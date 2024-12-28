https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/narin-guran-davasinda-karar-2100de-aciklanacak-1092139760.html

Narin Güran davasında karar 21.00'de açıklanacak

Narin Güran davasında karar 21.00'de açıklanacak

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasında karar saat 21.00'de açıklanacak. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T18:34+0300

2024-12-28T18:34+0300

2024-12-28T18:42+0300

türkiye

narin güran

diyarbakır

salim güran

yargılama

nevzat bahtiyar

ağırlaştırılmış müebbet

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Türkiye'nin merakla beklediği Narin Güran davasında, mahkemenin kararını saat 21.00'de açıklayacak. Mahkemenin tutuklu yargılanan dört sanığın son savunmasını aldıktan sonra kararını açıklayacağı belirtildi. Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyorlar Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma devam ediyor. Bugün yapılan savunmaların ardından mahkeme başkanı, davayla ilgili kararı 21.00'de sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından açıklanacağını kaydetti. Narin Güran'a ne oldu?Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/narin-guran-cinayetinde-tutuklu-anne-yuksel-guran-suclamalari-reddetti-hicbir-allahin-kulu-bu-anne-1092133980.html

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