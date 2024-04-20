https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/rus-izvestiya-gazetesi-savas-muhabirleri-semyon-yereminin-oldugunu-duyurdu-1082960858.html
Rus İzvestiya gazetesi, savaş muhabirleri Semyon Yeremin'in öldüğünü duyurdu
Rus İzvestiya gazetesi, savaş muhabirleri Semyon Yeremin'in öldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
Rus İzvestiya gazetesi, Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesinde görev yapan savaş muhabirleri Semyon Yeremin'in öldüğünü duyurdu. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T00:08+0300
2024-04-20T00:08+0300
2024-04-20T00:08+0300
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Gazeteden yapılan açıklamada, savaş muhabirleri Semyon Yeremin'in Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesinde öldüğü belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna’daki özel askeri operasyon bölgesinde görev yapan muhabirimiz Semyon Yeremin hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.2017 yılından bu yana İzvestiya'nın özel muhabiri olarak çalışan Yeremin’in Şubat 2022'den itibaren özel askeri operasyon bölgesinde görev yaptığı, son röportajının iki gün önce yayımlandığı bilgisine yer verildi.Yeremin’in Mariupol'da, Marinka'daki Azovstal fabrikası gibi özel askeri operasyon bölgesindeki birçok çatışmayı hayatını tehlikeye atma pahasına yakından izlediği ve Ağustos 2022'de Ugledar yakınlarında havan ateşine maruz kaldığı kaydedildi.Yeremin’in Lancet'ler, Solntsepek'ler ve FPV drone birlikleri hakkında haber hazırlayan ilk kişi olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, gazetecinin ekibiyle birlikte Volnovaha'ya hareket ederek kurtarılmış kente girdiği ve Ukrayna bayrakları yerine Rus bayraklarının çekildiğine tanıklık ettiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/donetskteki-sputnik-muhabiri-russell-bentley-hayatini-kaybetti-1082957325.html
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izvestiya, rusya, rus basını, ukrayna, mariupol
izvestiya, rusya, rus basını, ukrayna, mariupol
Rus İzvestiya gazetesi, savaş muhabirleri Semyon Yeremin'in öldüğünü duyurdu
Rus İzvestiya gazetesi, Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesinde görev yapan savaş muhabirleri Semyon Yeremin'in öldüğünü duyurdu.
Gazeteden yapılan açıklamada, savaş muhabirleri Semyon Yeremin'in Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesinde öldüğü belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna’daki özel askeri operasyon bölgesinde görev yapan muhabirimiz Semyon Yeremin hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.
2017 yılından bu yana İzvestiya'nın özel muhabiri olarak çalışan Yeremin’in Şubat 2022'den itibaren özel askeri operasyon bölgesinde görev yaptığı, son röportajının iki gün önce yayımlandığı bilgisine yer verildi.
Yeremin’in Mariupol'da, Marinka'daki Azovstal fabrikası gibi özel askeri operasyon bölgesindeki birçok çatışmayı hayatını tehlikeye atma pahasına yakından izlediği ve Ağustos 2022'de Ugledar yakınlarında havan ateşine maruz kaldığı kaydedildi.
Yeremin’in Lancet'ler, Solntsepek'ler ve FPV drone birlikleri hakkında haber hazırlayan ilk kişi olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, gazetecinin ekibiyle birlikte Volnovaha'ya hareket ederek kurtarılmış kente girdiği ve Ukrayna bayrakları yerine Rus bayraklarının çekildiğine tanıklık ettiği vurgulandı.