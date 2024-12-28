https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/meteoroloji-son-noktayi-koydu-yilbasinda-kar-yagisi-bekleniyor-mu-istanbula-kar-yagacak-mi-1092122165.html
Meteoroloji son noktayı koydu: Yılbaşında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji son noktayı koydu: Yılbaşında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a kar yağacak mı?
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Yeni yıla sadece 3 gün kaldı. 31 Aralık'ın salı gününe denk gelmesiyle beraber yıllık izin kullanılarak 5 günlük tatil yapılabiliyor. Yılbaşı planlaması yapmak... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T08:40+0300
2024-12-28T08:40+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşında kar yağışı bekleyenlere kötü haber verdi. 31 Aralık’ta ve yeni yılın ilk günlerinde Türkiye genelinde kar yağışı beklenmiyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar örtüsü bulunsa da, yılbaşında hava genellikle mevsim normallerinde olacak.Meteoroloji'nin Hürriyet'e yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde aralıklarla yağış bekleniyor. Ancak salı gününden itibaren hava büyük ölçüde yağışsız geçecek. Yılbaşında 3 büyükşehirde hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/soguk-hava-ne-kadar-surecek-meteorolojiden-24-il-icin-kar-yagisi-alarmi-akomdan-istanbula-uyari-1092120715.html
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Meteoroloji son noktayı koydu: Yılbaşında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a kar yağacak mı?
Yeni yıla sadece 3 gün kaldı. 31 Aralık'ın salı gününe denk gelmesiyle beraber yıllık izin kullanılarak 5 günlük tatil yapılabiliyor. Yılbaşı planlaması yapmak isteyenler hava durumunu takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "Yılbaşında kar yağacak mı, İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu" sorusuna yanıt geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşında kar yağışı bekleyenlere kötü haber verdi. 31 Aralık’ta ve yeni yılın ilk günlerinde Türkiye genelinde kar yağışı beklenmiyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar örtüsü bulunsa da, yılbaşında hava genellikle mevsim normallerinde olacak.
Meteoroloji'nin Hürriyet'e yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde aralıklarla yağış bekleniyor. Ancak salı gününden itibaren hava büyük ölçüde yağışsız geçecek.
31 Aralık günü:
Sadece Doğu Karadeniz’de yağmur bekleniyor.
Çarşamba günü:
Rize ve Artvin’de yağış görülecek.
Perşembe ve cuma günleri:
Yurt genelinde yağış olmayacak.
Yılbaşında 3 büyükşehirde hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul:
31 Aralık’ta az bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık en düşük 4
, en yüksek 11 derece
olacak. Yeni yılın ilk günü de benzer sıcaklıklarla geçecek.
Ankara:
31 Aralık’ta hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar en düşük -2
, en yüksek 4 derece.
1 Ocak’ta ise sıcaklık -2 ile 5 derece
arasında olacak.
İzmir:
Hava az bulutlu. 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 6
, en yüksek sıcaklık 14 derece.
1 Ocak’ta ise en düşük 7
, en yüksek sıcaklık 15 derece.