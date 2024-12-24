https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/m-cicegi-virusunun-yeni-varyanti-belcikada-ilk-kez-tespit-edildi-1091985409.html

M çiçeği virüsünün yeni varyantı Belçika'da ilk kez tespit edildi

M çiçeği virüsünün yeni varyantı Belçika'da ilk kez tespit edildi

Sputnik Türkiye

Belçika'da, M çiçeği virüsünün yeni varyantı Valon bölgesindeki bir hastada görüldü. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T18:19+0300

2024-12-24T18:19+0300

2024-12-24T18:19+0300

sağlik

belçika

maymun çiçeği virüsü

m çiçeği

hastalık

bulaşıcı hastalık

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Belçika'da, M çiçeği virüsünün yeni varyantı Valon bölgesindeki bir hastada görüldüğü açıklandı. Tespit edilen varyantın önceki varyantlarından daha bulaşıcı nitelikte olduğu belirtilirken hastalığın tespit edildiği kişi izole edildi. Belçika sağlık enstitüsü Sciensano tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki bir hastada ilk kez M çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi. Hastanın, Afrika'da virüs belirtileri gösteren bir kişiyle cinsel temas sonucu enfekte olduğu kaydedilen açıklamada, şahsın, teşhisten önce kendini izole ettiği aktarıldı.Açıklamada, ülke çapında alınan önlemler neticesinde virüsün genel nüfus için düşük riskli olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Belçika'da tespit edilen varyantın, önceki varyantlarından daha bulaşıcı nitelikte olduğu belirtildi.M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti. Virüs daha önce Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve bazı Asya ülkelerinde görülmüştü.

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belçika, maymun çiçeği virüsü, m çiçeği, hastalık, bulaşıcı hastalık