https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/karsta-yolcu-otobusu-sarampole-yuvarlandi-otobuste-can-pazari-yasandi-1092134640.html
Kars'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Otobüste can pazarı yaşandı
Kars'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Otobüste can pazarı yaşandı
Sputnik Türkiye
Kars'ta meydana felen trafik kazasında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 23 kişi yaralandı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T15:45+0300
2024-12-28T15:45+0300
2024-12-28T15:45+0300
türkiye
kars
otobüs kazası
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İzmir’den Iğdır’da giden Bizim Iğdır firmasına ait 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü, Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan 23 yolcu, 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Vali olay yerinde Kazanın ardından bölgeye giden Kars Valisi Ziya Polat burada yaptığı açıklamada, “Erzurum-Kars kara yolu Selim/Oluklu köyü mevkisinde saat 13.45 sıralarında bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımız, KarsHarakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/erzincanda-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1092124547.html
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kars, otobüs kazası
Kars'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Otobüste can pazarı yaşandı
Kars'ta meydana felen trafik kazasında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 23 kişi yaralandı.
İzmir’den Iğdır’da giden Bizim Iğdır firmasına ait 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü, Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan 23 yolcu, 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından bölgeye giden Kars Valisi Ziya Polat burada yaptığı açıklamada, “Erzurum-Kars kara yolu Selim/Oluklu köyü mevkisinde saat 13.45 sıralarında bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımız, KarsHarakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” dedi.