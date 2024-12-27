https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/narin-guran-davasinda-ikinci-durusma-yarina-ertelendi-1092116777.html

Narin Güran davasında duruşma yarına ertelendi: Karar çıkması bekleniyor

Narin Güran davasında duruşma yarına ertelendi: Karar çıkması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayeti hakkında görülen davada duruşma yarın sabah saat 10.00'a ertelendi... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

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Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili görülen davada duruşma yarın sabah saat 10.00'da yapılacak.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde cinayete kurban giden Narin Güran'la ilgili görülen davada sanıkların ve tanıkların ifadesi alındı. Duruşmada son savunmasını yapan amca Salim Güran ''Eğer beni tutuklamasalardı, Nevzat itiraf edecekti, beraatimi talep ediyorum'' dedi. Mahkeme karar aşamasının alınacağı duruşmayı yarın saat 10.00'a ertelediğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/narin-guran-cinayeti-davasinda-2-gun-tutuklu-sanik-amca-salim-guran-savunma-yapiyor-1092087410.html

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