beni o kadar zavallı göstermişsiniz ki. Bu salonda Nevzat için ağlayan var, ama kimse bu anneyi düşünmüyor. İnsanlar o kadar zalim olmuş ki!Mahkeme Başkanı'nın “Yani suçlamaları kabul etmiyorsun?” sözlerine karşılık da Yüksel Güran, "Hüküm sendedir" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/narin-guran-davasinda-ikinci-durusma-yarina-ertelendi-1092116777.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091615498_0:0:924:693_1920x0_80_0_0_f8941ff0b528cf4c9b109411a1ef64af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
narin güran, yüksel güran, salim güran, çocuk cinayeti
narin güran, yüksel güran, salim güran, çocuk cinayeti

Narin Güran cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran suçlamaları reddetti: 'Hiçbir Allah'ın kulu bu anne ne çekiyor demedi'

15:24 28.12.2024
Narin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
Abone ol
Narin Güran cinayeti davasında savunma yapan tutuklu anne Yüksel Güran suçlamaları reddederken, savunması sırasında diğer aile fertlerinin ağladığı görüldü.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, üçüncü gününde devam ediyor. Savunma yapan tutuklu sanık anne Yüksel Güran, "Narin evimizde kaybolduğunda ne oldu? 17 sene önce kızım Tülin’i kaybettim. Kızımın ölümüne kadar beni suçladılar. Ama yukarıda Allah var. Kızım vahşice öldürüldü. Biz anneler birbirimizi biliriz. Ben 9 ay karnımda taşıdım." diyerek suçlamaları reddetti.
Yüksel Güran son savunması için sanık kürsüsüne geldi. Sanık Yüksel Güran, "Ben anneyim ve oğlum ile birlikte katil olarak gösteriliyoruz. Bu dünyada artık bir hayatım kalmadı. Hüseyin Bey, Ali Rıza Güran, sizden özür dilerim. Hayatımı anlatacağım. Ben Arif ile evlendiğimde asla yalan söylemeyeceğimize söz verdim. Hiçbir zaman kendi ekmeğiyle büyüttüğü çocuklarına kötü bir şey yapmadı, hiçbir gün evde şiddet olmadı. 7 çocuğumuz oldu. Narin evimizde kaybolduğunda ne oldu? 17 sene önce kızım Tülin’i kaybettim. Kızımın ölümüne kadar beni suçladılar. Dar Kapı Hastanesi’nde vefat etti. Herkes biliyor, raporlar da ortada. Kızım engelliydi. Oraya kadar kızımı kaybettim. Şimdi de bu dosya ile beni suçladılar. Sonra karakoldayım ve benimle oradaki görevliler benimle alay ediyor. Sen neden ameliyat oldun diye benimle alay etti" dedi.

"ENES GÜRAN SALONDAN ÇIKARILDI"

Enes Güran, annesinin bu sözlerini duyunca araya girdi ve annesinin ifadesinde bahsettiği kamu görevlisi hakkında hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı hemen müdahale etti ve Enes’e susmasını söyledi. Polis eşliğinde Enes dışarı çıkarıldı. Mahkeme başkanı, “Ben söyleyene kadar içeri almayın” dedi. Başka çıkmak istenen var mı dedi. Bu sırada Salim Güran da dışarı çıkmak istedi.
Sanık Yüksel Güran şöyle devam etti: "Narin o gece eve gelmedi. Size yemin ederim, eve gelmedi. Camiye gitti ve bir daha görmedim. O gün ne oldu? Diyorlar ki Salim ve Yüksel öldürdü, Enes de oradaydı. O zaman neden Nevzat arıyor? Niye Salim, ‘Kardeşimin karısıyla yatmışım,’ diyecek? Salim, seni 5 dakikada nasıl ikna etti? Sen o kadar korkak mısın?”
Nevzat, neden madem o gün Salim, ‘Sen yaptıysan birlikte gidelim,’ demiyorsun? Onun avukatına da söylüyorum. Rojin’in babası için ağladım. Ama bir adam, Nevzat, 8 yaşındaki Narin’i çuvala koyuyor, dere kenarına götürüyor, 30 dakika ip arıyor, sonra suyun içine atıyor. Ardından namazını kılıyor, çayını içiyor, Narin için gözyaşı bile dökmüyor ama Nevzat’ı savunuyorsunuz. Bak, sen Ankara’dan gelmişsin, yetmedi, namusumuzu ortaya koyuyorsun. O Kur’an-ı Kerim’i nasıl dereye koyuyorsun? Nevzat, devlet seni koruduğu için rahat konuşuyorsun. Ama yukarıda Allah var. Kızım vahşice öldürüldü. Biz anneler birbirimizi biliriz. Ben 9 ay karnımda taşıdım.
Narin’in elinde benim saçım var, deniyor. Suçlamıyorum. Hiçbir anne böyle bir şey yapmaz. Anneler birbirini anlar. Ama burada bir kadın of, çok sıkıldım” diyor. Gelme o zaman. Ama dün bir anne bana ‘Başın sağ olsun’ dedi. Bu hoşuma gitti. Cezaevine girdiğimde bana ilk ne dediler biliyor musunuz? ‘Kaç çocuğun var, kaçı ölü?’ Elim ayağım titredi. ‘2 çocuğum ölü, 5’i sağ’ dedim. Çok ağır geldi. Hediye’nin çocukları annelerini hiç görmedi. Anasız babasız yaşıyorlar. Yukarıda Allah var. Ama burada nasıl bir mahkeme var, Rabbim de var. 'Kızımı unuttum, namusumun derdine düşmüşüm' dediler. Ben Güran ailesinde büyüdüm, sonra Arif’i seçtim. Doğru düzgün okumadım, Türkçe ile Kürtçe’yi karıştırıyorum. Cezaevine girdiğimde hepimiz umutluyduk ‘Nasıl olsa suçsuzuz, çıkarız,’ diye düşündük. ‘Narin’e dair bir şey çıkacak’ dedik. Ama avukatlar yanıma geldi ve o kadar şey söylendi ki. DNA belli değil dediler. O anda çöktüm. Güran ailesinin hepsini namusuyla suçladılar. İnsan suçsuz yere oturuyor. Sabah namazı okununca tek başıma abdestimi alıyorum, başımı havaya kaldırıyorum, gözyaşı döküyorum. Bu adam biliyor, ben Narin’e ne kadar düşkündüm. Hiçbir zaman ‘Neden ben?’ diye sormadı.

Ağlasak bile suç

“Ağlasak suç. Jandarma, ‘Çember daraldı,’ diyor. Biz de bir şey bulduklarını sandık. Ama cenaze günü beni aldılar. Geldiler yanıma, ‘Siz Narin’e ne yaptınız?’ dediler. Beni o kadar zalim gösterdiler ki. Ama Nevzat zavallı, öyle mi? Başkanım, kanunlara ve size sesleniyorum. Bir kere saçımı boyattım. Arif’i arayıp, ‘Saçımı boyatacaklar’ dedim. Ama geldiler ve saçımı nasıl boyattığımı bile beni suçlamak için kullandılar. Bu kadar vicdansız insan var mı? Güran ailesi ne yaptı? Salim’e ne dediler? ‘Tarlaya güveniyorsun’ diye parmak sallaya sallaya konuştular. Ben bu ailenin içine girdiğimden beri o tarlanın borcunu bankaya ödüyoruz. Bu sene bitti, ama o da zehir oldu. Nevzat sürekli o köyde dolaşıyor, ama bir yararı yok. Hepsi Güran'ların. Bu yaşa geldiler, bir metre toprakları yok. Bir ev yaptılar, şimdi o da gitti. Güran ailesi ona ne yaptı? Niye bir gün onların boynuna bir şey atmadılar? Hepsi kendi imkanlarıyla oluyor.

Bütün Güranların hayatını zindan etti

Bizim ne kötülüğümüz var? Bütün Güranların hayatını zindan etti. Çocuklar annesiz babasız büyüyor. Baro avukatları konuşuyor, ama ben okumadım. Zekiyim. Kızımı Maşallah'a gönderiyorum, evet, dedim. Narin’e kızsam bile bir şey görse, küçükken bile Maşallah'a bırakıyorduk. Narin evde kalmıyordu çünkü evde erkek çocuklar vardı. Bu yüzden Narin’i Maşallah'a bırakıyordum. Komutana, ‘Neden Salim’e gitmiyor?’ dediğimde, ‘Narin orayı istiyor’ dedim. Ama orayı silmişler. Evde erkek çocuklarım olduğu için Narin’i Maşallah'a bırakıyordum.
Biz Narin’e neden zarar verelim? Enes ne yaptı da kızımı öldürsün? Telefon kullanmıyorum, doğru. Vaktim yok. TikTok’a girmiyorum. Bahçe ile ilgileniyorum. Sabah 5’te kalkıyorum, 5 kilo bamya için. Bir kadının gözü dışarıda olsa sabah kalkar mı? Bahçeden çıkan ürünleri herkese satıyorum. Parasını da çocukların okulu için biriktirecektim. Senin ne hakkın var? Şu an devlet onu koruyor. Neden Güran ailesinden birini korumuyor? Onun karısı Gazal niye yok? Bizim 15 senelik suyumuz onun evi yüzünden gitti. Hakkımı helal etmiyorum.

Hüküm sendedir

Sen Güranların hakkını nasıl ödeyeceksin? Rabbim sana bunu sormayacak mı? Ben o cezaevinden bir gün çıkacağım. Beni o kadar zavallı göstermişsiniz ki. Bu salonda Nevzat için ağlayan var, ama kimse bu anneyi düşünmüyor. İnsanlar o kadar zalim olmuş ki!
Mahkeme Başkanı'nın “Yani suçlamaları kabul etmiyorsun?” sözlerine karşılık da Yüksel Güran, "Hüküm sendedir" ifadesini kullandı.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
TÜRKİYE
Narin Güran davasında duruşma yarına ertelendi: Karar çıkması bekleniyor
Dün, 21:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала