https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/kanadada-muhafazakar-parti-trudeauya-karsi-gensoru-onergesi-sunacak-1092128546.html

Kanada'da Muhafazakar Parti, Trudeau'ya karşı gensoru önergesi sunacak

Kanada'da Muhafazakar Parti, Trudeau'ya karşı gensoru önergesi sunacak

Sputnik Türkiye

Kanada'da muhalefet partileri, 2025 yılının başlarında Liberal hükümete karşı gensoru önergesi sunmayı planlıyor. Oylama, ülkenin siyasi geleceğini... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T12:50+0300

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2024-12-28T12:50+0300

dünya

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gensoru

önerge

gensoru önergesi

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Kanada'da Muhafazakâr Parti, Liberal hükümete karşı yeni yılda bir güven oylaması başlatmayı planlıyor. Muhafazakâr Parti'den John Williamson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara göre, Kanada Parlamentosu Kamu Hesapları Komitesi, 7 Ocak 2025’te Başbakan Justin Trudeau'nun hükümetine karşı gensoru önergesini ele almak için toplanacak. Eğer önerge kabul edilirse, 30 Ocak 2025’te mecliste güven oylaması yapılması öngörülüyor.Williamson'ın sosyal medyada yayınladığı mesajda "Liberal hükümetinin parlamentonun güvenine sahip olmadığı artık açık" dedi.Komite beş Liberal milletvekili, dört Muhafazakar milletvekili ve NDP ile Bloc Quebecois'ten birer milletvekilinden oluşuyor. Williamson'a göre oylamanın sonucu, parlamento altı haftalık kış tatilinden döndüğünde 27 Ocak'ta Avam Kamarası'na sunulacak ve gensoru önergesi en erken 30 Ocak'ta yapılabilir.Trudeau neden baskı altında?Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland’ın 16 Aralık 2024’te kabineden istifası, hükümete olan güvenin sorgulanmasına yol açtı. Freeland'in ayrılmasından bu yana Trudeau istifa etmesi için baskı altında. Freeland, kendisi ve Trudeau'nun Kanada için en iyi yol konusunda 'anlaşamadıklarını' itiraf etmişti.Yeni yapılan bir Ipsos anketi, Kanadalıların yarısından fazlasının muhalefet partilerinin hükümeti 'en erken fırsatta yenmesi ve erken seçime gitmesi' gerektiğine inandığını gösterdi. Anket ayrıca Başbakan'ın azalan kişisel popülaritesini de yansıttı; katılımcıların yüzde 77'si yeni bir partinin iktidara gelmesinin zamanının geldiğini düşünüyor.Nanos Research tarafından daha önce yapılan bir ankete göre, Kanadalıların en az yüzde 41'i mali refahlarının geçen yıl kötüleştiğini söylerken, yüzde 57'si gelecek yılki seçimlerde Liberallere Trudeau dışında birinin liderlik etmesi gerektiğini söyledi. Anketler, hükümetin artan yaşam maliyeti, enflasyon, göçmenler ve suç konusunda baskı altında kalmasıyla yayınlandı.

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kanada, justin trudeau, muhafazakar parti (kanada), ndp, güven oyu, gensoru, önerge, gensoru önergesi