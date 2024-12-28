https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/meteoroloji-son-noktayi-koydu-yilbasinda-kar-yagisi-bekleniyor-mu-istanbula-kar-yagacak-mi-1092122165.html

Meteoroloji son noktayı koydu: Yılbaşında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji son noktayı koydu: Yılbaşında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

Yeni yıla sadece 3 gün kaldı. 31 Aralık'ın salı gününe denk gelmesiyle beraber yıllık izin kullanılarak 5 günlük tatil yapılabiliyor. Yılbaşı planlaması yapmak... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T08:40+0300

2024-12-28T08:40+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşında kar yağışı bekleyenlere kötü haber verdi. 31 Aralık’ta ve yeni yılın ilk günlerinde Türkiye genelinde kar yağışı beklenmiyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar örtüsü bulunsa da, yılbaşında hava genellikle mevsim normallerinde olacak.Meteoroloji'nin Hürriyet'e yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde aralıklarla yağış bekleniyor. Ancak salı gününden itibaren hava büyük ölçüde yağışsız geçecek. Yılbaşında 3 büyükşehirde hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/soguk-hava-ne-kadar-surecek-meteorolojiden-24-il-icin-kar-yagisi-alarmi-akomdan-istanbula-uyari-1092120715.html

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