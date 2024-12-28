https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/karsta-yolcu-otobusu-sarampole-yuvarlandi-otobuste-can-pazari-yasandi-1092134640.html

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Otobüste can pazarı yaşandı

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Otobüste can pazarı yaşandı

Sputnik Türkiye

Kars'ta meydana felen trafik kazasında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 23 kişi yaralandı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T15:45+0300

2024-12-28T15:45+0300

2024-12-28T15:45+0300

türkiye

kars

otobüs kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092134487_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c79f72803fec82840b26c122f742e36c.jpg

İzmir’den Iğdır’da giden Bizim Iğdır firmasına ait 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü, Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan 23 yolcu, 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Vali olay yerinde Kazanın ardından bölgeye giden Kars Valisi Ziya Polat burada yaptığı açıklamada, “Erzurum-Kars kara yolu Selim/Oluklu köyü mevkisinde saat 13.45 sıralarında bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımız, KarsHarakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/erzincanda-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1092124547.html

türkiye

kars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kars, otobüs kazası