https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/izvestiya-tv-kanali-editoru-maksim-yeliseyev-ozel-operasyon-bolgesinde-hayatini-kaybetti-1092139975.html
İzvestiya TV kanalı editörü Maksim Yeliseyev özel operasyon bölgesinde hayatını kaybetti
İzvestiya TV kanalı editörü Maksim Yeliseyev özel operasyon bölgesinde hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
‘İzvestiya’ editörü Maksim Yeliseyev özel askeri operasyon bölgesinde hayatını kaybetti. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T19:07+0300
2024-12-28T19:07+0300
2024-12-28T19:07+0300
ukrayna krizi
izvestiya
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
editör
ölüm
drone
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İzvestiya TV kanalı editörü Maksim Yeliseyev'in 26 Aralık'ta özel askeri operasyon bölgesinde bir insansız hava aracı saldırısı sonrasında öldürüldüğü belirtildi.Haberde, “Meslektaşımız, İzvestiya TV kanalının editörü Maksim Yeliseyev, bir drone saldırısı sonucunda özel operasyon bölgesinde hayatını kaybetti” denildi.Televizyon kanalı, 1993 doğumlu Maksim Yeliseyev'in 2022 yılında gönüllü olarak özel askeri operasyon bölgesine gittiğini, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde telsizci olarak hizmet verdiğini belirterek işine olan bağlılığını sebebiyle kendisine "Diktor" denildiği belirtti.İzvestiya televizyon kanalının haberinde Yeliseyev hakkında, "Maksim, düşmanın yoğun ateşi altında iletişimi sağlıyor, ateş altında yaralı arkadaşlarını savaş alanından çıkarıyordu. Cephede asla moralini kaybetmedi ve zafer inancını yitirmedi" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/rus-izvestiya-gazetesi-savas-muhabirleri-semyon-yereminin-oldugunu-duyurdu-1082960858.html
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izvestiya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), editör, ölüm, drone
izvestiya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), editör, ölüm, drone
İzvestiya TV kanalı editörü Maksim Yeliseyev özel operasyon bölgesinde hayatını kaybetti
‘İzvestiya’ editörü Maksim Yeliseyev özel askeri operasyon bölgesinde hayatını kaybetti.
İzvestiya TV kanalı editörü Maksim Yeliseyev'in 26 Aralık'ta özel askeri operasyon bölgesinde bir insansız hava aracı saldırısı sonrasında öldürüldüğü belirtildi.
Haberde, “Meslektaşımız, İzvestiya TV kanalının editörü Maksim Yeliseyev, bir drone saldırısı sonucunda özel operasyon bölgesinde hayatını kaybetti” denildi.
Televizyon kanalı, 1993 doğumlu Maksim Yeliseyev'in 2022 yılında gönüllü olarak özel askeri operasyon bölgesine gittiğini, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde telsizci olarak hizmet verdiğini belirterek işine olan bağlılığını sebebiyle kendisine "Diktor" denildiği belirtti.
İzvestiya televizyon kanalının haberinde Yeliseyev hakkında, "Maksim, düşmanın yoğun ateşi altında iletişimi sağlıyor, ateş altında yaralı arkadaşlarını savaş alanından çıkarıyordu. Cephede asla moralini kaybetmedi ve zafer inancını yitirmedi" denildi.