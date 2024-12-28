https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/erzincanda-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1092124547.html
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Validen açıklama, yaralı sayısı arttı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Validen açıklama, yaralı sayısı arttı
Sputnik Türkiye
Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle şarampole devrildi. Bölgeye ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T10:47+0300
2024-12-28T10:47+0300
2024-12-28T12:04+0300
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Erzincan-Sivas karayolunda Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu karayolunda kazanın, zorlu hava şartları nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere gönderildi.Vali Aydoğdu: 27 yaralı varErzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış" diye konuştu.Aydoğdu, yaralıların tamamının hastanelere ulaştırıldığını belirterek, "Kazada 27 kişi yaralandı. Sürücünün durumu ağır, diğerlerinin ise genel olarak sağlık durumları iyi. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olumsuz hava koşullarına rağmen tüm ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşıp kazaya müdahale etti" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/ankarada-gece-saatlerinde-2-ayri-olay-seyir-halindeki-araca-ates-acildi-yaralilar-var-1092121863.html
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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Validen açıklama, yaralı sayısı arttı
10:47 28.12.2024 (güncellendi: 12:04 28.12.2024)
Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle şarampole devrildi. Bölgeye ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu, 1'i ağır, 27 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Erzincan-Sivas karayolunda Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu karayolunda kazanın, zorlu hava şartları nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere gönderildi.
Vali Aydoğdu: 27 yaralı var
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış" diye konuştu.
Aydoğdu, yaralıların tamamının hastanelere ulaştırıldığını belirterek, "Kazada 27 kişi yaralandı. Sürücünün durumu ağır, diğerlerinin ise genel olarak sağlık durumları iyi. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olumsuz hava koşullarına rağmen tüm ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşıp kazaya müdahale etti" ifadesini kullandı.