https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/katarda-ateskes-diplomasisi-hamas-ile-gorusuldu-1092143386.html

Katar, İsrail ile ateşkes müzakerelerinin ilerletilmesi kapsamında Hamas ile görüştü

Katar, İsrail ile ateşkes müzakerelerinin ilerletilmesi kapsamında Hamas ile görüştü

Sputnik Türkiye

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas'ın bir delegasyonu ile yaptığı toplantıda Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T23:21+0300

2024-12-28T23:21+0300

2024-12-28T23:22+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

gazze

katar

israil

katar dışişleri bakanlığı

hamas

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

gazze şeridi

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Katar Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Cumartesi günü Hamas hareketinden bir heyetle, Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve bu müzakerelerin ilerletilmesi yollarının tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Hamas hareketinden Dr. Halil Haya başkanlığındaki bir heyetle yapılan görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerine ilişkin gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek kapsamlı ve net bir anlaşmayı garanti altına almak için müzakereleri ilerletmenin yolları ele alındı” denildi.Daha önce Hamas, İsrail'in yeni koşullarının bir ateşkes anlaşmasına varılmasını engellediğini söylemişti.Son bir yıl içinde, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili birkaç müzakere turu çıkmaza girmişti. Taraflar, Kasım 2023 sonlarında varılan ve 105 rehinenin bir haftalık ateşkes sonucunda serbest bırakıldığı anlaşmayı uzatmayı başaramadı. İsrail, 7 Ekim 2022'de kaçırılan 251 rehineden 96'sının hala Gazze'de bulunduğunu düşünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/israil-medyasi-hamas-ile-baris-yakin-degil--1091863899.html

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ortadoğu, gazze, katar, israil, katar dışişleri bakanlığı, hamas, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, gazze şeridi