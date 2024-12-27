https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/narin-guran-davasinda-ikinci-durusma-yarina-ertelendi-1092116777.html
Narin Güran davasında duruşma yarına ertelendi: Karar çıkması bekleniyor
Narin Güran davasında duruşma yarına ertelendi: Karar çıkması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayeti hakkında görülen davada duruşma yarın sabah saat 10.00'a ertelendi... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T21:16+0300
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diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı
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Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili görülen davada duruşma yarın sabah saat 10.00'da yapılacak.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde cinayete kurban giden Narin Güran'la ilgili görülen davada sanıkların ve tanıkların ifadesi alındı. Duruşmada son savunmasını yapan amca Salim Güran ''Eğer beni tutuklamasalardı, Nevzat itiraf edecekti, beraatimi talep ediyorum'' dedi. Mahkeme karar aşamasının alınacağı duruşmayı yarın saat 10.00'a ertelediğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/narin-guran-cinayeti-davasinda-2-gun-tutuklu-sanik-amca-salim-guran-savunma-yapiyor-1092087410.html
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narin güran davası ne zaman, narin güran davası ikinci duruşma ne zaman
narin güran davası ne zaman, narin güran davası ikinci duruşma ne zaman
Narin Güran davasında duruşma yarına ertelendi: Karar çıkması bekleniyor
21:16 27.12.2024 (güncellendi: 22:00 27.12.2024)
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayeti hakkında görülen davada duruşma yarın sabah saat 10.00'a ertelendi. Yarın görülecek dava duruşmasında karar alınması bekleniyor.
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili görülen davada duruşma yarın sabah saat 10.00'da yapılacak.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde cinayete kurban giden Narin Güran'la ilgili görülen davada sanıkların ve tanıkların ifadesi alındı. Duruşmada son savunmasını yapan amca Salim Güran ''Eğer beni tutuklamasalardı, Nevzat itiraf edecekti, beraatimi talep ediyorum'' dedi. Mahkeme karar aşamasının alınacağı duruşmayı yarın saat 10.00'a ertelediğini açıkladı.