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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/katarda-ateskes-diplomasisi-hamas-ile-gorusuldu-1092143386.html
Katar, İsrail ile ateşkes müzakerelerinin ilerletilmesi kapsamında Hamas ile görüştü
Katar, İsrail ile ateşkes müzakerelerinin ilerletilmesi kapsamında Hamas ile görüştü
Sputnik Türkiye
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas'ın bir delegasyonu ile yaptığı toplantıda Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T23:21+0300
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israil- filistin çatışması
ortadoğu
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katar
israil
katar dışişleri bakanlığı
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Katar Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Cumartesi günü Hamas hareketinden bir heyetle, Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve bu müzakerelerin ilerletilmesi yollarının tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Hamas hareketinden Dr. Halil Haya başkanlığındaki bir heyetle yapılan görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerine ilişkin gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek kapsamlı ve net bir anlaşmayı garanti altına almak için müzakereleri ilerletmenin yolları ele alındı” denildi.Daha önce Hamas, İsrail'in yeni koşullarının bir ateşkes anlaşmasına varılmasını engellediğini söylemişti.Son bir yıl içinde, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili birkaç müzakere turu çıkmaza girmişti. Taraflar, Kasım 2023 sonlarında varılan ve 105 rehinenin bir haftalık ateşkes sonucunda serbest bırakıldığı anlaşmayı uzatmayı başaramadı. İsrail, 7 Ekim 2022'de kaçırılan 251 rehineden 96'sının hala Gazze'de bulunduğunu düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/israil-medyasi-hamas-ile-baris-yakin-degil--1091863899.html
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ortadoğu, gazze, katar, israil, katar dışişleri bakanlığı, hamas, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, gazze şeridi
ortadoğu, gazze, katar, israil, katar dışişleri bakanlığı, hamas, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, gazze şeridi

Katar, İsrail ile ateşkes müzakerelerinin ilerletilmesi kapsamında Hamas ile görüştü

23:21 28.12.2024 (güncellendi: 23:22 28.12.2024)
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas'ın bir delegasyonu ile yaptığı toplantıda Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin ilerletilmesi yollarını tartıştı.
Katar Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Cumartesi günü Hamas hareketinden bir heyetle, Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve bu müzakerelerin ilerletilmesi yollarının tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Hamas hareketinden Dr. Halil Haya başkanlığındaki bir heyetle yapılan görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerine ilişkin gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek kapsamlı ve net bir anlaşmayı garanti altına almak için müzakereleri ilerletmenin yolları ele alındı” denildi.
Daha önce Hamas, İsrail'in yeni koşullarının bir ateşkes anlaşmasına varılmasını engellediğini söylemişti.
Son bir yıl içinde, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili birkaç müzakere turu çıkmaza girmişti. Taraflar, Kasım 2023 sonlarında varılan ve 105 rehinenin bir haftalık ateşkes sonucunda serbest bırakıldığı anlaşmayı uzatmayı başaramadı. İsrail, 7 Ekim 2022'de kaçırılan 251 rehineden 96'sının hala Gazze'de bulunduğunu düşünüyor.
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