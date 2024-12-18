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'Büyük Eyalet' Kanada zor durumda: Trump'ın vergi tehdidinin ardından yeni gümrük kuralları geliyor
'Büyük Eyalet' Kanada zor durumda: Trump'ın vergi tehdidinin ardından yeni gümrük kuralları geliyor
Sputnik Türkiye
Kanada, ABD sınırında bir dizi kapsamlı güvenli önlemi uygulama sözü verdi. Donald Trump'ın yüzde 25'lik vergi tehdidi gerçek olursa Kanada ekonomisine inecek... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T10:22+0300
2024-12-18T10:22+0300
dünya
abd
kanada
donald trump
justin trudeau
sınır kontrolü
gümrük vergisi
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20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Donald Trump'ın geçen haftalarda ülke ortak sınırını yasadışı göçmen ve uyuşturucu akışına karşı güvence altına almazsa Kanada mallarına yüzde 25 gümrük vergisi koyma tehdidi üzerine Kanada, ABD sınırına bir dizi yeni güvenlik önlemi uygulama sözü verdi.Trump dediğini yaparsa Kanada'nın ekonomisine büyük bir darbe vurabilir. Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, ABD’nin tarife tehdidi ve ekonomi politikaları konusunda Başbakan Trudeau ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası görevinden istifa etmişti.Freeland'in istifasının hemen ardından Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc yeni maliye bakanı olarak atandı. Sınır güvenliğini arttırma planının ayrıntılarını açıklayan Kanada Maliye ve Kamu Güvenliği Bakanı LeBlanc, federal hükümetin plan için 1.3 milyar Kanada doları bütçe ayıracağını açıkladı. LeBlanc salı günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:Kanada'nın yeni sınır kurallarında öncelik 'ABD'ye uyuşturucu ticaretinin kesilmesi, sınırda trafiğin sınırlandırılması, iki ülke arasında artan bilgi paylaşımı, ABD kolluk kuvvetleriyle gelişmiş koordinasyon' olduğunu belirten LeBlanc, 'iki uluslu entegre uygulama ekipleri arasındaki operasyonel kapasiteyi ve altyapıyı' artırmayı içerdiğini söyledi.'Vali' Trudeau, Trump'la iyi bir başlangıç yapmadıKanada Başbakanı Justin Trudeau'nun hükümeti, Maliye Bakanı Freeland'in istifasının ardından kargaşaya sürüklendi. Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Partisi üyeleri başbakanın istifa etmesi yönünde çağrıda bulunuyor. Ekonomik bir açıklama yapması gereken gün yayınlanan istifa mektubunda eski Maliye Bakanı Freeland, 'Donald Trump'ın tarife tehdidine nasıl yanıt verileceği konusunda uzun zamandır müttefiki olan kişiyle anlaşmazlıklar yaşadığını' belirtti. Freeland, mektubunda Trudeau'yu Trump'ın 'saldırgan ekonomik milliyetçiliğinin' oluşturduğu tehdidi ele almak yerine 'maliyetli siyasi oyunlar' seçmekle suçladı.Trump daha sonra Freeland'a yanıt vererek eski bakanın 'davranışının tamamen zehirli olduğunu ve Kanada'nın çok mutsuz vatandaşları için iyi olan anlaşmalar yapmaya hiç de niyetli olmadığını' yazdı.
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abd, kanada, donald trump, justin trudeau, sınır kontrolü, gümrük vergisi
abd, kanada, donald trump, justin trudeau, sınır kontrolü, gümrük vergisi

'Büyük Eyalet' Kanada zor durumda: Trump'ın vergi tehdidinin ardından yeni gümrük kuralları geliyor

10:22 18.12.2024
© REUTERS / Jonathan Ernst Kanada Başbakanı Justin Trudeau-ABD Başkanı Donald Trump
Kanada Başbakanı Justin Trudeau-ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Kanada, ABD sınırında bir dizi kapsamlı güvenli önlemi uygulama sözü verdi. Donald Trump'ın yüzde 25'lik vergi tehdidi gerçek olursa Kanada ekonomisine inecek büyük darbeyi engellemeye çalışan Kanada, yeni sınır kuralları için 1.3 milyar Kanada doları bütçesi ayırdıklarını açıkladı.
20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Donald Trump'ın geçen haftalarda ülke ortak sınırını yasadışı göçmen ve uyuşturucu akışına karşı güvence altına almazsa Kanada mallarına yüzde 25 gümrük vergisi koyma tehdidi üzerine Kanada, ABD sınırına bir dizi yeni güvenlik önlemi uygulama sözü verdi.
Trump dediğini yaparsa Kanada'nın ekonomisine büyük bir darbe vurabilir. Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, ABD’nin tarife tehdidi ve ekonomi politikaları konusunda Başbakan Trudeau ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası görevinden istifa etmişti.
Freeland'in istifasının hemen ardından Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc yeni maliye bakanı olarak atandı. Sınır güvenliğini arttırma planının ayrıntılarını açıklayan Kanada Maliye ve Kamu Güvenliği Bakanı LeBlanc, federal hükümetin plan için 1.3 milyar Kanada doları bütçe ayıracağını açıkladı. LeBlanc salı günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Söz konusu tedbirler, Kuzey Amerika'nın refahının merkezinde yer alan insan ve malların serbest dolaşımını sağlarken, sınırımızı yasadışı uyuşturucu ve düzensiz göç akışına karşı güvence altına alacak.
Kanada'nın yeni sınır kurallarında öncelik 'ABD'ye uyuşturucu ticaretinin kesilmesi, sınırda trafiğin sınırlandırılması, iki ülke arasında artan bilgi paylaşımı, ABD kolluk kuvvetleriyle gelişmiş koordinasyon' olduğunu belirten LeBlanc, 'iki uluslu entegre uygulama ekipleri arasındaki operasyonel kapasiteyi ve altyapıyı' artırmayı içerdiğini söyledi.

'Vali' Trudeau, Trump'la iyi bir başlangıç yapmadı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun hükümeti, Maliye Bakanı Freeland'in istifasının ardından kargaşaya sürüklendi. Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Partisi üyeleri başbakanın istifa etmesi yönünde çağrıda bulunuyor.
Ekonomik bir açıklama yapması gereken gün yayınlanan istifa mektubunda eski Maliye Bakanı Freeland, 'Donald Trump'ın tarife tehdidine nasıl yanıt verileceği konusunda uzun zamandır müttefiki olan kişiyle anlaşmazlıklar yaşadığını' belirtti. Freeland, mektubunda Trudeau'yu Trump'ın 'saldırgan ekonomik milliyetçiliğinin' oluşturduğu tehdidi ele almak yerine 'maliyetli siyasi oyunlar' seçmekle suçladı.
Trump daha sonra Freeland'a yanıt vererek eski bakanın 'davranışının tamamen zehirli olduğunu ve Kanada'nın çok mutsuz vatandaşları için iyi olan anlaşmalar yapmaya hiç de niyetli olmadığını' yazdı.
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
DÜNYA
Trump, ABD'nin genişlemesini değerlendirdi: 'Bırakın yeni eyaletler oluşsun'
10 Aralık, 03:55
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